El Gobierno se prepara para convocar a los gremios docentes ante la amenaza de paro al inicio de las clases

Mientras hay gremios docentes que amenazan con un paro de cara al comienzo del ciclo lectivo 2024, el Gobierno nacional realiza las gestiones para convocarlos a una mesa de discusión, en medio de un contexto de fuertes recortes.

Luego de una semana marcada por los reclamos por la quita del Fondo de Incentivo Docente, que también causó enojo en las provincias, esta semana podría darse el encuentro del que participarían los secretarios de Educación, Carlos Torrendell, y de Trabajo, Omar Yasín.

La reunión se llevaría a cabo esta semana en la sede de la Secretaría de Educación, ubicada en el Palacio Pizzurno del barrio de Recoleta, en el marco del Consejo Federal de Educación (CFE). El eje central de la discusión será la actualización salarial, aunque no se trata de la apertura de una mesa de negociación en el marco de la paritaria docente.

Más bien, se trata de una reunión enmarcada en la Ley de Financiamiento Educativo Docente y el objetivo es alcanzar un acuerdo. Las paritarias, en tanto, les corresponden a las provincias, como titulares de los sistemas educativos.

Y eso mismo reafirmó el presidente Javier Milei en los últimos días. "Es un problema de los gobernadores de cada provincia. Nosotros tenemos una cuestión, fijar precios mínimos no nos gusta. Esa es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores. No creo en que un político pueda determinar un precio a mano", dijo el mandatario.

La reunión que se haría esta semana tiene un contexto complicado, que suma tensión con los docentes a días de que se reanuden las clases. El eje es la suspensión del Fondo de Incentivo Docente, que el vocero presidencial Manuel Adorni ratificó que "no se va a transferir porque consideramos que no tenemos la obligación de hacerlo". Eso genera conflictos entre Nación y las provincias que ya salieron a quejarse en muchos casos, ya que se trata de una masa de fondos importantes que terminan como parte del salario de los educadores.

A ese marco también se le debe sumar el fracaso del Consejo del Salario, realizado el jueves, donde por más de cuatro horas representantes sindicales y empresariales junto con funcionarios del Gobierno se reunieron para definir un incremento del salario mínimo. Los gremios propusieron un 85%, pero la contraparte lo rechazó y el oficialismo reafirmó que las paritarias son libres.

"La paritaria nacional docente no existe. Lo que va a existir la semana que viene es que se junten las partes para intentar destrabar el conflicto. Ya se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes para una reunión entre las partes donde van a tratar de llegar a un acuerdo", dijo Adorni en una conferencia de prensa la semana pasada.

La amenaza de paro

Como corolario, la semana pasada, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Sonia Alesso, alertó sobre un "escenario grave porque peligra el inicio del ciclo lectivo de no resolverse estos temas". Además, añadió que "esto va a llevar a un conflicto porque las provincias han parado el diálogo con nuestros sindicatos en todo el país y las paritarias provinciales, porque no están resueltos estos temas".

La gremialista advirtió que "peligra el inicio de clases". Los gremios docentes no descartan un paro que pueda demorar el comienzo del nuevo ciclo lectivo. El gobierno quiere desactivarlo.

