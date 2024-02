Diego Giuliano, ex ministro de Transporte, defendió el paro de trenes de este miércoles y remarcó la razonabilidad de la lucha por mejores ingresos en un contexto inflacionario. Además, apuntó contra la eliminación de subsidios al transporte. “Nosotros comenzamos ese plan de ir directo a la demanda y que la tarjeta SUBE sea la que distribuya el subsidio”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Diego Giuliano es diputado nacional de Unión por la Patria. Fue ministro de Transporte de la Nación.

Galería de fotos | Paro de trenes: fuerte acatamiento, estaciones vacías y largas filas para viajar

Alejandro Gomel: ¿Cómo viste lo que sucedió ayer a partir del paro de trenes?

Lo hemos visto desde esa perspectiva. En realidad fue un paro en el que tuvo mucho que ver la Secretaría de Trabajo, porque la disputa por los ingresos, por el salario, es absolutamente razonable en un país en donde la inflación vuela, los salarios están aplastados y la pérdida de poder adquisitivo del salario es monumental.

Frente a esto surge algo que todos los años, en todas las épocas, va a suceder, que es la discusión por los salarios. Sucede también en el sentido de que el Ministerio o la Secretaría de Trabajo, como hoy está planteada, tiene instancias para que ese debate y ese diálogo se vaya realizando.

El Gobierno estudia medidas para sancionar a los reponsables del paro de trenes

Aquí se tensionó la cuerda de una manera que se produjo un paro. Y el paro tiene consecuencias, no sólo en las relaciones entre los trabajadores y la patronal (que en este caso es fundamentalmente el Estado, luego están las dos empresas privadas del servicio del transporte, en el caso de trenes), sino que también tiene consecuencias enormes sobre la sociedad. Entonces esto es una manera de seguir tensando la cuerda de lo que significa la convivencia social. Y la Argentina entró en ese plan. Ni siquiera se llamó a la primera conciliación obligatoria, que es la primera que se tiene en cuenta cuando hay que discutir, en este caso, condiciones laborales. Así que me parece que hay un porcentaje más importante de la Secretaría de Trabajo que del propio gremio ferroviario.

Sobre la casta y la supremacía moral

AG: En la idea de poner del lado de la casta a los diputados, sindicatos y gobernadores, ¿hay una estrategia?

Sin duda que detrás de esta manera de actuar hay alguien que está pensándolo, porque si no sería una irresponsabilidad muy alta la de llevar adelante una división social fuerte y de alguna manera castizar, empezar a etiquetar por casta desde artistas populares, legisladores, gremios, cuando no hay respuesta, cuando la sociedad está esperando respuestas en un momento muy complejo.

El Gobierno estudia medidas para sancionar a los responsables del paro de trenes.

La verdad es que si en 70 días se incorporan a la lista de la pobreza 3.600.000 personas, y esto lo dicen organismos que no tienen nada que ver con los partidos políticos, si en 70 días volvemos al viejo cuento de que hay que esperar hasta el segundo semestre o hasta el cuarto trimestre y los brotes verdes, falta que digan que "hay que pasar el invierno". Y los que tenemos alguna edad, todas estas historias ya las vimos, es una película que está completamente spoileada, porque los finales están clarísimos.

Lamentablemente no se estudia historia contemporánea. Se estudia historia antigua, hay que estudiar historia contemporánea. Hay que ver lo que pasó cada vez que se dijeron estas cosas en la Argentina.

"Licuadora" y "motosierra": la sostenibilidad del ajuste fiscal genera dudas entre economistas

Los que creen que la salida está por el enfriamiento de la economía, por la recesión, por parar la economía, porque los tarifazos vayan por encima de los salarios y la inflación vuele, esto está en la Argentina chequeado 10 veces por los que somos de esta generación. Y en este caso creo que, lamentablemente, porque los finales son conocidos, como cuando uno entra a ver una película que forma parte de un libro.

AG: Es cierto que hay un hartazgo de gran parte de la sociedad con la clase política y con los fracasos sucesivos de los últimos gobiernos...

