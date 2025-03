En medio de los diálogos para una tregua en la guerra de Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Unión Europea (UE) se mostraron optimistas sobre las charlas para concluir el conflicto bélico. En esa línea, el mandatario indicó este miércoles que tuvo una conversación "muy buena" con su par ucraniano Volodimir Zelenski, tras hablar el martes con el ruso Vladimir Putin, y cree que están "muy bien encaminados" para una tregua. En tanto, la entidad geopolítica esperó que las medidas hayan sido "un paso hacia una paz global, justa y duradera".

"Acabo de mantener una muy buena llamada con el presidente de Ucrania​, Zelenski. Duró aproximadamente una hora. Gran parte de la conversación se basó en la llamada de ayer con el presidente Putin para alinear las demandas y necesidades tanto de Rusia como de Ucrania. Estamos muy bien encaminados", escribió Trump en su red Truth Social. Un optimismo difícil de imaginar hace solo unas semanas debido al encontronazo verbal entre el estadounidense y el ucraniano en la Casa Blanca frente a las televisiones del mundo entero.

Zelenski: "Una paz duradera es totalmente alcanzable"

La llamada tuvo lugar poco después de que Rusia y Ucrania anunciaran haber canjeado 175 prisioneros de guerra de cada bando. Zelenski, que se esfuerza por no quedar al margen de diálogo entre rusos y estadounidenses, quiere que Washington supervise un futuro alto el fuego. Al respecto, aseguró que Kiev respetaría la tregua de 30 días sobre las infraestructuras energéticas anunciada el martes por Trump y Putin si Moscú hace lo propio. "Si los rusos no atacan nuestras instalaciones, nosotros no atacaremos las suyas", declaró.

En paralelo, Putin acordó el martes en una llamada con su homólogo estadounidense detener los ataques contra objetivos energéticos ucranianos, pero rechazó un alto el fuego total a menos que Occidente detenga toda la ayuda militar a Kiev. El Kremlin expresó este miércoles que ambos presidentes "confían el uno en el otro" y quieren normalizar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, tras tres años de hostilidad al calor del conflicto de Ucrania.

Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, Vladimir Putin y Donald Trump "quieren avanzar gradualmente hacia la normalización de las relaciones" entre ambos países.

"Los presidentes Putin y Trump se entienden bien, confían el uno en el otro y quieren avanzar gradualmente hacia la normalización de las relaciones", informó en declaraciones a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov. Muchas preguntas siguen sin respuesta después de la larga llamada del miércoles entre el presidente estadounidense, que promete traer "la paz" a Ucrania, y su homólogo ruso. Ambos acordaron continuar las discusiones "técnicas" para un alto el fuego total, proyecto al que Kiev ya accedió bajo la presión de Washington.

En esa línea, el emisario estadounidense Steve Witkoff declaró el miércoles en Bloomberg TV que espera un cese completo y temporal de las hostilidades "dentro de dos semanas" e informó que habrá negociaciones entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita a principios de la próxima semana. El tono es menos optimista en Rusia, que se considera en una posición de fuerza en el campo de batalla.

Sin embargo, Moscú y Kiev se acusaron mutuamente el miércoles de no querer resolver la guerra después de una noche de ataques mutuos. Al respecto, Rusia se ensaña con las infraestructuras energéticas y Ucrania arremete regularmente contra los depósitos petroleros rusos. Pese a ello, llevaron a cabo el canje de prisioneros, uno de "los más grandes" desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, según Zelenski.

Horas después de la llamada entre Trump y Putin, se oyeron explosiones y sonaron las sirenas antiaéreas en Ucrania, mientras Moscú lanzaba un nuevo bombardeo aéreo. En esa línea, el presidente ucraniano afirmó que atacaron infraestructura civil, incluido un hospital, y acusó al Kremlin de rechazar en la práctica el alto el fuego respaldado por Washington.

Por su parte, lejos de la voluntad manifiesta de Estados Unidos de llevar las negociaciones a toda marcha, Peskov habló de discusiones el miércoles y jueves destinadas a determinar "las fechas precisas de los próximos contactos y la composición" de las delegaciones. En tanto, según el Ministerio ruso de Defensa, un ataque ucraniano "deliberado" apuntó durante la noche a un depósito de petróleo en la región de Krasnodar (sur de Rusia).

Reacciones adversas en los europeos: entre el optimismo y la "decepción"

Por su parte, la UE señaló este miércoles que confía en que la conversación telefónica entre Trump y Putin para detener los ataques a infraestructuras energéticas ucranianas durante 30 días haya sido "un paso hacia una paz global, justa y duradera" en Ucrania. Así lo manifestó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la rueda de prensa posterior a la cumbre social tripartita celebrada en Bruselas y en la que también participó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Espero que la llamada de ayer haya sido un paso hacia una paz global, justa y duradera en Ucrania", aseguró Costa, quien adelantó que hablará este mismo miércoles con el presidente ucraniano. Asimismo, informará el resultado de la conversación este jueves a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el marco de la cumbre que se celebra en la capital belga.

El exprimer ministro portugués destacó que el organismo apoyó a Kiev "desde el primer día y lo seguirá haciendo ahora, en futuras negociaciones, y especialmente, en tiempos de paz, cuando Ucrania se convierta en Estado miembro". Por su lado, Von der Leyen se limitó a respaldar las palabras de Costa en una mínima intervención en la que aseguró defender "exactamente la misma posición" que el presidente del Consejo Europeo.

No obstante, la conversación entre Trump y Putin no tranquilizó a todos los mandatarios europeos, que temen que el estadounidense, ya alineado con Putin en algunos puntos cruciales como el rechazo de la adhesión de Ucrania a la OTAN, haga amplias concesiones a Rusia. Para Alemania, "Putin está jugando un juego". En tanto, Reino Unido consideró "decepcionante" que el presidente ruso no hubiera aceptado el proyecto de alto el fuego total validado por los ucranianos bajo presión de Washington.

En ese contexto, la diplomacia europea prevé presentar el jueves a los 27 Estados miembros de la UE una propuesta de ayuda militar a Ucrania de 5.000 millones de euros, para que reciba lo antes posible alrededor de dos millones de proyectiles de artillería.

