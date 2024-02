Los boletos de subte y los peajes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufrirán fuertes aumentos a partir de abril.

Según los decretos publicados este miércoles en el Boletín Oficial porteño, donde se convoca a las audiencias públicas obligatorias para el próximo 15 de marzo, cada viaje en el metro se elevará a $574 desde el cuarto mes del año.

A su vez, los peajes para las Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), como las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, alcanzarán los $2.276 en hora pico y subirán a $3.072 en junio.

Sin embargo, los incrementos no se frenarán ahí. El cuatro tarifario sufrirá alteraciones en los meses posteriores, llevando la tarifa general del Subte a $667 en mayo y a $757 en junio.

De esta manera, para mitad del 2024 el porcentaje de suba en el popular método de transporte de millones de personas será del 505,6%, considerando el valor actual de $125.

Por su parte, el Pre-metro también atravesará incrementos. Pasará, a partir de abril, a costar $200. Este número, desde junio, avanzará a $264.

La Ciudad, gobernada por Jorge Macri, argumentó que Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) detectó una “desactualización de la tarifa al usuario, generada por los reiterados aumentos en los costos involucrados en el servicio, lo que repercutió en la ecuación económico-financiera de la actividad”.

“Este factor incide directamente en la operación del sistema y afecta las condiciones necesarias para asegurar la continuidad, regularidad, generalidad y seguridad del servicio subte, haciendo necesario ajustar sus cuadros tarifarios de manera de garantizar los niveles establecidos”, indicó en los considerandos.

Aumentos en el subte de CABA: cuánto costará desde abril

Con el fuerte incremento que propone el gobierno porteño, y a falta de discusión en audiencia pública, a partir del 1 de abril las tarifas generales serán:

De 1 al 20 viajes mensuales: $574,00

De 21 al 30 viajes: $459,20

De 31 al 40 viajes: $401,80

De 41 en adelante viajes: $344,40

Sin embargo, y en línea con lo anunciado por el Ejecutivo Nacional para el transporte de colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en el caso de los usuarios que no posean una Tarjeta SUBE nominalizada o registrada habrá una "tarifa diferencial", con significativas diferencias en los valores, rozando los mil pesos. Las mismas serían:

De 1 al 20 viajes: $859,07

De 21 al 30 viajes: $687,25

De 31 al 40 viajes: $601,35

De 41 en adelante viajes: $515,44

¿Cómo registrar la Tarjeta SUBE para no pagar de más en el subte desde abril?

Los usuarios pueden nominalizar la tarjeta de forma rápida y gratuita. Los pasos a seguir son:

Ingresar en www.argentina.gob.ar/sube

Hacer click en "Registrala" . Dentro de esta sección, se encontrará un formulario a completar con datos personales y el número de tarjeta

. Dentro de esta sección, se encontrará a Posteriormente, elegir una clave de cuatro dígitos

Tras completar el proceso, se recibirá un correo electrónico de confirmación indicando que el registro ha sido realizado exitosamente

Este proceso también se puede llevar adelante, con DNI en mano, de manera presencial, en los Centros de Atención, que, en el AMBA, se encuentran en:

Estación Retiro: Av. Dr. José María Ramos Mejía 1430, CABA. De lunes a viernes de 8 a 18 hs

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1430, CABA. De lunes a viernes de 8 a 18 hs Estación Constitución: Av. Brasil 1128. De Lunes a Viernes de 8 a 17:30hs

Av. Brasil 1128. De Lunes a Viernes de 8 a 17:30hs Ezeiza: Nicolás Avellaneda 51. De lunes a viernes de 9 a 14 hs

Nicolás Avellaneda 51. De lunes a viernes de 9 a 14 hs Terminal de Ómnibus de La Plata: Calle 41, entre calle 4 y diagonal 74, Local 1. De Lunes a Viernes de 8 a 18hs

Calle 41, entre calle 4 y diagonal 74, Local 1. De Lunes a Viernes de 8 a 18hs Estación Moreno: España 11. De lunes a viernes de 8 a 18 hs

España 11. De lunes a viernes de 8 a 18 hs San Miguel: Av. Dr. Ricardo Balbín 1349. De lunes a viernes de 8 a 13 hs.

También es posible hacerlo vía telefónica, al 0800-777-SUBE (7823), o a través tanto de la aplicación Carga SUBE (disponible para Android) como de la nueva App SUBE (disponible para sistema operativo Android 6 o superior).