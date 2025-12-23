Witkoff: EE.UU. y Ucrania mantuvieron pláticas “constructivas”

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo que funcionarios del presidente Donald Trump mantuvieron reuniones “productivas y constructivas” con contrapartes ucranianas y europeas en Florida para poner fin a la guerra de Rusia.

Las conversaciones incluyeron al yerno de Trump, Jared Kushner, al principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, y a otros asesores de seguridad europeos, dijo Witkoff en una publicación en X. Los temas tratados incluyeron el desarrollo adicional del actual plan de paz de 20 puntos, un marco de garantías de seguridad de EE.UU. y el plan de desarrollo económico para Ucrania, agregó.

“Nuestra prioridad compartida es detener las muertes, garantizar la seguridad y crear las condiciones para la recuperación, la estabilidad y la prosperidad de largo plazo de Ucrania”, dijo Witkoff. “La paz no debe ser solo el cese de las hostilidades, sino también una base digna para un futuro estable”.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que una paz justa, el fin de la guerra y “al menos” una victoria diplomática ucraniana están entre los objetivos de Kiev. “El proceso diplomático está en marcha”, dijo Zelenski a periodistas a última hora del lunes.

Señaló que el equipo negociador de Ucrania está regresando a Kiev y subrayó que habían hecho “todo lo que podíamos hacer para los primeros borradores”.

“En mi opinión, el bloque básico de todos los documentos está listo”, dijo Zelenski. No obstante, afirmó que “hay cosas para las que no estamos preparados, hay cosas para las que los rusos no están preparados”, y añadió que EE.UU. todavía debe mantener conversaciones con negociadores rusos, tras lo cual Kiev espera recibir comentarios.

Trump ha estado presionando a Ucrania para que acepte concesiones territoriales y de otro tipo a Rusia con el fin de poner fin a la invasión que comenzó en febrero de 2022. Zelenski y líderes europeos han buscado revisar los términos de la propuesta inicial redactada conjuntamente por EE.UU. y Rusia para alcanzar un acuerdo más aceptable para Kiev y generar garantías de seguridad que disuadan futuras agresiones rusas.

Zelenski, quien también calificó las conversaciones como constructivas, dijo en una publicación en X a última hora del domingo que las partes están revisando “cada punto en detalle”. Umerov, el principal responsable de seguridad del líder ucraniano, señaló que el calendario y la secuencia fueron focos particulares dentro del marco de paz.

En declaraciones realizadas antes ese mismo día, el líder ucraniano puso en duda el compromiso del Kremlin con la paz.

“Lamentablemente, las señales reales que llegan desde Rusia siguen siendo solo negativas: ataques a lo largo del frente, crímenes de guerra rusos en zonas fronterizas y ataques continuos contra nuestra infraestructura”, dijo. “Es esencial que el mundo no guarde silencio frente a todo esto”.

Yuri Ushakov, principal asesor de política exterior del presidente ruso Vladimir Putin, dijo que el enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, quien mantiene conversaciones separadas con el equipo estadounidense, transmitirá sus conclusiones, y que Moscú determinará qué “puede aceptarse y qué es absolutamente inaceptable”.

“La mayoría de las propuestas seguramente no serán aceptables para nosotros, porque seguiremos lo que acordamos en Anchorage y en otras reuniones con representantes estadounidenses”, dijo Ushakov a la televisión estatal el domingo, en referencia a la cumbre Trump-Putin en Alaska en agosto, donde Putin reafirmó sus exigencias maximalistas.

El líder ruso dijo la semana pasada que está dispuesto a discutir el fin de la guerra de Rusia en Ucrania, aunque descartó cambios solicitados por Kiev y por líderes europeos. En la cumbre de Alaska, el Kremlin había “prácticamente acordado” las propuestas para poner fin a la guerra, afirmó Putin.

