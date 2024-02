El economista Dante Sica expresó que, a partir del acomodamiento de la economía nacional, se deberán modificar los hábitos de consumo. "Hoy estamos todos esperando el golpe", resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Dante Sica es economista, titular de la consultora ABC, fue ministro de Producción y Trabajo de la Nación en el gobierno de Mauricio Macri. También fue secretario de Industria, Comercio y Minería en una época que algunos lo están empezando a comparar, sobre todo por índice de pobreza, con aquel 2002-2003.

Alejandro Gomel: Hay mucha incertidumbre sobre lo que se viene. ¿Cuál es su propia percepción del futuro inmediato en nuestro país?

Estamos en un momento de cambio, un gobierno que asumió hace dos meses y que arrastra una herencia muy pesada en términos de una debacle de varios indicadores. Venimos de un cambio estructural negativo en el país, con un estancamiento de la productividad y una caída de ingresos muy fuerte.

Estamos en una transición con la puesta en marcha de un programa económico que tiende a cambiar las condiciones y a mejorar un proceso de deterioro económico y social. Es lógico que en estos cambios haya costos.

Cuando escuchamos a los economistas y especialistas no hay tanta divergencia respecto al objetivo y a los instrumentos que se están usando. De todas maneras, esto no es una ciencia exacta.

AG: ¿Pero no era mejor el bisturí que la motosierra, como dicen muchos? ¿Es inevitable llegar a estos números de pobreza?

Son eufemismos, pero esto es como cuando alguien entra a una guardia y en ese momento hay que salvarle la vida: más allá de que parezca que le estás generando más dolor, le estás parando la hemorragia para prepararlo para una cura mayor. Estamos en ese momento.

No podés frenar el proceso inflacionario a mediano plazo si no frenás el agujero fiscal porque si no seguiría habiendo emisión. En general, hay un consenso con respecto a los instrumentos que se están aplicando. Además, Argentina es un paciente casi terminal.

Ayer tuvieron una buena entrevista con Agustín Salvia y queda claro que estás en un 45% estructural de pobreza y un 57% que tenés por el impacto de estos dos meses, con salarios que corren un poco de atrás. Pero cuando la inflación baje va a bajar el número de pobreza. Así pasó en el 2002.

Hay cambios necesarios como la concentración de política pública y la generación de fuerzas productivas que hagan crecer la economía, porque si no en 10 años estaremos hablando, ahí sí, de una pobreza estructural de 55%, por más que hayas bajado la inflación.

AG: ¿En ese 2002 no hubo una apuesta fuerte de Duhalde a la producción nacional, diferenciándose fuertemente de este gobierno actual?

Acordate que en el 2001 hubo una licuación brutal a partir del proceso inflacionario, que es parte de lo que se está viendo ahora. Hubo un sector externo que ayudó, en ese momento estábamos en default, no pagábamos la deuda. El kirchnerismo rifó un proceso que nos podía haber dejado mejor.

Este gobierno no es como Massa que te decía que quería una economía más sana y te aumentaba el "plan platita" mientras te incrementaba la inflación. Precisamente, la recesión y la inflación de ahora es, en gran medida, responsabilidad de los problemas que generó la política anterior.

Hay más alta inflación porque están corrigiendo precios relativos porque estaban todos atrasados. El colectivo vale lo que tiene que valer. Acordate que en el 2000 la relación era un dólar-un litro de nafta-un pasaje de colectivo. Los salarios mejoran cuando hay inversión, se crea empleo y mejoran las condiciones de productividad, y como fueron 20 años de deterioro, va a llevar tiempo.

Las expectativas acerca de la baja inflacionaria

Fernando Meaños: ¿Qué puede pasar, en materia de producción y en actividad económica, si la inflación se redujera a un mínimo de un dígito en el corto plazo? ¿Habrá una reactivación o, por lo menos, podremos salir de este pozo en donde estamos ahora?

El gran aliado de los procesos de estabilización es la inversión privada y no sólo de consumo, ya que es de corto trecho en términos de impulso. Iremos a una recesión de “V", como en el 2001, muy profunda con un rebote rápido de dos o tres meses. En 2009 también fue una recesión corta pero con una caída muy fuerte, casi 10% del PBI. La recesión del 2018 fue no tan profunda pero larga, duró seis trimestres.

Actualmente, nosotros creemos que la recesión va a ser de dos trimestres de caída fuerte, donde aquellos sectores que estaban más inflados son los que más golpeados estarán en esta etapa.

A diferencia de otras crisis, ya tenés sectores con alta productividad que puede rebotar muy rápido por las señales que da la economía: el agro, el sector energético, hidrocarburos, la minería en el norte, los servicios basados en conocimientos, etc. Consideramos que gran parte de la recuperación vendrá a partir de la inversión en estos sectores en esta primera parte del año.

FM: Y la parte del consumo va a seguir frenado porque, al mismo tiempo, toda la sociedad tiene que volver a acostumbrarse a lo que decías recién, a pagar el boleto del colectivo o la factura de la luz, lo que realmente vale y eso impacta en todas las escalas sociales. ¿Correcto?

Totalmente. Hoy estamos todos esperando el golpe, no sabemos cuánto valen las cosas, en estos procesos de alta inflación sólo sabés que algo es más barato que mañana, por tanto, consumís cualquier nivel de precios.

Actualmente, observamos un consumo en un estado de espera, centrado principalmente en productos esenciales. En mi perspectiva, la recuperación y estabilización del consumo se vislumbrarán en el segundo semestre, especialmente hacia el último trimestre.

Es crucial que los bancos se adapten a nuevas prácticas, como prestar dinero a individuos en lugar de centrarse principalmente en préstamos al Estado. Es interesante destacar la singularidad de la situación económica en Argentina, donde la mayoría de los autos se pagan al contado, a diferencia de otros países donde es común adquirir bienes a crédito.

Anticipo que, con un entorno de estabilidad, tasas de interés medidas y ajustes en los niveles de consumo según los salarios, la economía se recuperará gradualmente. Es importante tener en cuenta que los bancos deberán generar un nuevo enfoque para impulsar su negocio.

En este escenario, es fundamental que la gente se acostumbre a ahorrar más, y una vez que sepamos con certeza cuánto valen servicios esenciales como la luz, podremos evaluar si las cuotas se ajustan a nuestro nivel de salario. Es probable que el consumo se despierte y se acomode a los niveles necesarios en función de los salarios.

Quisiera recordar que, al hablar del deterioro económico, es esencial reconocer que el ingreso promedio de las familias ha disminuido significativamente desde 2017, pasando de 1.500 dólares a 400. Por lo tanto, es imperativo ajustar nuestro nivel de consumo a la realidad actual. Para volver a niveles de ingresos anteriores, la economía debe experimentar una recuperación significativa.

