España: cuáles serían los posibles escenarios tras la inminente renuncia de Sánchez

La decisión que pueda anunciar el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de abandonar o permanecer en la jefatura del Ejecutivo, marcará la vida política más inmediata en el país y abre un escenario incierto con muchos interrogantes que, en su mayoría, tienen respuesta en la Constitución, la ley electoral y el Reglamento del Congreso.

Denuncia "mal hecha"

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político Christian Lamesa quien expresó que, “es una denuncia que está bastante mal hecha”.

Según el entrevistado, “está muy mal elaborada” y “tanto la gente que simpatiza con Sánchez y la que no, coinciden en que seguramente la denuncia no va a ser efectiva”. Y siguió: “Como es habitual en la justicia ante estos hechos, esta señora no va a poder ser acusada nuevamente de estos hechos de tráfico de influencias”.

Las acusaciones

Con respecto a cuáles son las acusaciones concretas que pesan sobre la familia de Sánchez, Lamesa explicó que, “un hecho que se relata es sobre contactos de gente de la empresa Air Europa, que estaban buscando, en la época de la pandemia, ser sostenida por el Estado español”. Y siguió:”En el momento en el que se estaba considerando este rescate o no, fue decisiva la participación del presidente Sánchez Begoña Gómez porque tuvo contacto directo con gente de primer nivel de la empresa global”.

En ese sentido, Lamesa sostuvo que, “de comprobarse este hecho, sería algo bien concreto”. Y agregó: “Después hay otras cuestiones que también pasaron casualmente en la época de la pandemia con el Comité de Crisis”.

Volviendo al tema de la denuncia, el entrevistado aseguró que esta denuncia puntualmente tiene que ver con hechos de corrupción de tráfico de influencia y “no con las alianzas que tejió Sánchez para permanecer en el poder”, como “las uniones, incluso, con independentistas catalanes con el grupo de Puigdemont que son cosas que amplios sectores de España no le han caído demasiado en gracia”.

La actualidad económica de España

Con respecto a la situación en España, Lamesa sostuvo que es “muy lamentable en lo económico” porque el índice de desempleo entre los jóvenes “supera ampliamente el 25%”. “Dentro del gobierno de Pedro Sánchez se vende una ficción es todo color de rosa”, opinó.

Para cerrar, dijo: “Viven en una especie de progresismo en la cual se generan una serie de derogaciones de dinero cuantiosas que no son precisamente las agendas que tienen que ver con darle mayor bienestar a la gente”.