Sin duda que las cosas que hoy están pasando tienen que ver con la manera en que la sociedad vio esta elección también, hay que leerla completa. Es una elección que Sergio Massa gana por ocho puntos en la general y que, luego, en el balotaje, claramente gana Milei. Nosotros somos respetuosos de esa situación, pero también es verdad que desde el primer día, y esto Massa lo planteaba claramente, las reformas que había que hacer, las correcciones que había que hacer, en la Argentina había que hacer reformas, había que hacer correcciones, pero no de esta manera. No enfriando, no perdiendo fuentes de trabajo, no destrozando pymes, no aumentando tarifas y dejando el salario aplastado. Es decir, la reforma de la Argentina, te diría que hay casi un consenso en reformas fundamentales. Pero si uno lo hace de esta manera, con este método, con esta visión tan sesgada, y con un encuadre técnico tan antiguo (porque las ideas de que la libertad de mercado sean la centralidad, la verdad que son muy viejas), si hay algún lugar donde hay un museo de la ciencia económica, ahí están esas ideas de que el "Dios mercado" resuelve todo, hasta las relaciones personales, hasta los órganos de las personas, eso es muy antiguo.

El ex ministro de Economía, Sergio Massa.

La verdad que, lamentablemente, la Argentina hoy es un campo experimental, y muchas veces la Argentina fue campo experimental de algunos productos, por nuestras características, por nuestra sociedad tan heterogénea con tanto componente inmigrante. Muchas veces la Argentina fue campo experimental de productos publicitarios, le diría. Argentina es hoy un campo experimental de un encuadre académico antiguo y muy pernicioso para el desarrollo, para la producción, para el trabajo.

Tarifas de agua: AySA podrá facturar el consumo individual en los edificios

Fernando Meaños: ¿Qué se podría haber hecho en el gobierno anterior que no se hizo, sobre todo en las tarifas del transporte?

En materia de transporte, nosotros por supuesto que vivimos la situación de la pandemia, que fue el golpe más grande que el transporte tuvo en el mundo entero y que significó una situación de acompañar a los trabajadores esenciales y a tener una tarifa congelada durante mucho tiempo. Y esto pasó en la Argentina y en el mundo.

El planteo era actualizar y lo hicimos durante ocho meses consecutivos, ocho meses en donde se fue actualizando la tarifa de manera progresiva, de una manera acompañando la situación del salario. Era paritaria-tarifa para llegar al otro lado del río. Todo el objetivo, incluso el del planteo económico de Sergio Massa, era llegar al otro lado de la orilla, que era salir de la sequía, salir de la pandemia, salir de la guerra. Y eso era un plan que evidentemente daba resultados.

Claro, lo que han decidido es una cosa muy distinta. Han decidido eliminar el subsidio al transporte, eso también hay que reconocerlo, lo decían en campaña. Y nosotros también en campaña, frente a esa manifestación, también dijimos que eliminar el subsidio al transporte significaba llevarlo a $700 y a $1100 el tren. Números que hoy están muy cercanos y algunos excedidos de lo que dijimos hace tres meses.

ATE convocó a un nuevo paro para el próximo lunes en reclamo de un aumento salarial y en rechazo a las privatizaciones

FM: En la campaña electoral en un momento dejaron de actualizarse las tarifas de transporte...

Es cierto que durante el último tramo, el de la devaluación del 20% que Sergio Massa luchó en el Fondo Monetario para que no sea el 100%, luego para que no sea el 60% y terminó una devaluación del 20% pero con un plan de contención social muy alto (porque uno puede uno puede aceptar condiciones en la medida en que pueda contener socialmente a los argentinos y a las argentinas), el objetivo de Massa siempre fue que la salida de la Argentina fuera el crecimiento, no hay otra salida para la Argentina que crecer, que desarrollarse, que exportar. Ahora, claro, si las ideas que imperan son que la salida de la Argentina es la recesión, es esto de que el déficit cero, en los cementerios hay déficit cero, pero claro, pero es un cementerio.

La inflación en Argentina, récord mundial: cerró 2023 como la más alta del mundo

FM: Hay un punto interesante en cuanto a que en ese tren y desde esa postura de contención social, la inflación se duplicó, entonces tampoco funcionó.

El plan de contención social fue en el último tramo y ahí, para completar lo que usted me preguntaba, es cierto que la tarifa del transporte se empezaba a estudiar, no atarla directamente a lo que es la inflación, sino atarla a otros elementos, a otros componentes, que no sea la verdura o que no sean cuestiones que no inciden directamente sobre el transporte. Entonces, en el último bimestre se planteaba una actualización en base a otros parámetros en donde el salario es fundamental. El salario es el gran rector del sistema económico. Esto visto desde el lado nuestro, desde el lado del desarrollo productivo, del lado de la protección del trabajo, de la protección de las pymes.

