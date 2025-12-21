EE.UU. plantea un diálogo cara a cara entre Ucrania y Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, adelantó ayer que Washington propuso las primeras negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia en medio año, mientras diplomáticos se reunían en Miami para relanzar conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

El emisario ruso Kirill Dmitriev llegó ayer a la ciudad de Florida, donde ya se encuentran representantes ucranianos y europeos, además del enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, que ejercen de mediadores.

Zelenski dijo que Washington “ha propuesto, por lo que sé, el siguiente formato: Ucrania-Estados Unidos-Rusia”, indicó, y agregó que los representantes europeos podrían estar presentes igualmente.

“Sería lógico mantener dicha reunión conjunta, una vez que hayamos tenido conocimiento de los posibles resultados de las reuniones ya celebradas”, apuntó el presidente ucraniano.

El viernes, cerca de Miami, Witkoff y Kushner se reunieron con el negociador jefe ucraniano, Rustem Umerov, y con representantes de Francia, Reino Unido y Alemania.

La participación de rusos y europeos en estas conversaciones en Florida marca un paso adelante respecto a la etapa anterior, en la que Estados Unidos mantuvo negociaciones separadas con cada parte en diferentes lugares.

“Camino de Miami”, escribió Dmitriev en su cuenta de X, en un mensaje acompañado de una paloma de la paz en forma de emoji, y de un corto video en el que se aprecia el sol brillando entre las nubes, frente a una playa.

“Ahora que los belicistas siguen trabajando para socavar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, me he acordado de este video de mi anterior visita –la luz brillando a través de las nubes–”, escribió el representante ruso.

No obstante, es improbable que Dmitriev converse directamente con los negociadores ucranianos y europeos, dada las diferencias de propuestas que aún perduran entre ellos.

Moscú, que lanzó su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022, no ve con buenos ojos la participación de los aliados europeos de Kiev, ya que la considera un obstáculo para la paz.

Hace más de un mes, Estados Unidos propuso un plan para terminar la guerra. El texto inicial, percibido como ampliamente favorable a las demandas del Kremlin por parte de Ucrania y sus socios europeos, ha sido desde entonces revisado tras consultas con Kiev.

Los detalles de la nueva versión no se conocen, pero según Zelenski implica concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales.

Sin presión. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, enfatizó que pese a los esfuerzos de su administración Washington no pretende imponer la paz. “No podemos obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo. No podemos obligar a Rusia a llegar a un acuerdo. Ellos tienen que querer llegar a un acuerdo”, remarcó Rubio, quien tiene previsto unirse a las conversaciones en Miami, su ciudad natal.

Las tropas rusas han acelerado este año sus conquistas en el frente ucraniano, donde controlan aproximadamente el 19% del territorio. Rusia anunció ayer la toma de dos pueblos en las regiones ucranianas de Sumi y Donetsk.

Al mismo tiempo, Ucrania afirmó haber destruido dos aviones de combate rusos en un aeródromo de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.