Día 144: Protestas y malestar en la cultura democrática

“El plan de lucha en la Argentina sigue. El lunes 6 hay paro de transportes y el 9 paro general. Veremos si en Senadores la ley se da vuelta y representa una consolidación de un espacio mayoritario opositor o si Milei seguirá avanzando con sus reformas”, expresó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 2 de mayo de 2024.

Ayer se conmemoró en todo el mundo el día del trabajador con movilizaciones y diversos reclamos, demandas que parecen no pasar de moda y continúan vigentes a pesar de los cambios de legislación que varios gobiernos intentan llevar adelante.

El Primero de Mayo, Día del Trabajador, al igual que el 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, son fechas de tradición socialista y anarquista. Ambas raigambres culturales originales son internacionalistas: por eso, la celebración de la jornada tiene cierto carácter universal. Se sostienen en la convicción de que las divisiones entre naciones son artificiales. Una de las consignas que la sustentan es “la clase obrera es una y sin fronteras”.

Del peso que supo tener esta tradición y que en algunos casos aún conserva, no olvidemos que el Partido Comunista dirige importantes centrales obreras en Europa y en todo el mundo, las movilizaciones del 1° de Mayo se replican en todos los rincones del planeta y las marchas tienen consignas de reivindicación y apoyo a trabajadores de otros lados del mundo.

El periodista y licenciado en filosofía, Américo Schvaetzman, se contactó con la producción de Modo Fontevecchia para brindarnos un dato muy interesante sobre la elección del Primero de Mayo como Día del Trabajador.

Schvaetzman reivindicó la figura de Alejo Peyret, el filósofo de origen francés nacionalizado en Argentina, que fue el único representante sudamericano en el congreso obrero de París, el cual resolvió comenzar a celebrar el 1° de mayo como la lucha de la clase obrera. “Alejo Peyret fue un verdadero liberal igualitarista”, afirmó el periodista.

Por su parte, el historiador Pablo Pozzi se ocupó de resaltar la idea de que “el 1° de mayo es una conmemoración y no una fiesta”. Además, remarcó la figura de Lucy Parsons, una militante sindical y política sumamente importante que fue fundadora del partido comunista y ayudó a organizar las movilizaciones del 1° de mayo.

A su vez, el periodista e investigador Fabián Bosoer reflexionó sobre el primero de mayo y su historia: “El 1° de Mayo, la historia detiene por un tiempo el vértigo de la historicidad”. Es el día en el que recordamos a los Mártires de Chicago de 1886, aquel movimiento de protesta de trabajadores que iniciaron una huelga en reclamo por la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Según Bosoer, estos movimientos iniciaron un nuevo hito en la historia, que fue escalando en la lucha por condiciones de trabajo más dignas y por el progreso social.

Para los impulsores de esta fecha, el Primero de Mayo no es una celebración del Dia del Trabajador. Fue originalmente una jornada de lucha y de protestas. Ayer no solo no fue la excepción, sino que se produjeron importantes movilizaciones en todo el mundo y particularmente en Europa.

En Francia se dio un escenario de represión y resistencia por parte de los manifestantes al accionar policial, donde los manifestantes se movilizaron en la Plaza de la República para participar en una marcha encabezada por los principales sindicatos del país, en demanda de mejores salarios y mejores condiciones laborales. En Francia, además de los clásicos reclamos salariales y contra las reformas previsionales llevada adelante por el Gobierno de Macrón, se sumaron el reclamo contra la realización de los Juegos Olímpicos en París, por considerar que la celebración de este evento tiene impactos ambientales y genera deterioros significativos en la vida de los vecinos de diferentes localidades de Francia, como el encarecimiento de los alquileres.

De hecho, las manifestaciones en contra de las olimpiadas y de los agricultores es lo que está frenando el acuerdo de la Unión Europea con el MERCOSUR, porque Macrón, preocupado por las elecciones internas, teme que el acuerdo genere más conflictividad con un sector importante de la economía francesa, como el agro. Además, había un reclamo de paz contra las dos guerras que se disputan en simultáneo en Ucrania y la Franja de Gaza.

