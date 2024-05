Milei, con una apretada agenda en España: foto con empresarios y encuentro con Vox

La agenda de Javier Milei en España fue agitada, prácticamente sin pausa y consiguió fotos con empresarios locales, uno de los objetivos que se propuso el economista en esta gira. Además, aprovechó una entrevista para resaltar el trabajo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Tal como resaltó su entorno, el jefe de Estado quiso compartir su visión de las reformas económicas que encaró y las posibilidades de inversión que posee la Argentina bajo su gestión con grandes ejecutivos. También destacó los logros desde que arribó a la Casa Rosada, como la baja de la inflación, en un contexto de “grandes problemas” como el combate contra el déficit fiscal y la pobreza. Lo hizo en la Residencia Argentina de Madrid.

En ese marco, se llevó la primera imagen con el CEO Latam de BBVA, Jorge Sáenz-Azcunaga; el director del Consello Group, Alfonso Aznar; el CEO de Día, Martín Tolcachir; el presidente de EcoEner, Luis De Valdivia; el presidente y CEO de Iberia, Marco Sansavini; el vice de Mapfre, José Manuel Inchausti Pérez; el director general de Redes de Naturgy, Pedro Larrea Paguaga; el presidente de Rothschild & Co, Iñigo Fernández de Mesa; el CEO de Santander, Héctor Blas Grisi Checa; el CEO Hispam de Telefónica, entre otros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Se está mejorando el clima de negocios y la seguridad jurídica para atraer mayores inversiones”, dijeron desde la Casa Rosada sobre el cónclave. Luego de esa actividad, el Presidente habló con LN+ sobre su travesía y respaldó a Pettovello, con quien mantiene una relación fluida. Para el economista, la tarea de auditar comedores de organizaciones sociales que realizó la funcionaria “fue fenomenal”.

“Lo que ha hecho y está haciendo es maravilloso. Le acaba de sacar la careta al peronismo que vivió ufanándose de que era el movimiento que protegía a los pobres. Sucede que en realidad generaban pobres para convertirlos en esclavos. Entonces, el peronismo no fue el abanderado de los pobres, sino que fue el abanderado de crear pobres para convertirlos en esclavos. Y eso lo está dejando de manifiesto Pettovello”, planteó.

Javier Milei con Santiago Abascal, líder de Vox. Foto: Presidencia

Asimismo, descartó las versiones que hablan de cambios en el gabinete: “En mis redes he sido bastante explícito sobre mi vínculo con el ministro (Luis) Caputo, con todo el equipo además. Yo no sé de dónde inventan esas cosas. Cuando estaban inventando esa historieta, esa mentira, o lo puedo poner así, mientras Marcelo Bonelli decía esa mentira, escribiendo notas donde de once párrafos, diez son mentiras flagrantes, yo estaba en el avión con Luis Caputo, es increíble”.

Milei después se hizo un tiempo para hablar con el referente principal de Vox, Santiago Abascal. “Acabo de terminar una muy interesante reunión con @JMilei. Los argentinos tienen un gran presidente y el socialismo globalista un gran problema”, comentó el dirigente del partido de derecha.

La agenda del libertario ya tiene por lo menos un casillero ocupado para fines de este mes, ya que planea visitar nuevamente Estados Unidos para encontrarse con los empresarios Elon Musk y Marc Zuckeberg. Y además espera reunirse con otros empresarios del ámbito tecnológico. Sería su séptimo viaje al país americano en casi seis meses desde su llegada a la Casa Rosada.