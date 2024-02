Subsidios a las tarifas de luz y gas: aumentó el tope de ingresos para pedirlos

En medio de los aumentos en las tarifas de electricidad anunciados por el Gobierno, con incrementos de entre 65% y 130% para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, que tienen bajo control las distribuidoras Edenor y Edesur, se dio a conocer una noticia que puede ser importante para muchas familias en este marco inflacionario y de pérdida de poder adquisitivo de los ingresos.

Es que, tras el considerable aumento del costo de la Canasta Básica Total (CBT) en enero, con una suba del 20,4% en el inicio del 2024 según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, se elevó el tope de ingresos requerido para poder solicitar los subsidios a los servicios públicos, entre los que se encuentran la luz. También aplica en el caso de gas, con subas todavía en discusión.

Durante el primer mes del año, una familia de cuatro integrantes, compuesta por dos adultos y dos menores, necesitó percibir ingresos superiores a $596.823 para no caer por debajo del margen de pobreza, una suba notoria frente a los $495.798 de diciembre pasado.

Considerando este aumento y la disposición actual, que establece como requisito para solicitar subsidios de energía y gas que los ingresos familiares no excedan 3,5 veces el valor de la CBT, el límite establecido para aplicar se elevó de manera automática con la revelación del dato reciente.

Este ajuste permitirá, entonces, que un mayor número de familias pueda calificar para recibir estos beneficios esenciales, si es que sus ingresos aumentaron menos del 20,4% de suba que tuvo el parámetro en el último mes, lo que se aplica en la mayoría de los casos considerando que parte de la "licuación" que, según el propio Milei, "no se negocia" como parte de su política económica tiene que ver con el congelamiento de los salarios y la suba, en paralelo, de los costos.

¿De qué manera quedó conformada la segmentación de ingresos tras la actualización?

En la actualidad, las tarifas se corresponden según el grupo que haya determinado el sistema de segmentación, lanzado en el último tramo de la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. De ahí, la organización se da en tres niveles:

Segmento de ingresos altos (N1): No reciben beneficio. Incluye hogares con ingresos mensuales totales superiores al umbral establecido, propietarios de tres o más vehículos de menos de cinco años de antigüedad, tres o más inmuebles, o bienes de lujo.

Segmento de ingresos medios (N3): Pueden solicitar el subsidio. Comprende a aquellos hogares con ingresos mensuales totales entre $596.823,18 y $2.089.881,13, ajustándose por condiciones particulares como la presencia de personas con discapacidad.

Segmento de menores ingresos (N2): También elegibles para el subsidio, este grupo incluye a hogares con ingresos netos inferiores a $495.798,32, con ajustes por condiciones especiales.

¿Cómo solicitar los subsidios a la luz tras los aumentos?

En caso de querer solicitar el subsidio a la energía eléctrica, se debe completar una inscripción. Los interesados pueden llevar adelante este paso a través de https://www.argentina.gob.ar/subsidios.

Para completar el registro se debe contar con:

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica.

El último ejemplar del DNI.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico.

Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCOM, contar con el número de registro.

RS / Gi