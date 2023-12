El dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, cree que una de las misiones no cumplidas del gobierno de Alberto Fernández fue encontrar un cauce y una institucionalidad a los reclamos de los movimientos sociales, pero considera que se requiere un balance de más largo plazo sobre el derrotero del país. “Desde que murió Perón hasta hoy venimos aumentando la pobreza”, afirmó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Emilio Pérsico es líder del Movimiento Evita y titular de la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández. Fue subsecretario de Agricultura Familiar durante el gobierno de Cristina Kirchner, con quien mantuvo diferencias, y luego compartió una alianza con Florencio Randazzo en 2017. Pérsico tuvo una muy estrecha amistad con Néstor Kirchner, y conserva un reconocido vínculo con el papa Francisco. En el boletín oficial de este lunes, Alberto Fernández firmó la renuncia de Emilio Pérsico junto a la de otros dirigentes que también presentaron su salida del gobierno.

¿Qué balance hacés de estos cuatro años del gobierno del Frente de Todos?

En realidad es tiempo de que pensemos en los últimos 40 años de democracia. Creo que tenemos muchos problemas que los argentinos no hemos resuelto. Vos hablaste en tu programa del dólar, de las declaraciones del Presidente, y si vamos para atrás, también vamos a seguir viendo que venimos discutiendo problemas que muestran que no hemos logrado estabilizar la Argentina en alguna dirección, y este gobierno tampoco lo logró. Una de las tareas que tenía este gobierno era estabilizar la economía, y no lo logró. Esa tarea no la logramos cumplir, y creo que eso hace que los argentinos no discutamos las cuestiones de fondo de la economía: qué vamos a producir, quiénes lo van a producir, cómo lo van a producir, dónde lo van a producir, cómo va a ser nuestro crecimiento con inclusión. Todas esas cosas quedan tapadas por el problema de que no hemos logrado normalizar la economía.

Venimos golpe tras golpe, crisis tras crisis. Lo que dijo el papa Francisco creo que es una buena evaluación de los 40 años de democracia. El Papa dijo: “cuando yo estudiaba había un 5% de pobreza”. Yo a eso le agrego que, mientras vivió Perón, la pobreza nunca llegó a los dos dígitos en la Argentina. Desde que murió Perón hasta hoy venimos aumentando la pobreza constantemente, que hoy ya está en el 50%, y creo que eso es producto de que no hemos logrado normalizar la economía.

¿Cómo se prepara el Movimiento Evita para esta nueva etapa?

Yo lo que reflejo en los compañeros es que, por un lado hay mucho temor e incertidumbre, porque la verdad es que no tenemos claras las medidas centrales que va a tomar el gobierno. Eso genera una gran incertidumbre. Nosotros fuimos a la elección de la UTEP el lunes pasado, era lista única, esperábamos que vote el 20%, que es lo habitual en los sindicatos cuando hay lista única, hicimos 500 centros de votación, y las colas nos sorprendieron, votaron 260 mil compañeros y había muchos que iban a afiliarse y querían votar. Esto es porque hay una gran incertidumbre y temor en nuestro pueblo, que no sabe qué va a pasar. El presidente que tenemos es una cosa muy novedosa, no se sabe para dónde va a ir. A algunos personajes los conocemos, son parte de la vieja casta y vienen de fracasos. Creo que a la Argentina le hacen falta cosas nuevas y no seguir de fracaso en fracaso, que es lo que venimos haciendo.

¿Cómo tomaste la reducción del Ministerio de Desarrollo Social a una secretaria y la designación de Pablo de la Torre al frente del espacio?

Bien. “Los cargos en el Estado no hacen las cosas, si no las personas”, me dijo una vez Néstor. Cuando Perón hizo los cambios más extraordinarios, apenas era director nacional de Trabajo y Previsión.

Con un gobierno de facto, que no necesitaba que se aprobaran esos cambios, era más fácil…

Era más fácil, en eso tenés razón, pero después los cambios fueron aprobados en leyes por amplias mayorías. Siendo presidente, modificó todo eso en leyes.

Te siento un poco apagado y deprimido, ¿o será que estoy proyectando?

Contento no estoy. Venimos de un fracaso importante, creo que festejar en estos momentos sería de una gran irresponsabilidad.

El consejo del papa Francisco

Bueno, pero uno podría tener una actitud maníaca en lugar de depresiva, y plantearse una actitud de lucha y beligerancia. Yo te veo a vos, más bien, en una posición de moderación, que es valiosa, no es una crítica sino una apreciación a cómo estás tomando vos el golpe que recibieron.

