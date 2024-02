El viernes fue Pablo Moyano el que adelantó que la CGT evalúa hacer un nuevo paro nacional. Y este sábado se sumó el secretario general Héctor Daer, quien dijo que el gobierno de Javier Milei "está generando todas las condiciones para que haya una nueva medida de fuerza".

"Viene una acumulación de conflictividad social importante", advirtió el líder sindical en una entrevista con Radio Mitre.

Las declaraciones de los referentes cegetistas llegan después del fracaso de la de la reunión del Consejo del Salario Mínimo que se realizó en forma virtual el jueves. En esa reunión participaron autoridades del Ministerio de Trabajo, con el titular Omar Yasín y representantes de cámaras empresariales como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), además de los dirigentes gremiales.

Milei anunció que no habrá aumento del salario mínimo por decreto ni paritaria nacional docente

Los sindicalistas, que llevaban un reclamo para aumentar el salario mínimo de $156.000 a $288.600, y calificaron a la reunión como "una parodia".

"Lo del Consejo del Salario, de hacer una parodia, no dejar que podamos discutir con los empresarios, y la connivencia, por supuesto, de los sectores de la UIA y de CAME que estuvieron en la comisión de no hacer ninguna propuesta, y de plantear que les desfinancia a las empresas si suben el salario de 156 mil pesos actual, más el ajuste que está dado sobre los jubilados, va a generar las condiciones de una acción sindical, no tengan dudas", dijo este sábado Daer.

Tras el fracaso del Consejo del Salario, Hugo Yasky pidió "una convocatoria más fuerte" que la del paro de la CGT

Vaticinó que "lo que sí va a pasar es que va a haber una cantidad de conflictos sectoriales por aumento de salario". Contabilizó en un 30% las actividades "que han recompuesto salario y ninguna en forma satisfactoria, salvo alguna que tenga que ver con la exportación o con el sistema financiero".

En consecuencia, cree que "ahora viene una acumulación de conflictividad social importante, viene una conflictividad por actividades, una de ellas es la del sector salud, que estamos en un momento crítico en la negociación de paritarias, que no hemos avanzado, así que todo esto es muy probable que se vaya generando".

Pablo Moyano: "Se cagaron en todo"

A menos de 45 días de la asunción del gobierno de Milei, la CGT convocó al primer paro general, que fue acompañado de una movilización masiva en el Congreso.

Este jueves, luego de la reunión frustrada del Consejo, fue el camionero Pablo Moyano quien abrió la posibilidad de una nueva medida.

"Se cagaron en todo", lanzó. Y dijo que "sin duda, se debatirá" el llamado a un nuevo paro.

Según fuentes del sector, las cámaras empresariales no presentaron ninguna propuesta de aumento en la reunión del Consejo.

Desde el principio se sabía que la CGT iba a pedir un incremento de alrededor del 85%, ante la pérdida salarial ocasionada por la inflación en diciembre y enero, con cifras que superaron los 20 puntos porcentuales en ambos meses. El número se tradujo finalmente en $288,600

LT