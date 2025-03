Trump impulsa acuerdo de tregua energética entre Rusia y Ucrania

En conversaciones separadas con Donald Trump, los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky respectivamente, acordaron este martes y miércoles implementar una pausa mutua y limitada en los ataques contra infraestructuras energéticas. Este acuerdo representa un significativo primer paso hacia un alto el fuego más amplio, luego de tres años de conflicto entre ambas naciones.

Inicialmente, en una llamada de dos horas y media con Trump, Putin aceptó la tregua parcial siempre que Ucrania hiciera lo mismo, aunque rechazó una propuesta más ambiciosa de EE.UU. y Ucrania para un cese total de hostilidades durante 30 días. Rusia puso como requisitos adicionales para avanzar en cualquier acuerdo más amplio el cese completo de la ayuda militar extranjera hacia Kiev, garantías sobre el control efectivo del alto el fuego y la detención de la movilización y rearme del ejército ucraniano, condiciones que Ucrania ha rechazado categóricamente.

Interesado en mantener el reciente acercamiento con Washington, Rusia realizó este miércoles un intercambio de prisioneros con Ucrania, con 175 personas entregadas por cada país. Además, 23 soldados ucranianos gravemente heridos también fueron liberados por los rusos

Tanto la Casa Blanca como el Kremlin destacaron la importancia de avanzar hacia una paz duradera y subrayaron el interés mutuo por mejorar las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos. El comunicado estadounidense señaló que la guerra debería haber terminado mucho antes mediante esfuerzos sinceros por la paz, e hizo énfasis en la necesidad de cooperación bilateral en Oriente Medio y la no proliferación de armas nucleares.

Por su parte, Zelensky aceptó este miércoles la tregua parcial en una conversación telefónica de una hora con Trump, su primer diálogo directo desde una tensa reunión en la Casa Blanca el mes anterior. Trump calificó la llamada como “muy buena” y aseguró que la conversación ayudó significativamente a avanzar hacia el fin del conflicto. Zelenskyy coincidió, destacando el diálogo como “positivo, sustancial y franco”.

Además, la Casa Blanca manifestó el interés de Estados Unidos en tomar control operativo sobre las centrales eléctricas y nucleares de Ucrania, argumentando que la experiencia estadounidense podría ser clave para garantizar la seguridad y estabilidad de estas instalaciones críticas.

Sin embargo, la situación continúa siendo compleja. Zelensky expresó escepticismo y afirmó que Putin había rechazado efectivamente el cese integral. Asimismo, denunció ataques rusos a infraestructura civil, como un hospital en Sumy, horas después de la llamada entre Trump y Putin, y un nuevo ataque a la red ferroviaria en la ciudad ucraniana de Dnipro, que dejó al menos cuatro trabajadores heridos.

Pese a los avances diplomáticos recientes, Kiev mantiene firmemente sus líneas rojas en las negociaciones: no reconocerá formalmente la soberanía rusa sobre los territorios ocupados, no aceptará un estatus neutral ni reducirá sus fuerzas armadas. Por otro lado, Ucrania sigue solicitando garantías internacionales de seguridad, que aún no cuentan con un respaldo explícito de Estados Unidos, considerado crucial para lograr una paz definitiva.