Cuando asumió Macri nosotros cometimos errores desde el principio. Yo fui a apoyar a Milagro Sala al campamento en Jujuy, cometimos errores. Después recibí una carta que me mandó Francisco, que circuló mucho entre las organizaciones, en la que sugería “firmeza y mansedumbre”. Esa fue un poco la estrategia que utilizamos durante todo ese momento. Creo que cuando uno está mal es cuando más se tiene que calmar, más tiene que pensar las cosas, más pausadamente tiene que pensar las cosas. Teniendo en cuenta lo principal, que es defender los intereses de los sectores que uno quiere representar.

¿Cómo era esa idea de “firmeza y mansedumbre”?

Era una de esas cartas manuscritas con esa letra chiquitita que a mí me cuesta un montón leer. Eran unas recomendaciones sobre que teníamos que defender los intereses de quienes representábamos y que teníamos que buscar la salida para los problemas, sin hacer “ideologismo”, por decirlo de alguna manera. Ir buscando, en cada punto, que las cosas se hagan lo mejor posible para el sector que representamos.

Ayer la UTEP anunció nuevas autoridades en la CGT, ¿qué rol tendrá este gremio dentro de la CGT? ¿Cómo imaginás la organización en su conjunto con la CGT?

Con la CGT venimos teniendo diez años, más o menos, de diálogo y de trabajo conjunto, desde que entramos por primera vez a la CGT como trabajadores de la economía popular hasta que llegamos a este punto, que logramos hacer las elecciones, que es el punto final de un proceso de reconocimiento por el Ministerio de Trabajo, la constitución del padrón, las autoridades provisorias, hoy las autoridades definitivas. Todos avances para obtener la personería social, que es una copia exacta de la personería gremial.

¿Le recomiendan también a la CGT firmeza y mansedumbre?

La CGT tiene más experiencia que nosotros en eso. Nosotros a veces tenemos menos experiencia porque es una cosa nueva. Primero, es un mundo nuevo, y el conflicto que nosotros representamos es un nuevo conflicto en el mundo. Es un conflicto que todavía no tiene una representación en el Estado, ni una forma de resolución de los conflictos. El conflicto de trabajadores tiene las paritarias, las comisiones, tiene instituciones que permiten tener una forma de resolución de los conflictos. El nuevo conflicto social, que es el conflicto por el trabajo, el de los trabajadores que no tienen patrón, ese conflicto hoy no tiene una forma de representación, y el Estado tampoco le ha encontrado una forma de resolución, va desde la represión al diálogo, y vuelve de una punta a la otra, pero no encuentra todavía las legislaciones y las instituciones que permitan resolver esos conflictos.

Hemos pasado por el diálogo en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Desarrollo Social, pero no hemos podido todavía resolver el nuevo conflicto social en la Argentina, que es otro de los balances que yo hago de este Gobierno, no pudo o no supo resolver las características del nuevo conflicto social, y eso hizo también que ese conflicto estuviera bastante desmadrado durante todos estos años.

El armado del nuevo gobierno

Alejandro Gomel: ¿Cómo ves el acercamiento de Javier Milei a ciertas partes del peronismo? Estuvo el caso de Guillermo Francos, Scioli quedándose en Brasil o algunos otros funcionarios que, según se comenta, también podrían conservar sus puestos, el acercamiento a Schiaretti y Florencio Randazzo, etc…

La verdad es que lo veo intentando constituir una fuerza. El Estado tiene cinco mil cargos que, cuando llegás, tenés que cubrir. Es difícil, cuando vos venís de una estructura política, de un partido que tiene historia en el país, constituir un gobierno. Él está intentando constituir una fuerza. Va de una punta a la otra, buscando a los que considera que representan las ideas que él tiene. Vamos a estar ahí hasta que se constituya como fuerza.

El desafío central es estabilizar la Argentina, si no estabiliza la Argentina, va a ser como otras cosas que han pasado en la historia, pero que no logran constituirse. No es el radicalismo ni el peronismo. El PRO tiene el mismo problema, está al punto de una discusión porque apareció un personaje que le disputa el espacio de la centro derecha y la derecha. Entonces, creo que va a haber una nueva composición de la política argentina, y Milei es parte de ese proceso.

AG: ¿Es válida la comparación con Menem y hablar de neo-menemismo o es una exageración?