A su vez, en España también se llevó a cabo una movilización por el día del trabajador. En la movilización del 1º de mayo en Madrid se han pedido mejoras salariales y reducir las jornadas laborales por ley como un objetivo irrenunciable. “En tan poco tiempo nunca se había hecho tanto”, afirmaron los sindicalistas, que aspiran al pleno empleo y llaman a defender la democracia y las instituciones.

Así como compartimos con España nuestra tradición por la inmigración y con Francia nuestra cultura democrática protestera y el sistema educativo, otro país al que nos parecemos mucho es Turquía, que tiene la melancolía de haber sido un país muy importante. En Estambul 42 mil agentes de policías fueron desplegados por el gobierno para impedir la movilización por el 1º de mayo. El tribunal constitucional de Turquía dictaminó el diciembre pasado que no se puede prohibir la concentración con motivo del 1º de mayo. La Corte argumentó que la Plaza Taksim tiene un significado simbólico como el espacio de la memoria común de los trabajadores, pero el presidente turco declaró que Taksim no es un lugar de reunión.

Por otro lado, en Alemania hubo una manifestación con reclamos similares, pero que no tuvo tanto enfrentamiento en la calle. Al igual que en los otros países, un gran grupo de policías ha sido desplegado durante concentraciones convocadas por sindicatos y organizaciones de izquierda. La confederación de sindicatos recordó las repercusiones negativas de la inflación en el bolsillo de los trabajadores.

Otro país que puede ser un espejo en donde mirarnos es Grecia, que viene siguiendo rigurosamente los planes del FMI, el Banco Europeo y el Banco Mundial, y que sigue protestando contra los recortes y las medidas del Gobierno. El 1º de mayo en Atenas, miles de griegos marcharon para defender sus derechos laborales, denunciar los altos precios y el deterioro de la sanidad pública.

Movilización de la CGT

Ahora viajemos rápidamente a nuestro país. La movilización de la CGT fue muy grande. La cúpula cegetista habló de 300 mil movilizados sólo en Capital Federal, número que de todas formas fue cuestionado. Además, la central obrera convocó marchas en las principales ciudades del país.

En primer lugar, Héctor Daer, uno de los dirigentes de la CGT, se ocupó de contestar sobre la acusación de quienes plantearon que los dirigentes sindicales habían pactado con el Gobierno la aprobación de una reforma laboral “light” contenida dentro de la ley ómnibus. “No hemos discutido ni negociado ningún dictamen”, afirmó Daer.

Por su parte, el dirigente camionero Pablo Moyano, contó que los dirigentes sindicales se encargarán de visitar a todos los senadores para que voten en contra de la Ley Bases y advirtió que “la conflictividad social va a ir creciendo”. “El paro del 9 de mayo va a demostrar el descontento de la sociedad y de aquellos trabajadores que creyeron las mentiras de este Gobierno”, continuó Moyano.

Conferencia de prensa de la CGT.

Podríamos preguntarnos, ¿Cómo puede ser que haya habido movilizaciones tan importantes el primero de mayo en todo el mundo? ¿Se trata de los efectos de la tecnología que pone en riesgo el puesto de trabajo? ¿Indica un malestar sobre las democracias a nivel global? También en las protestas sindicalizadas puede establecerse un diagnóstico acerca del sentido actual de las democracias y su eficacia para dar respuesta a los crecientes problemas sociales.

Si esto es así, es esperable que haya más respuesta en la calle a nivel mundial de parte de los trabajadores. Por lo pronto, el plan de lucha en la Argentina sigue, el lunes 6 hay paro de transporte y el 9 paro general. Veremos si en Senadores la ley se da vuelta y representa una consolidación de un espacio mayoritario opositor o si Milei seguirá avanzando con sus reformas. ¿Será Milei, quien sin dudas ocupa un lugar central en el espacio de las nuevas derechas globales, un síntoma o un resultado? ¿Cambia el sentido de la celebración que se realiza desde hace años en todo el mundo? Las respuestas están abiertas y seguramente dependerá de las estructuras que trasciendan a la cuestión sindical y que tengan que ver, como decía Freud, con el malestar en la cultura.

