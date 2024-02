La Secretaría de Transporte incrementó, este viernes, el saldo negativo de la tarjeta SUBE de $211,84 a $480, lo que simboliza menos de dos viajes en colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires con la tarifa mínima, actualmente en $270; un número que, desde el Gobierno, aseguraron que no puede ser mayor por "problemas técnicos".

La medida fue publicada esta mañana en el Boletín Oficial a través de la Resolución 12/2024 de la Secretaría de Transporte. "Establecese un crédito de recarga instantánea para las tarjetas del Sistema Único de Boleto Electrónico equivalente a la suma de pesos cuatrocientos ochenta ($480,00)", consignó la norma que lleva la firma del secretario Franco Mogetta.

Una vez que el usuario se queda sin carga en su tarjeta, podrá seguir viajando hasta agotarse dicho saldo, el cual será descontado automáticamente en la siguiente recarga que realice.

El problema, según se destacó en los considerandos del texto, es que el sistema “actualmente no cuentan con capacidad interna lógica suficiente para el almacenamiento del saldo negativo que se produzca en virtud de las tarifas establecidas en la última resolución, de manera que técnicamente no resulta posible cumplir con el monto de crédito de recarga” que establece la ley. En concreto, el saldo negativo de la SUBE debería ubicarse en cuatro pasajes mínimos de colectivos, un número equivalente a $1.080.

Desde el Gobierno, explicaron que se buscará una solución al respecto "próximamente", mediante el reemplazo en campo, por parte de Nación Servicios, de los Módulos de Acceso Seguro a la SUBE de primera generación y la reprogramación de los de segunda generación para ampliar la capacidad de almacenamiento, detalló la disposición.

Algo similar había sucedido cuando quisieron llevar el límite de carga de $6.600 a $9.900 y se encontraron con problemas técnicos para aplicar la modificación.

Que el saldo negativo quede congelado en un nivel tan bajo implicará que los usuarios deberán cargar más seguido sus tarjetas para viajar, lo que se suma a la saturación del sistema de registro, así como generar complicaciones en caso de realizar más de un viaje por día, algo habitual para gran parte de los trabajadores del AMBA.

Vivir con salarios argentinos pero comprar alimentos con precios de Europa

Se extendió el plazo para registrar la SUBE y pagar menos en abril

A su vez, y por las largas filas y demoras, se dio a conocer que el plazo para poder realizar el trámite para nominalizar la SUBE de manera presencial se extenderá por varias semanas más.

Según informó la Secretaría de Transporte, habrá tiempo hasta el 31 de marzo para completar el proceso, que se puede llevar adelante, además de en los canales digitales, en Centros de Atención SUBE, con operativos territoriales en:

Estación Retiro: Av. Dr. José María Ramos Mejía 1430, CABA. De lunes a viernes de 8 a 18 hs

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1430, CABA. De lunes a viernes de 8 a 18 hs Estación Constitución: Av. Brasil 1128. De Lunes a Viernes de 8 a 17:30hs

Av. Brasil 1128. De Lunes a Viernes de 8 a 17:30hs Ezeiza: Nicolás Avellaneda 51. De lunes a viernes de 9 a 14 hs

Nicolás Avellaneda 51. De lunes a viernes de 9 a 14 hs Terminal de Ómnibus de La Plata: Calle 41, entre calle 4 y diagonal 74, Local 1. De Lunes a Viernes de 8 a 18hs

Calle 41, entre calle 4 y diagonal 74, Local 1. De Lunes a Viernes de 8 a 18hs Estación Moreno: España 11. De lunes a viernes de 8 a 18 hs

España 11. De lunes a viernes de 8 a 18 hs San Miguel: Av. Dr. Ricardo Balbín 1349. De lunes a viernes de 8 a 13 hs.

Subsidios a las tarifas de luz y gas: aumentó el tope de ingresos para pedirlos

Cabe remarcar que, desde abril, de no contar con el plástico registrado a nombre del usuario poseedor, el boleto mínimo de colectivo en el AMBA no costará $270, sino $430, casi el doble. En concreto, y con esta condición, el esquema tarifario, si es que no aumenta en el cuarto mes del 2024, quedará compuesto de la siguiente manera:

Boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): $430

Tramo de 3 a 6 kilómetros: $479

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $515

Viajes de 12 a 27 kilómetros: $552,8

Más de 27 kilómetros: $588,5

Lo mismo pasará con el tren. De no tener la tarjeta nominalizada se deberá pagar dos veces lo correspondiente a cada sección, por lo que el piso del transporte ferroviario quedará en casi $300.