Polémica por la quita de subsidios al transporte público.

Claro, del otro lado, del mundo de las finanzas, usted vio que puede plantear un tema desde lo económico o desde lo financiero. Algunos no distinguen demasiado, pero si el ministro de Economía no tiene un plan económico y tiene solamente un plan financiero, usted sabe que es completamente distinto el encuadre, porque el gran negocio de la economía es el desarrollo y el crecimiento. Pero el gran negocio de las finanzas es trabajar en tierra arrasada, y lamentablemente estamos en ese mundo.

Efecto licuadora: qué implicancias tiene en el gasto público y cómo afectó a las jubilaciones

FM: El Gobierno esgrime un criterio de empezar a subsidiar a la demanda y no a la oferta. Es decir, darle subsidios a la gente y no a las empresas que prestan los servicios. ¿Usted comparte esa visión?

Claro que esa visión comenzó a desarrollarse durante la gestión anterior y nosotros compartimos esa idea, pero en realidad la hemos llevado a la práctica. Fíjese usted cuál es el componente hoy de la tarifa y de la tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE tiene hoy, y desde hace ya bastante tiempo en nuestra gestión, beneficios sociales que no están encapsulados solamente en Buenos Aires, como estaban en el tiempo de Macri, sino que los llevamos a todo el país de manera federal. Dónde hay SUBE, hay beneficios sociales. ¿Dónde está el punto? En el bolsillo del que lo necesita. Por eso hoy tienen 55% de descuento en la SUBE todos los beneficiarios de ANSES, todos los excombatientes de Malvinas, los trabajadores y trabajadoras domésticas, los jubilados y los pensionados. Ahí va el punto.

ANSES: con el salario mínimo, aumentan Potenciar Trabajo, jubilaciones y otras prestaciones sociales

El sistema era mixto y debe ser mixto hasta llegar al otro lado de la orilla, que era incorporar a los trabajadores y las trabajadoras dentro de esos beneficios sociales, al pasajero frecuente del transporte público. Este es un proceso que debe darse. Si usted lo quiere hacer en dos días, las colas son interminables y la situación se pone tensa en la calle.

Entonces, nosotros comenzamos ese plan de ir directo a la demanda y que la tarjeta SUBE sea la que distribuya el subsidio, porque la tarjeta SUBE te reconoce en tu situación. Por eso es correcto ir allí y porque un nuevo acuerdo federal del transporte estaba desarrollándose.

Claro que si usted lo quiere hacer de un día para el otro y además elimina el subsidio o lo descompone, el sistema se distorsiona profundamente porque otra vez es una película spoileada ya. Lo vimos durante la gestión de Macri. Durante la gestión del 2017 y 2018 lo que hicieron fue eliminar el Fondo Compensador Federal del interior del país. Eso provocó una distorsión tarifaria la más grande que se reconoce en el sistema de transporte.

Kicillof acordó aumento del 20% con gremios estatales y espera respuesta de los docentes a días del inicio de clases

Las internas dentro de UxP

AG: Nombró a Sergio Massa. Hubo un problema en la Legislatura bonaerense porque no fueron los legisladores del Frente Renovador. ¿Hay una ruptura con Kicillof?

No, de ninguna manera. Esto por supuesto que hay que siempre consultarlo a los que protagonizan esa relación, pero de ninguna manera existe ruptura.

Axel Kicillof y Sergio Massa.

Lo que hay por supuesto en la provincia de Buenos Aires (usted sabe que yo soy rosarino, de la provincia de Santa Fe), en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires están las gestiones propias de lo que significa los intendentes, los legisladores, pero no existe tal ruptura, existe siempre un diálogo permanente.

En el peronismo, Unión por la Patria fue a la campaña hablando del gobierno de unidad nacional. Y lo demostramos en el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados y también en el Senado.

El peronismo debate posiciones frente al gobierno de Milei: reaparecerán Máximo Kirchner y Sergio Massa

Unión por la Patria mantiene su unidad porque creemos que esa también es parte de la salida, es parte de encontrar caminos en donde empecemos justamente a encontrarnos. La Argentina sale con un encuentro. La Argentina salió de su peor crisis de este último tiempo a través del diálogo argentino. Quebrar el diálogo, quebrar las relaciones políticas de esa manera, siempre es ir para atrás. Nosotros queremos ir para adelante.

