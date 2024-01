Edenor y Edesur pidieron subas en la electricidad de hasta 89%

Edenor y Edesur presentaron sus propuestas de “readecuación de ingresos” previas a la implementación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) por parte de la Secretaría de Energía, y reclamaron la aplicación de un mecanismo de actualización mensual “en un contexto inflacionario como el existente”.

Ambas compañías participaron de la primera jornada de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y presentaron sus planes que fueron formulados en el marco de la audiencia pública virtual convocada para este viernes por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que realizará otra consulta el lunes 29 de enero para analizar las solicitudes de las empresas transportadoras de todo el país.

La audiencia pública comenzó con una hora y 45 minutos de retraso respecto del horario de la convocatoria (8:30), y tuvo un desarrollo accidentado “por problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad”, dijo el interventor del ENRE, Darío Arrué.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, fue el primer expositor y remarcó la necesidad de aplicar una “readecuación de la estructura tarifaria de forma transitoria”, en un plazo que no puede exceder el año en curso o la convocatoria a una revisión tarifaria quinquenal integral.

En ese sentido, abogó por una reasignación de los subsidios, en el marco de una “nueva conceptualización” para concentrarlos en los sectores socialmente más vulnerables.

“Cierta categoría de usuarios está convencida que paga la tarifa plena, pero es artificialmente plena, y creen que subsidian a otros usuarios, pero nada de eso es cierto y real”, manifestó, al tiempo que criticó que luego de “dos décadas de disfuncionamiento energético” se haya generado una tarifa “carente de toda razonabilidad”, con “un fomento del consumo sin control” que dejó al sistema “al borde del colapso”.

Asimismo, indicó que los subsidios a la generación demandaron al Estado en 2023 una erogación de US$ 4.800 millones y que para 2024, si no se efectúan cambios, la proyección elevaría ese monto a US$ 5.230 millones.

El funcionario precisó que el año pasado la tarifa “sólo cubrió el 45% del costo total” y el 30% del VAD (Valor Agregado de Distribución).

Rodríguez Chirillo disertó junto con la subsecretaría de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, quien delineó como “propuesta de cambio” la determinación de los ingresos totales del grupo conviviente y no sólo del usuario titular del servicio.

Beljansky sostuvo que “los aumentos tarifarios, lejos de aumentar la inflación, la reducirán. Es una corrección de precios relativos”.

El pedido de las distribuidoras. De las presentaciones de Edenor y Edesur no surge un pedido concreto de incremento en la porción correspondiente al valor de distribución, sino que cada empresa detalla la necesidad de “readecuación de ingresos” por los atrasos tarifarios.

Edenor, la principal empresa distribuidora de energía del país, solicitó hoy en Audiencia Pública un requerimiento anual de ingresos de $ 521.303 millones, lo que implica un incremento promedio del 89% en la factura para el 80% de sus clientes.

Por su parte, Edesur consideró un requerimiento de ingresos de “al menos 330 mil millones de pesos adicionales a los actualmente percibidos en concepto de CPD (Costo Propio de Distribución”, también al 31 de diciembre de 2023 y con “una actualización mensual”.

En el mismo sentido se expresó Edesur, que sostuvo que “por simple lógica” y para que el pedido tenga validez, “en un contexto de alta inflación en los sucesivos meses debe necesariamente estar acompañada de una forma de actualización que mantenga los ingresos en términos reales frente a las variaciones de costos que no pueden ser calculados en esta instancia”.