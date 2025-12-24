Belén, la ciudad donde nació Jesús, volvió a celebrar la Navidad tras dos años de guerra en Gaza

Miles de jóvenes palestinos marcharon este miércoles por las calles de Belén para dar inicio a las celebraciones públicas de la Navidad, luego de dos años con actividades restringidas por la guerra en Gaza.

Durante el desarrollo de la guerra, iniciada tras el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023, las conmemoraciones navideñas en Belén estuvieron atravesadas por un clima de cautela. La ciudad, identificada por la tradición cristiana como el lugar de nacimiento de Jesucristo, mantuvo celebraciones acotadas durante ese período.

Este miércoles, en cambio, las actividades volvieron a desplegarse con mayor presencia en la ciudad ubicada en Cisjordania, territorio bajo ocupación militar israelí desde 1967, tras la Guerra de los Seis Días. En paralelo, y pese a la vigencia de una tregua frágil en Gaza, cientos de miles de personas atraviesan el invierno en refugios precarios dentro del enclave costero.

Scout marchan durante las celebraciones de Nochebuena en Belén, Cisjordania

Celebraciones en la Plaza del Pesebre

Personas de distintas edades y confesión cristiana avanzaron hacia la Plaza del Pesebre, epicentro de los festejos. Desde los balcones del edificio municipal, numerosos vecinos siguieron las actividades, según consignó el medio RFI.

Una multitud acompañó el paso del desfile encabezado por el grupo scout salesiano, que avanzó por la angosta calle de la Estrella de Belén. “Se siente que la Navidad llegó de verdad”, expresó Milagros Anstas, de 17 años, vestida con uniforme azul y amarillo. “Es un día lleno de alegría, porque antes no podíamos celebrar debido a la guerra”, agregó.

Junto a la Iglesia de la Natividad, un árbol navideño de gran porte, adornado con esferas rojas y doradas, concentró la atención de los asistentes.

La basílica, cuya construcción se remonta al siglo IV, se erige sobre una gruta que, según la tradición cristiana, corresponde al lugar del nacimiento de Jesús hace más de dos milenios.

Jóvenes palestinos cristianos festejan la Navidad en Belén, Cisjordania, tras dos años de guerra en Gaza

En este contexto, el papa León XIV renovó este martes su pedido de una tregua global con motivo de la Navidad. “Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador”, sostuvo el pontífice desde la residencia de Castel Gandolfo, en las afueras de Roma.

Mientras el conflicto se desarrollaba en Gaza, el municipio de Belén había optado por reducir al mínimo las celebraciones navideñas. La Franja de Gaza, territorio palestino costero, se encuentra separada geográficamente de Cisjordania por Israel.

Palestinos cristianos festejan la Navidad en Belén, Cisjordania, tras dos años de guerra en la Franja de Gaza

El alto el fuego, iniciado en octubre, fue mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, y puso freno a los combates de gran escala en Gaza. Sin embargo, amplios sectores de la población continúan enfrentando condiciones de vida adversas tras la pérdida de viviendas y familiares.

Expectativa económica de Cisjordania

El patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, arribó a Belén antes de encabezar la tradicional misa del Gallo en la Iglesia de la Natividad.

Durante el fin de semana previo, el cardenal visitó la Franja de Gaza y ofició una misa navideña en la parroquia de la Sagrada Familia, ubicada en la Ciudad de Gaza.

En Belén, donde la actividad económica depende en gran medida del turismo religioso, los habitantes esperan que el restablecimiento de las celebraciones impulse la recuperación de la ciudad y reactive el flujo de visitantes.

La Plaza del Pesebre, epicentro de los festejos navideños en Belén, Cisjordania

En las últimas semanas, peregrinos cristianos comenzaron a regresar de manera gradual a la ciudad considerada sagrada por el cristianismo.

“Es un lugar muy especial”, afirmó George Hanna, oriundo de Beit Jala. “Necesitamos transmitir ese mensaje a todo el mundo y esta es la única manera. Además, ¿qué es la Navidad sin celebrarla?”, concluyó.

