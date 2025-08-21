Cómo son las estrictas reglas de la nueva ministra de El Salvador que busca “fortalecer la disciplina” en las escuelas públicas

Karla Trigueros, la nueva ministra de Educación de El Salvador, impuso nuevas y estrictas normas que los estudiantes de las escuelas públicas deberán cumplir a partir de ayer miércoles, cuando comenzó a regir un controvertido memorando. La funcionaria, capitana de las Fuerzas Armadas y designada por el presidente Nayib Bukele, busca “fortalecer la disciplina” en las instituciones educativas.

Trigueros fue nombrada el jueves de la semana pasada, en una decisión criticada por el gremio de maestros, que advierten una “militarización” de la educación. En este marco, la ministra escribió en su cuenta de red social de X: “En el marco del fortalecimiento de la disciplina, el orden y la presentación personal de la comunidad estudiantil, estricto cumplimiento a las normas disciplinarias".

Amnistía Internacional acusa a Estados Unidos de usar IA para vigilar migrantes y estudiantes extranjeros

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el memorándum, publicado en la red social X, los alumnos deberán presentarse con “el uniforme limpio y ordenado”, con un “corte de cabello adecuado” y “presentación personal correcta”. Aunque el documento no detalla los criterios para definir las cualidades, los estudiantes tendrán que ingresar “en orden con saludo respetuoso”.

“La omisión de estas disposiciones por parte de los directores será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa”, advirtió la ministra. Luego de su nombramiento, Trigueros visitó escuelas en distintos puntos del país para conocer las condiciones de las instalaciones.

Bukele compartió la nota de Trigueros en su cuenta de X. “Para construir El Salvador que soñamos, está claro que debemos transformar por completo nuestro sistema educativo”, afirmó el presidente. “DIOS UNIÓN LIBERTAD”, cierra el mensaje.

Durante el día de la designación, escribió: “La ministra tiene la misión de “preparar a las futuras generaciones para hacer frente a los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad”.

La policía brasileña acusa al expresidente Jair Bolsonaro de planear una fuga a la Argentina para pedirle asilo político a Javier Milei

Repercusiones

El principal gremio de maestros de El Salvador afirmó que el nombramiento de Trigueros conducirá a una “lamentable militarización” de la educación. “Nos preocupa que se incrementen los ya exorbitantes abusos de poder” contra estudiantes o que “se incrementen aún más los atropellos laborales contra docentes”, señaló el Frente Magisterial Salvadoreño en un comunicado publicado el viernes en Facebook.

Sin embargo, un sindicato llamado Bases Magisteriales se posicionó a favor de la medida. “Estamos de acuerdo que se le devuelva la autoridad a los maestros que, en alguna medida, se había perdido. Tenemos casos de alumnos en escuelas que llegan con camisetas a estudiar y uno no les puede decir nada porque lo denuncian en la plataforma Salve (Sistema de Alerta de Violencia en Educación en El Salvador)”, señaló el gremio en un comunicado.

BGD / EM