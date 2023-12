Alberto Fernández fue denunciado tras cuestionar los números de pobreza del INDEC

El presidente Alberto Fernández fue denunciado ante la Justicia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y se solicitó la prohibición de salir del país debido sus declaraciones donde establece sospechas por las mediciones de pobreza publicadas por el INDEC.

La denuncia fue presentada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 por la abogada penalista Valeria Laura Carreras, con el número de expediente 4290/23.

Alberto Fernández sostuvo "que la pobreza está mal medida, si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada”, en referencia al 40% que indicó el último reporte del INDEC.

"Se mide la pobreza por una encuesta, y las encuestas han mostrado su falibilidad", argumentó Alberto Fernández en una entrevista brindada a Noticias Argentinas, donde también ratificó su plan de radicarse en España luego de la asunción de Javier Milei.

Por qué lo denuncian a Alberto Fernández

"Especialmente solicito, se ordene cautelarmente, la prohibición de salida del país, ello atento a haber trascendido que el actual presidente saliente se instalaría a vivir junto a su familia en España", indica el texto de la denuncia de la penalista.

En ese sentido Carreras afirma “a sabiendas o con la mera sospecha de cierto amañamiento en los índices brindados por el INDEC, el mandatario no tomó medidas correctivas, no formuló denuncia pertinente, no verificó la razón de sus propios dichos".

"Estamos sin dudas frente a un incumplimiento de deberes de funcionario público vía omisión", agrega.

"Que un presidente saliente venga planificando su 'alejamiento' de suelo argentino, instalando a su familia previamente, realizando contactos por futuros cargos o trabajos en el país de destino, en este caso España, fijando como fecha posible de 'traslado' inmediatamente después de traspasar el mando, es algo que nunca vi en ningún expresidente”, finaliza la presentación de la letrada.

