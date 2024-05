1° de mayo Francés: Menos gente en las calles, violencia marginal y un Macron que se aleja

Max Sattonay analizó las manfiestaciones del 1° de mayo en Francia y sostuvo que se movilizaron entre 120 mil y 200 mil personas, lo cual es poco comparado con años anteriores. Adempas, aseguró que en Francia “Milei no es conocido”, pero alertó sobre el crecimiento de variantes de extrema derecha. “En las elecciones europeas los sondeos dan por ganadores a la extrema derecha”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Max Satonnay es analista especializado en liderazgo y gestión de la reputación, comunicación política y crisis en cada país. Además, es el fundador de COMMZ, una galardonada agencia de comunicación estratégica con representación en Bruselas, Barcelona y Madrid.

Ayer, al igual que en todo el mundo, en Francia se conmemoró el Día del Trabajador. En el caso de Francia culminó en un enfrentamiento entre policías y manifestantes que reclamaban mejoras laborales. Desde Argentina siempre tenemos mucha tendencia a las manifestaciones, nos referenciamos en Francia como un país insumiso. ¿Nos podría contar su propia impresión de la represión en Francia?

Esta violencia se ha visto al margen de estas manifestaciones. Comparado con muchísimas más manifestaciones, la violencia no fue el foco principal que destacaron los medios franceses. El Estado aprobó más de 340 manifestaciones en todo el país, lo que más se destaca es el hecho de que este año ha ido menos gente a manifestarse. Hablamos de 121 mil manifestantes según la policía y 200 mil según los sindicatos, lo cual son muy pocas personas por un 1 de mayo, que suele ser un encuentro para toda la sociedad civil en Francia.

¿Cuál es la relación del presidente Macron con el pueblo? ¿Cómo imagina las futuras elecciones?

El presidente Macron no puede volver a presentarse en las próximas elecciones, la constitución francesa solo permite que un presidente se presente dos veces seguidas, y ya lleva dos mandatos. Macron puede desarrollar su política sabiendo que no necesita votos en las próximas elecciones y lleva casi 7 años en el poder, diría que la relación con los franceses se ha ido deteriorando cada año un poco más. El señor Macron no parece estar muy conectado con la población francesa, y su uso de herramientas legislativas que permiten aprobar leyes sin debate en la Asamblea Nacional hace que la mayoría de las reformas que ha llevado a cabo lo haya hecho sin debate contrario, y eso da la impresión de una falta de democracia en Francia.

Desde la cancillería brasileña, Macron estuvo en visita con Lula hace poco más de un mes y Lula quería aprobar el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. Se dice que ahora es Macron y Francia el que pone reparos y que Alemania quiere avanzar con el acuerdo lo más rápido posible. Se sostiene que el problema de Macron son las cuestiones de políticas internas y la oposición de los sectores agrarios, ¿es impopular en Francia el acuerdo Unión Europea-Mercosur?

En Francia, Macron antagoniza tanto a la oposición y a los ciudadanos que con cualquier reforma que él va a poner delante se va a encontrar con una oposición muy fuerte por parte de la ciudadanía. Hay otro elemento que tenemos que destacar, estamos en plena campaña para las elecciones europeas, algo que se suma a los problemas de los fondos de la Unión Europea para la agricultura, que se está remodelando y los agricultores franceses están luchando para conservar los fondos que reciben. Hablar de agricultura y Mercosur en este momento crea tensiones.

¿Qué influencia tiene el posicionamiento francés ante la guerra en Palestina e Israel y el incremento de la violencia social que pueda producirse en su país?

Francia está haciendo la labor del estado de Israel, está defendiendo de manera muy intensa los intereses de Israel. Se ha destacado bastante porque en las últimas semanas miembros de la extrema derecha han denunciado a candidatos de la izquierda por haber hablado a favor de la Franja de Gaza. Macron y el gobierno francés están usando la justicia para callar todas las voces que se opongan a la situación actual en Gaza.

¿Cómo es recibida la figura de Javier Milei en Francia, en particular en la lucha de Macron contra la extrema derecha? ¿Es alguien conocido?

Milei no es muy conocido, en Francia en las noticias se habla sobre todo de política nacional, política europea y si queda tiempo de política internacional. Milei fue noticia cuando fue electo.

El presidente Macron no es la oposición de la extrema derecha, lleva 7 años aplicando una estrategia que consiste en usar a la extrema derecha como un “espantapájaros”. Realmente, lo que está haciendo es darle fuerza a la persona de Marine Le Pen y debilitar toda oposición democrática, tanto de derecha como de izquierda.

Cuando Macron se presentó en las últimas dos elecciones presidenciales pudo tomar el papel de la única opción democrática a la extrema derecha, entonces ha creado un vacío enorme. Además, como está adoptando el lenguaje de la extrema derecha le está dando credibilidad al movimiento, lo estamos viendo con los sondeos para las elecciones europeas, en las que el candidato de extrema derecha del partido de Marine Le Pen está primero en las encuestas, por delante de otros candidatos de izquierda y de hasta los mismos candidatos de Macron.

¿Hay un crecimiento de la derecha y la extrema derecha en Europa?

Sí, es muy fuerte. En las elecciones europeas los sondeos dan por ganadores a la extrema derecha y a la derecha. Yo soy francés, pero vivo en España, y aquí el partido VOX ha crecido muchísimo. Llevo siguiendo la política hace muchísimos años y hubo un viaje bastante mediatizado de Steve Bannon, el famoso asesor de Donald Trump, que hizo un tour por Europa y se reunió con todos los líderes de extrema derecha de Europa para regalarle su estrategia, su “playbook”, y desde entonces lo llevan aplicando. Así como funcionó con Trump, está funcionando en Europa.

Pedro Sánchez tuvo que parar cinco días para decidir si iba a dejar el puesto o no. En Francia, durante las manifestaciones, el candidato a las elecciones europeas para la coalición del Partido Socialista no pudo acceder a la manifestación y fue expulsado por militantes del Partido Comunista. Hay mucha tensión en el debate político en Europa, la extrema derecha está subiendo bastante.