No sé. Menem subió con la CGT como apoyo principal. Otros fuimos con Ubaldini a la marginalidad, cuando acompañamos su candidatura a senador. Creo que es totalmente diferente, no hay comparación. Creo que cada proceso en la democracia ha tenido su perfil, porque ninguno ha logrado resolver los problemas de fondo, si no, se habría quedado. Por eso los periodistas tratan de, dentro de su manera, explicar las cosas en “ismos”. Duhaldismo, kirchnerismo, hemos inventado montones de ismos, pero no aparecen partidos que se consoliden como partidos, porque, más allá de lo que uno piense, el radicalismo de Hipólito Yirigoyen transformó la Argentina y la estabilizó en una dirección, el peronismo lo mismo. En estos 40 años de democracia, no hemos logrado un proceso que estabilice la democracia en una dirección y que permita el surgimiento de un nuevo partido, entonces, parece que todos nos agarramos de cosas viejas. Milei tiene que ir muy atrás para encontrar algunos ideales, y tampoco los encuentra, porque son todos muy contradictorios. Creo que nos falta todavía constituir un sistema de partidos, pero eso sale de la estabilidad económica y la estabilidad democrática.

Las perspectivas de conflicto social con Milei

Fernando Meaños: Mientras Milei termina de consolidar su espacio y completar esos cinco mil casilleros de la administración pública que usted decía, hay muchos que ven que lo que viene en el corto plazo es una situación complicada en la calle con mucha protesta social, a pesar de que el gobierno electo ha dicho que la única billetera abierta que va a quedar es la de la ayuda social. ¿Comparte esa visión?

Depende mucho de lo que haga. El problema de la calle tiene que ver con que no hemos logrado una forma de discutir e institucionalizar el nuevo conflicto social. Había tres o cuatro tareas que tenía este gobierno, que se fue cayendo, que tenía que cumplir. Una era la estabilidad de la economía, y otra encontrar la forma de expresar el nuevo conflicto social, pero eso no lo logramos. Depende de eso que se estabilice el conflicto en la Argentina. El conflicto es cada vez más profundo y más grande, y de mayor masividad, porque pasamos de 12% de pobres, cuando se fue la dictadura, a este 50% de pobres. La expectativa de los sectores populares y la organización de los sectores populares en Argentina, que es un país que se organiza, es muy fuerte.

FM: El hecho de que se haya impuesto en las elecciones una propuesta que anticipa ajuste sin vueltas, sin disimulo, diciendo “vengo a equilibrar las cuentas públicas”, ¿representa un cambio de época con respecto a los anteriores gobiernos?

No sé. Hace rato que nos vienen hablando del ajuste. Creo que con el ajuste solo no alcanza, la estabilización de un país es mucho más, es hasta una cuestión cultural. Estamos en un país en que los funcionarios no pueden decir cuál es el precio del dólar, porque si lo dicen la economía revienta.

Esta situación de inestabilidad en Argentina ha generado enfermedades sociales graves que vamos a tardar mucho tiempo en sacar. En los sectores populares, los más de abajo, está el tema de buscar la salida de su situación a través del Estado, de conseguir la mayor cantidad de ayuda del Estado. En los sectores medios, el dólar como forma de ahorro, porque si no se le van de entre las manos los pesos; y en los sectores más altos la timba financiera, todas las formas que hemos inventado para tratar de que la plata no se vaya de la Argentina, y la plata se sigue yendo. El trabajo de los argentinos se sigue yendo para afuera.

Creo que la situación Argentina es muy difícil de resolver, no es una sola cosa, me da miedo cuando nos enamoramos de una herramienta . Como cuando hablamos del déficit fiscal, y parecería que el déficit fiscal es de izquierda, y a mi Néstor me enseñó que no es así. O nos enamoramos de otras herramientas, como que el ajuste y la recesión, más allá del equilibrio fiscal, es la forma de resolver el problema inflacionario.

Creo que en economía no hay que enamorarse de ninguna herramienta, ni tenerle miedo, sino utilizarlas correctamente. Hasta ahora, llevamos 40 años de enamoramientos de distintas herramientas que no dieron resultado. En un momento nos enamoramos de la convertibilidad, y seguimos más allá de lo necesario. Hemos hecho cosas así, que nos llevan a esta situación, que es muy difícil, porque hay un descrédito de la política. Eso no es bueno, porque después Milei tiene que llamar a la política para gobernar, y busca políticos y políticos, se llena de casta, y eso de que iba a prender fuego el Banco Central, finalmente termina en que el ministro de Economía pone en línea al presidente del Banco Central, como han hecho otros en otro momento.

Hay que tener en cuenta eso que decía un viejo político, que las irracionalidades están inversamente relacionadas a la distancia que está la persona del sillón de Rivadavia.

