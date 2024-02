Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, lanzó duras críticas contra Javier Milei luego de que justificara que el ajuste lo paguen los jubilados. "Sr. Presidente, dése la oportunidad de conducir el país con empatía", dijo. Además, pidió al jefe de estado que deje de "despersonalizar" a los ciudadanos al tratarlos como "datos duros", en referencia a los jubilados que viven por debajo de la línea de pobreza.

El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires reaccionó luego de que Javier Milei justificara el ajuste a los jubilados. En una entrevista televisiva, el mandatario alegó que se trata de un sector que tiene "sólo" un 15 por ciento bajo la línea de pobreza, tratándose de una variable clave en su plan de ejercer la motosierra y licuadora sobre el gasto público.

La manera que eligió Ferraro para responderle al Presidente fue apelando a su propia estrategia, la de la "referencia numérica", que según su interpretación utiliza Milei para "despersonalizar" sus medidas, transformando a las personas afectadas "en números".

"Perverso" y "cruel": la reacción a los dichos de Javier Milei por el ajuste a los jubilados

"Este porcentaje pretende invisibilizar el número concreto. Equivale a 875.834 adultos mayores, personas que no pueden pagar un lugar donde vivir (...) Para dimensionarlo, ese 15% equivale a 10 estadios de River completos", apuntó.

Qué dijo Ferraro sobre Milei

"El Presidente Milei personaliza en los ataques y despersonaliza en las responsabilidades", comenzó diciendo Maximiliano Ferraro en un extenso escrito publicado en X.

En su análisis, destacó que el Presidente "es capaz de atacar con virulencia a 1 persona, dedicando su completa atención y transformando su ofensiva en una prioridad gubernamental" (como en el caso de la artista Lali Espósito) o de "diputados que por pensar diferente, cataloga de traidores", en línea con las repercusiones que dejó el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso.

Los dichos de Milei se viralizaron después de la entrevista con Jonatan Viale.

Gita Gopinath avaló el ajuste de Milei pero pidió reforzar el apoyo para jubilados y sectores vulnerables

"Sin embargo, al momento de asumir responsabilidades, despersonaliza. Transforma las personas en números, intentando disimular en esa abstracción las realidades de miles de argentinos", continuó.

En esa línea, Ferrado dijo que el Presidente utiliza la referencia numérica "según su conveniencia", transformando en pequeñas cifras lo que considera insignificante o en grandes números lo que considera logros".

"Desmerece temáticas alarmantes, por ejemplo, mencionando que el sector con menos pobres de la Argentina es el de los jubilados, con “sólo” un 15% bajo la linea de pobreza. Este porcentaje pretende invisibilizar el número concreto", señaló el legislador, en relación a los jubilados que cobran la mínima y que perdieron el 90 por ciento de su poder adquisitivo.

Javier Milei dijo que impulsará una ley para penar a funcionarios que emitan pesos

"Ese 15% equivale a 875.834 adultos mayores, personas que no pueden pagar un lugar donde vivir, comida ni medicamentos, en el período de la vida que los encuentra más vulnerables. Para dimensionarlo, ese 15% equivale a 10 estadios de River completos", continuó.

Para cerrar su alocución, el diputado nacional pidió de manera "urgente" el tratamiento del proyecto de ley que presentó su espacio político en el Congreso. Y que refiere a una nueva fórmula de movilidad para que los jubilados dejen de seguir perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación, que en enero de 2024 fue de 20,6% con una interanual del 254,2%.

"El proyecto está a disposición del Presidente y de su bloque para avanzar y brindar una solución a un tema que no puede esperar. No tratar a las personas como datos duros, no lo hacen blando, lo hacen humano. Sr. Presidente, dése la oportunidad de conducir el país con empatía, sin seguir dejando argentinos tirados en el camino", cerró Ferraro.

Qué dijo Milei sobre los jubilados

En una entrevista con TN, el presidente Javier Milei confirmó el bono de de $70.000 para los jubilados que cobren la mínima y calificó que la ley de movilidad jubilatoria vigente "un espanto", y que por eso tiene intención de modificarla.

Sin embargo, cuando el periodista Jonatan Viale le insistió con el ajuste contra los jubilados la respuesta del mandatario sorprendió por la frialdad y "falta de empatía", según destacaron usuarios de redes sociales que se hicieron eco de un recorte audiovisual de ese momento.

Milei defendió el ajuste a los jubilados: "No hay plata, y son el sector que tiene el menor porcentaje de pobreza"

Al igual que en tantas oportunidades, Milei respondió que "no hay plata", pero agregó que no considera a los jubilados como un sector particularmente afectado. "¿Sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados", dijo, sin discriminar las jubilaciones de privilegio de aquellos jubilados que cobran la mínima que apenas sobrepasa los 105.000 pesos.

"Hay que hacer un bono porque la fórmula es un espanto. Si vos todo el tiempo tenés que estar generando bonos es porque la fórmula no camina. Nosotros estábamos proponiendo una fórmula que al menos les mantuviera el poder adquisitivo a los jubilados", destacó el presidente Milei.

"Pero no podemos ajustar a los jubilados", respondió el periodista, y le indicó que "con 200 mil pesos no se puede vivir". "Bueno, el problema es que no hay plata... Estás ajustando a los más chicos también, ahí hay más de 60% de pobres o, mejor dicho, dos tercios de los chicos son pobres", cerró Milei.

