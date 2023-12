Guillermo Francos habló sobre el dólar y pronosticó "un valor razonable"

Guillermo Francos, futuro ministro del Interior en el gobierno del presidente electo Javier Milei, sostuvo que un "valor razonable" del dólar se ubicaría entre 600 y 650 pesos y remarcó que no realiza su pronóstico según la visión de un economista sino en base al "valor histórico del dólar y los valores reales".

"Me quedaría tranquilo con el dólar. No veo un motivo por el cual tiene que haber una disparada. Cuando uno ve la historia en los últimos años, podría estar en 600, 650, sería un valor razonable. No estoy diciendo que ese vaya a ser. Creo que un valor razonable sería más o menos ese, haciendo una proyección del costo de inflación y del valor del dólar previo", analizó Francos en diálogo con Luis Majul por LN+.

Por otra parte, el exrepresentante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue consultado por el recorte de personal que planea implementar el presidente electo en el Ministerio de Justicia y anticipó que se aplicará sobre aquellos empleados que pasaron a planta permanente de forma "exprés" tras el balotaje.

"Tiene que quedar claro. El que entró por la ventana sale por la puerta", aseveró a partir de un informe realizado por La Nación.

Francos también opinó sobre la incorporación por decisión oficial de 156 personas a planta permanente en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y aclaró: "Los pases a planta permanente tienen un período para confirmarse, no se hacen un día para el otro. Eso desde ya".

Francos destacó el potencial energético y aseguró que la gestión de Milei "buscará poner en valor a YPF"

"Se han cometido muchas injusticias bajo esos términos. Hay gente que fue contratada para un puesto hace 15 años y no se la pasó a planta permanente, y hay otras personas que entraron recién y ya se les dio luz verde", remarcó el futuro funcionario de Milei.

En este sentido, advirtió que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) "tomará las medidas que la ley le permita". "Apelaremos a la judicialización de aquellos pases poco fundamentados", adelantó.

"Tenemos en mente una reestructuración del organigrama público. Hay organismos y ministerios que están superpoblados y se tendrán que recudir", subrayó en la misma sintonía, haciendo referencia a la reducción de ministerios que el presidente electo planea disminuir de 18 a 9.

A partir del 10 de diciembre, Guillermo Francos será el ministro del Interior del gobierno de Javier Milei.

Al respecto, aclaró: "Cuando uno reduce, no necesariamente se acaban algunas funciones. Unas pueden dejar de existir por no tener sentido alguno y otras se reformularán. Va a haber un recorte grande en todas partes. No podemos defraudar la esperanza de la gente. Sentimos su apoyo y expectativa".

Asimismo, se pronunció, entre otras propuestas de Milei, sobre el fin de la obra pública y señaló: "Hay que ser conscientes de que hay mucha obra pública paralizada por falta de pagos del Estado. ¿De qué nos sorprendemos? Hoy está pasando eso, hace varios meses. No digan entonces que nosotros somos quienes la paralizamos".

Francos concluyó hablando sobre la "ley ómnibus" que prepara el libertario para aplicar a partir del 10 de diciembre y anticipó: "Solo puedo decir que se está analizando eliminar las PASO y se llamará a extraordinarias. Puede que otras varias cosas también se cumplan".

AS/fl