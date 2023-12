El ex intendente y actual senador provincial, Joaquín de la Torre, apuntó contra aquellos que buscan manifestarse en contra del gobierno electo. “Si la CGT tiene ganas de hacer una manifestación, yo propongo que al otro día de la manifestación las banderas celestes y blancas sean más grandes”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Joaquín de la Torre es senador provincial por la Provincia de Buenos Aires. Fue intendente del partido bonaerense de San Miguel y Ministro de Producción y de Gobierno durante el mandato de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires.

Luego de ser consultado respecto a las resistencias que podrían generar las políticas del presidente electo, aseguraste que “la gente le va a dar una paliza a los políticos que se dediquen a joder a Javier Milei”. Creemos que el tema de seguridad y el conflicto que van a generar las resistencias a las medidas que aplique el gobierno son un punto crucial de la gobernabilidad. Entiendo que vos lo digas metafóricamente, pero la “paliza” suena a que te van a dar palos en la cabeza...

Yo me referí a “paliza” en términos deportivos. Ya le dieron una paliza electoral el 19 de noviembre. Es un término deportivo. Cuando un equipo gana por muchos puntos se dice que “fue una paliza”. Sigo pensando lo mismo, durante toda la campaña hubo un montón de grupos que perdieron y que se la pasaron diciendo que Milei era antidemocrático, que íbamos en contra de los 40 años de democracia. La gente lo votó a Javier Milei, no creyó en todo lo que se decía, y ahora toda esa gente está con la postura de que “no lo van a dejar gobernar”. Van salir a la calle, pero cuando lo hagan habrá más gente resistiendo y acompañando al gobierno que viene.

Hay 45% de votos en contra, está casi la mitad del país de un lado y la otra mitad del otro. ¿Cómo se resuelve el legítimo derecho de unos y otros a pensar diferente?

El derecho a pensar está bien, es parte de la competencia republicana. Deben darle un tiempo razonable al gobierno que ha elegido la gente para que arranque. Hoy amanecemos y hay dos datos reales que deja este gobierno: 44,7% de pobreza que, según el informe, va a ser agravada por la inflación de los próximos meses; y si nos manejamos con los resultados de las pruebas PISA 2022, llegamos a un 75% de los chicos que no entienden nada de matemática. Esto es el gobierno que se va, es lo que representan aquellos que le están diciendo al gobierno que viene que no lo van a dejar gobernar. Es faltarle el respeto a la gente que votó distinto a ellos.

Javier Milei

Estoy de acuerdo, no dejar gobernar es antidemocrático. Yo me refiero al derecho a protestar que pueden tener algunos sectores.

El derecho a protestar debe estar dentro de la ley. Nosotros hemos aceptado la violación de la norma en el derecho a la protesta pero todo derecho tiene límites.

¿Estuviste presente en la Plaza de Mayo cuando se decretó el estado de sitio en diciembre del 2001?

No, no fui a la Plaza de Mayo. Estábamos en San Miguel, que era uno de los epicentros de los saqueos.

¿No tenías la represión que hubo en la Plaza de Mayo?

No, no tenía esa represión.

El error de De La Rúa, de decretar el estado de sitio, hizo que en vez de reducir el problema, se amplíe. Me parece que el gobierno va a tener que tener la lucidez para desarmar de manera cuidadosa y no agregar “nafta al fuego”, que creo que fue lo que pasó en el 2001.

Hay distintas formas de cuidado y de defensa del gobierno. El primero es un principio: gobierno que se deja extorsionar deja de ser gobierno, y a partir de ese principio uno tiene formas de resolver o llevar a la tierra ese principio. La primera es no dejar hacer cosas y la segunda es no escuchar a nadie. Siempre hay formas pacíficas de resolver los problemas, pero todo debe tener un límite.

¿Viste lo que le pasó a Grabois con el papá?

Sí, un desastre. Si la CGT tiene ganas de hacer una manifestación, yo propongo que al otro día de la manifestación las banderas celestes y blancas sean más grandes.

