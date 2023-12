Francos destacó el potencial energético y aseguró que la gestión de Milei "buscará poner en valor a YPF"

Se acerca el inicio de gestión del gobierno de Javier Milei, que asumirá en una semana, y este sábado el designado ministro del Interior, Guillermo Francos, indicó que en la etapa libertaria "buscaremos poner en valor a YPF, porque el sector energético es clave en la Argentina". Asimismo, el diputado nacional electo de San Luis por La Libertad Avanza (LLA), Carlos González D'Alessandro, consideró a las privatizaciones de empresas públicas como "medidas de segunda generación, que recién podrían darse después de 2025".

"Nuestra intención es poner en valor YPF", señaló Francos entrevista en Radio 10, cuando le preguntaron sobre los planes de privatización de la petrolera de los ha hablado en múltiples ocasiones el presidente electo, Javier Milei.



Francos explicó que "el país tiene recursos impresionantes en todo el área, en Vaca Muerta, en Santa Cruz, en las provincias petroleras, que pueden darle energía no sólo a nuestro país, sino a los países vecinos". Y en ese sentido, puntualizó que "tenemos que trabajar para solucionar esos temas y para encarrilar lo que falta de los gasoductos, porque eso va a significar ingresos importantes para el futuro".

"Dependemos mucho de que seamos capaces de encarrilar todos esos recursos enormes que tenemos hacia una producción que genere los dólares que necesita la economía argentina para moverse", añadió, y completó: "Los gasoductos y la infraestructura que tenemos hay que aprovecharlas y utilizarlas de la mejor manera posible".



Por otra parte, consultado sobre quién dirigirá el Banco Central, Francos puso distancia del tema y destacó que "esa es una decisión del equipo económico", y que "va a ser el designado ministro de Economía, Luis Caputo, quien conforme su equipo completo, por lo que le corresponde a él anunciar esa decisión cuando esté tomada".

"Si uno quiere vender algo, primero tiene que acomodarlo"

En tanto, el diputado nacional electo de LLA González D'Alessandro coincidió con Francos en que "lo primero que hay que hacer con las empresas públicas es ponerlas en valor y activarlas económicamente".



"Las privatizaciones son medidas de segunda generación, para después de 2025", señaló el legislador electo, en su caso en declaraciones a FM Milenium, cuando lo consultaron no solo por YPF sino también por el futuro de Aerolíneas Argentinas.

"Si uno quiere vender o privatizar algo lo primero que hay que hacer es acomodar esa empresa", agregó González D'Alessandro, porque "no se trata de venir y liquidar a las empresas, sino que los argentinos no pierdan cuando se vayan a privatizar esas empresas".



El legislador electo por San Luis dijo que la Argentina tiene "problemas mucho más grandes hoy, como la inflación, las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), donde hay US$ 30.000 millones de deuda", ejemplificó.



