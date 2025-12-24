Las modificaciones que Putin quiere hacer en el nuevo plan de paz con Ucrania que propone Estados Unidos

El presidente ruso Vladimir Putin intentará modificar el plan de paz del mandatario estadounidense Donald Trump que busca ponerle fin a la guerra con Ucrania, declaró una fuente cercana al Kremlin.

De acuerdo a Clarín, esta persona habló con la agencia Bloomberg y declaró que Rusia considera al documento de 20 puntos que armaron Ucrania y Estados Unidos como una base a partir de la cual comenzar a negociar aunque no responde a preguntas fundamentales.

Por ejemplo, Putin querría garantías de que la alianza militar de la OTAN no se expandirá, en el futuro, hacia el este, y que Ucrania, en caso de sumarse a la Unión Europea, se mantendrá neutral.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Europa le presta 90.000 millones de euros a Ucrania y Zelenski celebra

Según Clarín, el plan de 20 puntos tampoco habla de los límites que Rusia quiere aplicarles a las fuerzas armadas ucranianas al finalizar el conflicto, ni de la clase de armas que tendrán permiso para usar. Otros temas que Putin considera fundamentales para incluir en la discusión son qué pasará con el idioma ruso en territorio ucraniano, si se eliminarán las sanciones que se le impusieron a su país y si se descongelaran los activos estatales rusos que se encuentran atrapados en diferentes bancos de Occidente.

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, declaró que Moscú “formulará su propia posición sobre un posible acuerdo para solucionar el conflicto ucraniano en base a la información obtenida por Kirill Dimitriev durante el viaje a Estados Unidos”.

Witkoff: EE.UU. y Ucrania mantuvieron pláticas “constructivas

“Dimitriev ya ha tenido la oportunidad de informar al presidente (Putin) de los resultados de su viaje. En base de la información recibida por el jefe de Estado formularemos nuestra posición y continuaremos manteniendo contactos en un futuro próximo a través de los canales que siguen disponibles”, detalló el funcionario, según información de la agencia de noticias TASS.

El portavoz hace referencia a las conversaciones que tuvo Dimitriev la semana pasada, en la ciudad de Miami, con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, sobre la situación en Ucrania.

Steve Witkoff

Cuál es el plan de Estados Unidos para Ucrania

El presidente Volodimir Zelenski logró importantes concesiones en la última versión del plan de Trump para terminar la guerra con Rusia, sin embargo, el mandatario reconoció que en el documento actualizado ciertos puntos no le gustan, pero la realidad es que logró quitar muchas de las exigencias de Putin.

Por ejemplo, se sacó el pedido de que los ejércitos ucranianos abandonen la zona que controlan en la región oriental de Donetsk; se eliminó la posibilidad de que el territorio que actualmente está en manos de Moscú sea reconocido oficialmente como ruso; y se quitó la exigencia de que Kiev renuncie, de manera formal, a su intención de unirse a la OTAN.

En referencia al frente de combate, Zelenski remarcó que “en las regiones de Donetsk, Lugansk y Zaporiyia, la línea de despliegue de las tropas en la fecha de este acuerdo es la línea de contacto reconocida de facto. Un grupo de trabajo se reunirá para determinar el redespliegue necesario de fuerzas para poner fin al conflicto, así como para definir los parámetros de futuras posibles zonas económicas especiales”.

Volodímir Zelenski

El presidente ucraniano además dio detalles sobre la posibilidad de crear una zona desmilitarizada o económica libre: "Estamos en una situación en la que los rusos quieren que nos retiremos de la región de Donetsk mientras los estadounidenses intentan encontrar una vía. Buscan una zona desmilitarizada o una zona económica libre, es decir, un formato que satisfaga a ambas partes”.

Zelenski aclaró que cualquier plan relacionado con el retiro de sus tropas deberá antes ser sometido a un referendo por el pueblo ucraniano. También adelantó que su país tendrá elecciones presidenciales luego de la firma del acuerdo.

Tras casi cuatro años de conflicto, Trump presiona a Moscú y Kiev para que pongan fin a la guerra que comenzó con la invasión rusa ocurrida en febrero de 2022.

Zelenski reconoció que podría tener que ceder en algunos puntos, en especial todo lo relacionado con territorio, para no perder el apoyo que le brinda Washington.

HM / EM