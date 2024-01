El presidente Javier Milei encabeza su primera actividad desde la Quinta de Olivos, donde fijó su residencia el pasado lunes. El mandatario se reunirá con sus más cercanos colaboradores en línea con la agenda del día, que incluye una "cumbre" de voceros de presidencia tras la crisis interna que generó el cruce con una periodista acreditada en Casa Rosada por la mudanza de sus perros.

El gobierno de Milei, que se jacta de defender la "libertad de expresión" -un pilar de la democracia liberal-, fue duramente cuestionado por entidades periodísticas después de las "expresiones agraviantes" de Milei hacia la periodista Silvia Mercado luego de que difundiera información relativa a sus perros, a quien considera sus "hijitos de cuatro patas".

A tal nivel que este miércoles la agenda del gabinete nacional incluye un encuentro del secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini, con directivos del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), previsto para las 11,. Posteriormente, el secretario encabezará un encuentro de trabajo con todos los voceros de todos los ministerios.

FOPEA, ADEPA y otras entidades cuestionaron el tuit de Javier Milei contra Silvia Mercado

"El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifiesta su preocupación por los agravios del presidente Javier Milei contra la periodista y advierte que el tenor de esas críticas contribuye a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia contra el periodismo", había expresado la institución periodística en un comunicado.

Ya instalado en la Quinta de Olivos después de haber vivido desde hace más de 3 meses en el porteño Hotel Libertador, este miércoles Milei se reunirá con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el asesor Santiago Caputo. En esa línea, el pasado martes se reunió en Casa Rosada, donde asistirá los martes y jueves, según un anuncio oficial.

Quién es Silvia Mercado, la periodista que se cruzó con Milei y Adorni

La pelea del gobierno con periodistas

En menos de un mes como presidente, tanto Milei como el vocero presidencial Manuel Adorni mantuvieron al menos dos encontronazos con la prensa acreditada en Casa Rosada. El primero fue hace apenas una semana, luego de que las cuentas oficiales de Presidencia difundieran el polémico intercambio entre Adorni y el periodista Fabián Woldman, cuya labor fue ridiculizada y obligó al vocero presidencial a disculparse.

El más reciente involucra directamente al Presidente con Silvia Mercado. La periodista de LN+ había indicado que Milei se encontraba realizando su mudanza del Hotel Libertador, donde se alojaba desde octubre, a la Quinta de Olivos y que ya había llevado a sus perros, un tema sensible para el mandatario.

Habla el periodista que se cruzó con Manuel Adorni: "Es extraño y al menos insólito"

"Tengo la confirmación de voceros oficiales de que los mastines están en Olivos. La idea de Milei era que se mudaría cuando ya tuvieran los caniles para pernoctar. Ya estaban cuando Milei llegó a la residencia presidencial", había dicho Mercado el pasado lunes, en referencia a la mudanza que finalmente concretó el presidente ese día.

Indignado, Milei respondió rápidamente a través de X. "Falso. Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos", publicó, y añadió que la información oficial se transmite a través de las cuentas de la Oficina del Presidente y la Vocería presidencial. "Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país...", cerró.

Tras las duras palabras de Milei, la respuesta de Silvia Mercado no se hizo esperar: "Presidente, ¿cómo voy a inventar una información? Pregunté a un vocero oficial y me contestó. Dije exactamente lo que me informaron. Exactamente. Lo puedo probar. Espero que me pida disculpas por este tuit".

CD/fl