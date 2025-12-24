Karina Milei le respetó el lugar a Pilar Ramírez y Tania Yedro quedó al frente del AABE

El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles, a través del Boletín Oficial, la designación de Tania Alejandra Yedro como nueva titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un organismo estratégico para la política de venta y concesión de inmuebles del Estado nacional. La decisión formaliza, en los hechos, la continuidad del acuerdo político entre Karina Milei y Pilar Ramírez, con fuerte anclaje en la Legislatura porteña y proyección en áreas clave del Ejecutivo.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le respetó el lugar a su principal lugarteniente política en la Ciudad de Buenos Aires y habilitó que el equipo de Ramírez mantenga su influencia en el AABE, una agencia central en el esquema de ajuste, desregulación y reordenamiento patrimonial que impulsa la administración libertaria.

La vacante se produjo tras la salida de Nicolás Pakgojz, quien a comienzos de diciembre asumió su banca en la Legislatura porteña, y la posterior renuncia del subdirector del organismo, Marcelo León Ugarte, por motivos personales. Yedro, que trabaja desde hace ocho años junto a Pakgojz, se desempeñaba desde 2024 como Directora Nacional de Servicios Inmobiliarios del AABE, el área que concentra las ventas, subastas y concesiones de bienes del Estado, una función particularmente sensible por el volumen y la valuación millonaria de los activos involucrados.

La llegada de Yedro a la conducción del organismo es leída puertas adentro como una ratificación de la gestión que venían llevando adelante Pakgojz y el equipo político de Pilar Ramírez. “Es una continuidad del equipo y del trabajo que se vino haciendo”, explicó una fuente oficial. El AABE depende orgánicamente de la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de Manuel Adorni, cuya cercanía con Karina Milei es un dato central en el armado del poder interno del Gobierno.

La designación quedó plasmada en el Decreto 919/2025, publicado en el Boletín Oficial, y rige desde el 22 de diciembre. Además, Yedro se desempeña como Directora Suplente en Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., empresa estatal vinculada al desarrollo y administración de terrenos ferroviarios, otro de los focos de interés inmobiliario del Estado.

Durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, y en plena pandemia, Yedro ocupó un cargo en el Ministerio de Hacienda porteño, donde estuvo al frente de la Gerencia Operativa de Análisis Económico-Financiero. Es licenciada en Comercio Internacional y cuenta con un recorrido sostenido en distintas áreas de la administración pública.

Con Yedro al frente, el AABE tiene por delante un objetivo ambicioso: la venta de 180 inmuebles del Estado, según detalla el propio organismo en su sitio web oficial. El balance de los primeros dos años de gestión bajo el gobierno de Milei fue difundido por el propio Pakgojz: entre 2023 y 2025, el Estado recaudó U$S 707.100 por la venta de vehículos, más de $243 millones en cobro de deudas, y U$S 321.915.200 por la venta de inmuebles, el capítulo más relevante de la política de desprendimiento de activos públicos.