Día 73: La conflictividad avanza

“La calle es un infierno. Hace calor, hay mosquitos y no hay trenes, día de paro con lo cual la calle está complicadísima. Parece un día de abril o mayo, mucho tránsito vehicular. Real día de miércoles” inició Alejandro Gomel la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del miércoles 21 de febrero de 2024.

La Libertad Avanza y paralelamente va a avanzar la conflictividad, esto lo saben Javier Milei y el Gobierno. Una parte importante de esto tiene que ver con Patricia Bullrich, el Ministro de Seguridad y tratar de controlar la calle.

Pero, hay casi un principio físico, a cada acción corresponde una reacción.

Si pones el plan licuadora, bajas y aplastas los sueldos, va a haber una reacción y la reacción la tienen en este caso los gremios.

Hoy, La Fraternidad lleva adelante un paro de 24 horas de los trenes, con un detalle importante, esto es un modus operandi de La Fraternidad que durante muchos años lanzan un paro con algunos días de anticipación esperando que llegue una conciliación obligatoria por parte del Gobierno y que los obliguen a retrotraer la medida y a seguir negociando.

Ayer La Fraternidad estaba esperando la conciliación obligatoria y si bien la Secretaría de Trabajo tenía a mano esa posibilidad, el Gobierno decidió no llamar y dejar correr el paro.

¿Por qué el gobierno no llamó a la conciliación? ¿Está la idea de una demonización de los gremios y la actividad sindical? ¿Está esa idea detrás de esta decisión del Gobierno Nacional? Vamos a saber seguramente en los próximos días.

Si uno empieza a hacer un raconto, Milei contra los gobernadores, contra el “nido de ratas” más conocido como el Congreso Nacional, “son todos una mierda”, dijo de los congresistas, contra la CGT, a partir del paro y queda prácticamente solo y en contra del resto.

Esta idea de la casta no me deja gobernar, “se ensañan con nosotros”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando dio su clásica conferencia de prensa.

Por eso una escalada de conflictos, esta conflictividad avanza que comienza hoy y va a seguir en los próximos días.

Mañana el gremio de la sanidad, el gremio de Héctor Daer, un hombre fuerte de la CGT, hará un paro 24 horas mientras que los estatales lo llevarán a cabo la semana próxima. Ayer entrevistamos a Rodolfo Aguiar, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, nos anticipó que estaban decidiendo el paro, la fecha de paro es el 26 de febrero.

Según Aguiar, les ofrecieron 12% de aumento salarial, con una inflación que solo en enero fue del 20% y que suma más del 45% de inflación en dos meses. La licuadora de Caputo le ofrece 12% a los estatales. Por eso la lista va a seguir, va a avanzar la conflictividad a lo largo del año.

Pablo Moyano señaló que ya se está pensando qué hará la CGT a partir de marzo. Puede haber nuevas movilizaciones y el llamado a un gran paro nacional pero un paro de 24 horas, no similar al paro de 12 horas de enero donde incluso se le pidió a la UTA, a los gremios del transporte, que no paren hasta las 19 para que la gente pueda ir a la manifestación y después retirarse. En este caso sería paro total, de absolutamente todos los gremios.

Allí habrá que ver qué hace el Gobierno, qué hace Javier Milei. Hasta ahora lo que mostró fue redoblar la apuesta, con los diputados, con los gobernadores y la CGT.

Respecto a esto hay una novedad importante, publicada hoy en el Boletín Oficial, y es la desregulación de las obras sociales. Un golpe para los gremios, y también hubo quejas por parte de las prepagas que no estaban preparadas para esto, ya que esto puede ser una complicación, porque se les pide que parte lo recaudado sea mandado al fondo de las obras sociales para el fondo compensador, de donde sale la plata, por ejemplo, para cubrir algunos de los tratamientos especiales, para el tema de discapacidad.

Las obras sociales están sintiendo el golpe, pero también las prepagas.

Otro enfrentamiento de un gremio con el Gobierno, y la idea del liberalismo de poner a la gente de bien, como le gusta decir a Milei, de un lado y a los sindicatos del otro.

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, sostuvo que “no nos ofrecieron nada” cuando fue consultado por la oferta a los maquinistas. “No hay nadie, están todos desaparecidos o los cambian de un momento a otro. Un presidente que antes del balotaje decía si subo mañana tengo todo armado, no tiene nada armado, sigue con la casta empresaria, esa no es casta política lo que tiene al lado, todo casta empresaria. El problema es de él, problema nuestro no es”, agregó Maturano.

Es cierto que hay un desprestigio social de los líderes sindicales y el gobierno también juega con esto, sobre cuál es la democracia que hay dentro de los sindicatos, cómo se eligen, por qué la reelección es indefinida y por qué siempre son más o menos lo mismo lo que están al frente de los sindicatos.

