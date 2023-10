El 25 de octubre, Alberto Bengas Lynch (h), asesor del candidato a presidente Javier Milei, publicó en la red social X (Twitter) una cita errónea de “ La Divina Comedia”.

Dada la situación argentina, tal vez resulte oportuno recordar que en el siglo xiv Dante escribió en LA DIVINA COMEDIA: "Los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de crisis moral se mantienen neutrales". — A. Benegas Lynch (h) (@ABENEGASLYNCH_h) October 25, 2023

Sin embargo, esto es falso: la cita no corresponde a la obra del escritor italiano. El tuit tuvo más de 10 mil “Me gusta” y más de 3 mil compartidos.

El sitio web chequeado.com se ocupó de corroborar la procedencia de esta cita y encontró cosas interesantes.

Una búsqueda en la obra de Dante Alighieri , “La Divina Comedia”, no arroja ninguna cita coincidente con la frase publicada por Benegas Lynch.

La cita textual de Benegas Lynch aparece en la página web oficial de la biblioteca y el museo del ex presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy. Allí, figura la frase mencionada por Benegas Lynch en un apartado sobre las “citas favoritas” de Kennedy.

Sin embargo, el propio artículo aclara que esta cita no está explícitamente en la obra de Dante, sino que se basa en una interpretación de un fragmento del poema en el que Dante y su guía, Virgilio, de camino al Infierno, pasan junto a un grupo de almas muertas que, cuando estaban vivas, permanecieron neutrales en un momento de gran decisión moral.

Según relata el artículo, en ese pasaje Virgilio le explica a Dante que estas almas no pueden entrar ni al Cielo ni al Infierno porque no eligieron un lado ni el otro. Por lo tanto, son peores que los mayores pecadores del infierno, porque son repugnantes tanto para Dios como para Satanás, y se les ha dejado lamentar su destino como seres insignificantes, ni aclamados ni maldecidos en la vida o la muerte, que luchan sin cesar bajo el cielo pero fuera del infierno.

El origen de la frase también fue verificado por el diario La Nación. En este medio, la doctora en Letras Claudia Fernández Speier, una de las traductoras argentinas de “La Divina Comedia” al español, aseguró: “Es evidente que quien dice eso no leyó a Dante. Cualquiera con un mínimo de cultura sabe que en el lugar más profundo del ‘Infierno’ están los traidores y que los ‘neutrales’, aunque Dante no los llama así, no son aceptados ni en el infierno ni en el paraíso”.

Una cita similar a la reproducida por el presidente estadounidense también fue publicada en el libro “Inferno”, del autor estadounidense Dan Brown. En el capítulo 73 de este libro figura la siguiente frase: “Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en épocas de crisis moral”.

Como si fuera poco basta aclarar que en el centro del Infierno, contra la creencia general, Dante encuentra hielo, no fuego. Y allí Satanás devora sin cesar a Judas Iscariote, el mayor traidor de la historia.

