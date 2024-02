El Gobierno estudia medidas para sancionar a los reponsables del paro de trenes

El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó a La Fraternidad por el paro de maquinistas de trenes y afirmó que "es práctica de obstruir la vida de los argentinos, no va más".

"Más de un millón de personas han sido afectadas en la forma de trasladarse y transportarse. No lo van a poder hacer por el paro de trenes que estamos viviendo. Hay dos caminos: el camino de la libertad, de una Argentina distinta, o ésto, que es un grupo de gente que cuando no está en el poder lo único que hacen es complicarle la vida al resto", sostuvo el funcionario nacional.

En conferencia de prensa, el portavoz indicó que "se están evaluando las medidas pertinentes para que esto no quede sin responsables ni consecuencias".

"El Gobierno lleva 73 días de gestión, no 70 años, y esta práctica de obstruir la vida de los argentinos no va más", lanzó. Y desafió: "El Presidente (Javier Milei) no da marcha atrás y no se va a mover un centímetro de lo que entiende es su mandato popular. El camino es hacia adelante".

El funcionario dijo que la medida no es en contra del Gobierno nacional, sino que es en contra de la gente. "La Fraternidad, de fraternos no tienen nada", ironizó. "La discusión paritaria estaba abierta, por lo tanto, no correspondía la conciliación obligatoria ni el paro, por eso se está estudiando qué hacer", respondió.

Adorni dijo también que el presidente "no da marcha atrás" y "no se va a mover un centímetro de lo que le prometió a la gente". "Vamos a seguir transitando el camino de la libertad", afirmó.

Por otro lado, el vocero se refirió a un documento de la Secretaría de Energía, que dice que los argentinos perderán lo equivalente a dos préstamos del FMI por no haber aprobado la ley ómnibus. "La irracionalidad de un sector de la política hace que este tipo de cosas sean posibles, y les recuerdo que 6 de cada 10 chicos son pobres", señaló.

Destacó la eliminación del 30% de los cargos políticos del PAMI, que "representa un cuarto del presupuesto que se destina a los gastos de estructura".

Asimismo, Adorni dijo que "es falso" que haya habido una discusión fuerte entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Economía, Luis Caputo. "Es probable que las discusiones en el Gobierno sean diarias y permanentes, pero niego rotundamente lo que dice", afirmó respecto a la supuesta interna que habría puesto a la funcionaria a punto de la renuncia.

Cuando le preguntaron por qué el Gobierno no rechazó con dureza la presencia del canciller británico David Cameron en las Malvinas, el vocero leyó un fragmento de la Constitución Nacional que ratifica la soberanía sobre las islas y volvió sobre sus palabras: "La agenda de Cameron no nos incumbe".

Adorni confirmó la visita de una enviada del FMI

Adorni confirmó también que hoy el ministro de Economía se reunirá con número dos del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, quien, a su vez, mañana se encontrará con Javier Milei.

Sin embargo, evitó hacer "futurología" cuando le preguntaron si el objetivo de la visita de la representante del organismo de crédito era pedirle al Gobierno una nueva devaluación del tipo de cambio.

La mano derecha de Kristalina Georgieva mantuvo reuniones junto a miembros del equipo económico del gobierno en mediados de enero, en el marco del Foro Económico Mundial que se desarrollo en Davos, con un encuentro con Caputo y el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a quiénes también recibió en diciembre en Estados Unidos, luego de la asunción de Milei.



En desarrollo