Hubo respuesta por parte del Gobierno, el vocero presidencial, habló sobre este paro, y casi un clásico de los gobiernos cuando hay algún tipo de paro que es la victimización, “nos cuesta comprender el porqué de tanta saña con un gobierno que tiene pocos días, pocas semanas de gestión” señaló Adorni.

Lo mismo podrían decir los gremios, saña contra los salarios que entraron dentro de la licuadora de Caputo.

Hay varias novedades con respecto a lo publicado en el Boletín Oficial, obras sociales, Salario Mínimo, Vital y Móvil fijado en $180.000 a partir del 1 de febrero, $202.800 a partir de marzo, y en las próximas horas habrá novedades con respecto a paritaria docente, un llamado y nuevo piso para los salarios docentes.

Daer, a través de Twitter, escribió: “Frente a la intransigencia de las Cámaras empresariales, el Consejo Directivo de @SanidadArg en su conjunto resuelve: Paro Nacional de 24 hs. a partir del jueves 22/02. Llevaremos adelante todas las acciones gremiales necesarias para la recomposición salarial de nuestros compañeros de Sanidad. #sinsalarionohaysalud”.

Otro de los sindicatos que puede terminar en paro es el Bancario, no se trata tanto de la cuestión salarial sino más bien una confrontación con el Gobierno desde lo ideológico, ya que lo que plantea el Gobierno es exactamente lo opuesto a lo que viene planteando la asociación bancaria, principalmente con, y hay muchas medidas que se vienen tomando casi desde que asumió Milei, respecto a la situación del Banco Nación y la posibilidad de una privatización a lo que está oponiendo Sergio Palazzo, el líder justamente de la bancaria.

“Si no hubiera estado el Movimiento Obrero en su conjunto unido delante de este reclamo, esa ley ómnibus seguramente tendría media sanción. Si no fue sancionada, fue precisamente por la fuerza que le puso el Movimiento Obrero y que le va a seguir poniendo para atraer a esa ley ómnibus”, señaló el líder bancario.

Otro tema central, pensando que además estamos a fines de febrero cuando comienza a hablarse de las clases, es qué va a pasar con el comienzo de clases, y aquí sí que hay un conflicto importante en puerta porque la decisión del Gobierno Nacional, por un lado desfinanciar el fondo incentivo docente, la decisión de no mandar la plata a las provincias, y por el otro lado este retraso en el llamado a la paritaria nacional y las provincias preocupadas por cada paritaria que tiene que tener en cada uno de los distritos para garantizar el comienzo de clases en los próximos días.

El titular de educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, quien demostró que hay una buena sintonía entre el gremio docente de la provincia y el Gobierno de Kicillof, sostuvo que no se puede garantizar al 100% que las clases comenzarán, señaló que están hablando y tratando de garantizar, y que si bien se puede aguantar sin el fondo de incentivo docente un tiempo, no todo el año.

Se presentó en su momento una carta pidiéndole al Ministerio de Educación Nacional que reimplante el fondo de incentivo docente, pero está complicado lo que pasa con otro de los frentes abiertos por el gobierno que tiene que ver con los docentes. Habló Sonia Alesso, la Secretaria General de CTERA, y señaló que frente al grave escenario que están viviendo “peligra el inicio del ciclo lectivo”.

Y hay algunos gremios minoritarios que ya hacen anuncio de paro, el caso de Sadop y UDA que ya están hablando de paro docente al comienzo de clases.

Es un tema del que se hablará mucho en los próximos días, qué pasará con los docentes y las clases a partir de este doble juego que hace el Gobierno, de desfinanciar por un lado a las provincias con un incentivo docente, no llamar a la paritaria nacional y por el otro lado dar un voucher para las familias que envían a sus hijos a colegios privados para que lo puedan seguir pagando.

Pablo Moyano lo dijo cortito, pero claro, “vamos camino a un gran paro nacional”, y de esto se está hablando en la CGT.

Hay que ver cuándo y cómo, se verán los detalles, pero parece casi inevitable un gran paro nacional de la CGT para el mes de mayo.

“Cuando no escuchas, termina mal. Esperemos, nadie quiere un 2001, nadie quiere que se vaya antes, nadie quiere que haya violencia, pero la violencia la ejerce el Gobierno con las medidas y con las provocaciones permanentes” señaló el sindicalista.

“Lo cierto es que el ajuste avanza y como contraposición a la política que marca Javier Milei y Luis Toto “Licuadora” Caputo, también la conflictividad avanza” cerró Alejandro Gomel la apertura de Modo Fontevecchia.

MVB DC JL