Claro, el punto es buscar soluciones democráticas…

Nadie, en todo este proceso, acertó cómo iban a salir las elecciones. Antes de las PASO nadie sabía que Milei iba a ganar. Antes de las generales nadie sabía que Massa iba a ganar. Y en el balotaje nadie sabía que Milei iba a ganar por 13 puntos. Tenemos que escuchar a la gente, debemos acompañar la decisión de los votantes y tener la humildad y el valor de pensar en el país escuchando a la gente. Yo fui candidato a intendente en el 2003 y perdí. Durante tres años me callé la boca y solamente volví a hablar cuando empezaba el proceso electoral en el que terminé ganando. Me pareció que estar metiendo palos o comentarios que pudieran criticar al intendente electo era faltarle el respeto a la gente que le había votado.

Alejandro Gomel: ¿Cree que sería bueno que la oposición mantenga el silencio durante un tiempo?

No, yo creo que mi caso fue una actitud personal. Creo que uno debe tener el cuidado de respetar. Yo soy opositor en la Provincia de Buenos Aires y nosotros tratamos de que, más allá de las diferencias y las críticas, Kicillof tenga las herramientas para poder gobernar, porque es a quien eligió la gente. Tenemos la capacidad de decir nuestras cosas sin que eso signifique poner palos en la rueda a aquellos que la gente eligió para gobernar. Uno tiene el derecho a opinar, a plantear y a gritar.

AG: Milei habló de los caídos que van a venir y que la única billetera abierta va a ser la de Capital Humano. En esa estructura va a estar Pablo de la Torre, su hermano. ¿Cuál es la política que se va a seguir ahí en cuantos planes sociales? ¿Qué cree que tendrían que hacer como ayuda en cuanto a estos “caídos”?

No me corresponde a mí contestar esa pregunta, es algo que deberían responder la ministra Pettovello y mi hermano cuando asuman. Pablo es una persona que tiene experiencia, conocimiento del área y que llegó hasta ahí por su propio mérito.

Vos sos un experto en la Provincia de Buenos Aires. Con un Senado de solamente 7 senadores para LLA y una mayoría del panperonismo, PBA tiene casi el 40% de los habitantes pero dos senadores, igual que muchas provincias que tienen menos población que un distrito del conurbano bonaerense. Parece lógico pensar que, desde esa situación, el gobierno nacional vea cómo conseguir votos repartiendo el dinero que antes se repartía a la Provincia de Buenos Aires a otras 10 provincias para conseguir más senadores. ¿Cómo te imaginas que va a ser la relación entre la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Kicillof, y el Poder Ejecutivo Nacional, gobernado por Javier Milei?

Ojalá que el gobierno nacional trate a la Provincia de Buenos Aires mejor que lo que Kicillof, cuando era ministro de Economía, trató a su gobernador Scioli, que lo dejaba sin plata.

¿Aspiras a una buena relación?

Lo que seguro no va a pasar es que tenga la misma plata que tuvo con Alberto Fernández. La persona que ha sido designada como ministro del Interior, Guillermo Francos, tiene la capacidad y el conocimiento para llevar su trabajo adelante. Creo que esas negociaciones están en muy buenas manos.

¿Tenes buenas expectativas con Guillermo Francos? ¿Lo conoces?

Sí, lo conozco. Guillermo tenía buena relación con mi padre y, a raíz de eso, cuando yo tenía cruces con Scioli, él siempre se involucró para bajarles el tono. Este año comimos dos veces previo al proceso electoral.

En el último reportaje que le hice a Guillermo Francos le pregunté cómo una persona tan moderada como él podía estar al lado de Javier Milei, que representa todo lo contrario. Guillermo me respondió que es justamente por eso, porque él mismo posee todas las características que Milei carece. Esperemos que pueda pacificar y que no haya palizas de ningún lado, ya que el cuerpo del otro no se toca.

Estoy de acuerdo.

