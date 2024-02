Norma Morales (UTEP): "Respetamos el protocolo, pero hay desesperación y angustia"

La periodista Mariana Coria se encuentra en el ministerio de Capital Humano, desde el centro porteño, donde distintas organizaciones sociales se concentran para reclamar la urgencia alimentaria. La secretaria general de la UTEP, Norma Morales, aseguró que la preocupación es “no quedarse en el lamento”. “Venimos de mil formas distintas para visibilizar el reclamo y generar empatía, para ver si la ministra se digna a recibir, aunque sea, a un comité de compañeros para poder encontrar una salida en conjunto”, declaró en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mariana Coria se encuentra en el Ministerio de Capital Humano con los manifestantes que reclaman por la crisis alimentaria. Desde Juncal y Pellegrini, se pudo observar un gran operativo policial, en donde se ve a la gente de seguridad sacándole fotos a los manifestantes.

Mariana Coria: ¿Cómo viene la jornada de hoy?

Hoy es una jornada a nivel nacional en donde vamos a estar en más de 500 puntos de todo el país. Es una respuesta en función de la falta de definición política por parte de la ministra Sandra Pettovello, en particular sobre la cuestión alimentaria. Nosotros venimos haciendo acciones pacíficas durante estos dos meses de gestión del Gobierno pero sin ningún tipo de respuesta. Lo venimos planteando en el marco de que tenemos una mesa de trabajo y de diálogo para darle continuidad al trabajo que venimos desarrollando durante mucho tiempo desde la economía popular. Este gobierno no da respuestas y por esto hemos iniciado el plan de lucha, que hemos anunciado ayer a través de una conferencia por un montón de organizaciones sociales y personas del campo popular. Entonces, hoy acá en particular, en la sede del Ministerio de Capital Humano somos más de 70 organizaciones sociales que les venimos a plantear a Sandra Pettovello y a Luis Caputo que tengan un poco de sensibilidad y cambien de actitud.

Pettovello suma reclamos de organizaciones sociales, dilata respuestas y choca contra Caputo por el ajuste

Alejandro Gomel: Nuestra periodista Mariana Coria nos comentó que le están sacando fotos a los manifestantes. ¿Lo notaron?

No nos sorprenden esas acciones, lo hacen siempre. Cada vez que hacemos jornadas de visibilidad pacífica nos sacan fotos, nos intimidan de esa forma. Estamos acostumbrados.

AG: ¿Qué tienen planeado hacer en cuanto al protocolo antipiquetes?

Respetamos el protocolo pero hay desesperación y angustia, todo tiene un límite, la vida continúa en el territorio. Lo único que se le escucha a este gobierno es más ajuste todo el tiempo. Ayer escuchamos el anuncio del Jefe de Gabinete sobre el desacople del programa Potenciar Trabajo al salario vital y móvil. Evidentemente es hacia las organizaciones sociales y hay un límite para todo. Entonces nosotros acá vamos a intentar respetar el protocolo antipiquetes, pero si no lo hacemos hay que entender el nivel de desesperación y angustia. Somos todos los que estamos atravesando una situación compleja, ya no tenemos ni un peso y encima aun así hay que llegar a través de transportes públicos, venimos de mil formas distintas para visibilizar el reclamo y generar empatía, para ver si la ministra se digna a recibir, aunque sea, a un comité de compañeros para poder encontrar una salida en conjunto.

El Gobierno oficializó la suspensión del Potenciar Trabajo a más de 22 mil personas que viajaron al exterior

AG: ¿Hubo alguna mejora en los comedores?

No ha mejorado nada porque no ha llegado nada. La preocupación es no quedarnos en el lamento, debemos salir a la calle y visibilizar con diferentes formas de manifestarnos. Por eso tenemos la urgencia de esa mesa de diálogo con Pettovello.

Organizaciones piqueteras se movilizan este viernes y prometen "500 cortes contra el Gobierno"

Carlos De Angelis: ¿Cuáles son los pasos a seguir desde tu organización? ¿Están pensando en presentar alguna candidatura, acercarse al UxP o mantenerse como una organización social? ¿Cuál es la mirada a futuro?

Con este contexto no sé si hay planes a futuro, hoy nuestra preocupación es el hambre. La prioridad es exigirle al Gobierno que declare la urgencia alimentaria. La política la discutiremos más adelante si logramos acomodarnos en lo social. La cuestión del hambre es importante en todos los sectores, no solo en lo popular. Pensar hoy en una estrategia política no da, más que nada por una cuestión de respeto por los compañeros que no pueden ni llegar a la primera quincena del mes.

VF JL