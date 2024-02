$700: el nuevo valor del boleto del transporte urbano en Córdoba capital

A partir de este sábado, el costo del boleto de colectivo en la ciudad de Córdoba pasará de $340 a $700. Es el segundo aumento en menos de un mes, esta vez del 105 por ciento.

El aumento se implementa después de que el gobierno municipal anunciara recientemente su incapacidad para mantener el precio actual del boleto, luego de la eliminación de los subsidios al transporte del interior dispuestos por el gobierno nacional.

Así, de acuerdo con las nuevas estipulaciones, la tarifa masiva quedará en 700 pesos, mientras que la tarifa la nocturna y la de anillos será de 805 pesos a partir de mañana.

- Tarifa Interbarrial: $560.

- Tarifa con Combinación: No tendrá costo.

Según reveló el último relevamiento de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), este aumento deja el pasaje de ciudad como el más caro del país.

"Ante la ausencia de los subsidios nacionales, la decisión del gobierno de la provincia de sí seguir sosteniendo los programas del Boleto Educativo Gratuito (BEG), del Boleto Adulto Mayor (BAM) y del Boleto Obrero Social (BOS), la parte que tiene que hacer el municipio no puede cubrir lo que está faltando hoy del gobierno nacional al 100%. Vamos a hacer un aporte, pero no en el volumen de lo que lo hicimos en el mes de enero, porque realmente no podemos sostenerlo", adelantó esta mañana el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini.

A finales de enero, el precio del boleto había experimentado una suba del 41,67% debido a los diversos incrementos de costos al inicio del año. De $240 paso a valer $340. Con este reciente incremento en menos de un mes, el costo del boleto aumentó casi un 150%.

Una persona que realice únicamente dos viajes diarios utilizando el transporte urbano, con el costo del boleto fijado en $700, tendrá un gasto total aproximado de $30.000 al mes solo en transporte.