La UCA le respondió con números a Alberto Fernández

La UCA publicó su informe de pobreza e indigencia en el tercer trimestre del 2023, los números son alarmantes y contradicen las declaraciones de Alberto Fernández, según informó Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Según el informe de la UCA, la pobreza durante el tercer trimestre del 2023 es del 44,7%, mientras que la indigencia se ubica en el 9,6%, peor que en el mismo periodo de hace un año. Un punto y medio más alta que el tercer trimestre del 2022, lo que está muy relacionado al aumento de la inflación durante el último año.

La Universidad Católica Argentina dice que sin los programas de ayuda social del Estado, la indigencia habría subido al 10%, y la pobreza sería del 47,6%.

Alberto Fernández: "No creo que haya 40% de pobreza, la gente miente al contestar para que no le saquen el plan" | Perfil

Esto explica un poco las palabras de Javier Milei sobre la asistencia social. Joaquín de la Torre decía en este mismo programa que la única billetera abierta sería la del Ministerio de Capital Humano, cuya titular es Sandra Pettovello. Para el resto “no hay plata”, como reza el latiguillo de Milei.

La gestión de Alberto Fernández tuvo bajo desempleo pero con trabajos de baja calidad y, en particular, con muy bajos salarios. Durante el fin de semana, el Presidente dijo que creía que la pobreza estaba mal medida y que, cuando le preguntaban a la gente, mentía sobre su condición para no perder los beneficios sociales. La UCA desmiente esto, y dice que no es lo que percibe en sus relevamientos.

Es cierto que la pobreza se mide distinto que en otros países de Latinoamérica y el mundo, por eso Argentina aparece, por ejemplo, con más pobres que Brasil, ahí es donde uno ve niveles de pobreza más altos en Argentina que en el país vecino. Pero comparando la misma forma de medir a lo largo de los años en nuestro país, la pobreza viene creciendo invariablemente desde hace diez años. Los últimos tres períodos presidenciales aumentaron la pobreza, y eso también explica en parte el resultado del balotaje en noviembre.

La pobreza alcanzó el 44,7% y afecta a casi 20 millones de argentinos, según la UCA

Entre los menores de 17 años, los números son todavía peores: 62,9% son pobres según el relevamiento de la UCA; mientras que los indigentes en esa edad aumentaron del 13 al 16% en el último año.

¿De dónde salen los nuevos pobres? Según este relevamiento, provienen de sectores medios no profesionales, algo que viene pasando a partir de la pandemia.

Con respecto a los ahorros, que es una manera de medir qué pasa con las clases medias, el relevamiento establece que apenas una de cada diez personas puede ahorrar en la Argentina, la mitad de lo que sucedía en 2018. Con la inflación de estos meses, la UCA advierte que, en el último trimestre del año, la pobreza podría llegar a rozar el 50%.

