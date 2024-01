El escenario cambió en Diputados, pero se reedita la puja entre ‘unitarios’ y ‘federales’ por los recursos

Con la remoción del capítulo fiscal del megaproyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, en el oficialismo libertario advierten que el escenario cambió 180 grados y, de esa manera, se destraba la negociación para avanzar en la aprobación de la ‘Ley de Bases’. Desde la oposición dialoguista afirman que nunca estuvo en dudas el ‘ok en general’ a la iniciativa, aunque las disidencias de peso pusieron en peligro lo que el poder central entiende es el corazón de la reforma libertaria.

Según voces del oficialismo, la decisión de retirar el capítulo fiscal del proyecto de ‘Ley de Bases’, que anunció el ministro de Economía Luis Caputo, implicó no demorar más el tratamiento de la ley ómnibus y avanzar en los puntos en los que hay consenso.

El poder libertario defiende el núcleo central de la iniciativa que, según sus argumentos, está orientado a generar “una libertad para el desarrollo económico”. Una voz cordobesa de La Libertad Avanza (LLA) afirmó que resulta positivo el anuncio de Caputo ante el objetivo trazado de lograr el martes su media sanción.

“Lo vemos bien”, destacó el libertario, aunque señaló que estaban “cerca de tener los votos” para aprobar el texto del dictamen sin los cambios de último momento. La oposición moderada opina lo contrario.

En tanto, el peronismo K calificó como una derrota política el retiro del paquete fiscal. Ante la bravuconada, la fuente libertaria salió con los tapones de punta. “Yo no lo veo como en una cancha de fútbol. Yo lo veo como que hay gente cagada de hambre. Como que hay un 40 por ciento de pobreza”, retrucó.

En su réplica el libertario demandó concentrarse “en cómo se solucionan los problemas”. “Las ideas de los gobiernos K han fracasado, sino no estaríamos como estamos”, se quejó. “Que expongan ideas y no chicanas”, fustigó.

Recursos ante el ajuste. Tras el anuncio de Caputo explotaron los teléfonos y se activaron las reuniones por Zoom. El encuentro clave del fin de semana lo protagonizaron los gobernadores de distinto signo político y los diputados de Hacemos Coalición Federal (HCF).

El cónclave cerró con Rogelio Frigerio haciendo un punteo de algunas ideas claves para lo que se viene. Una fuente aportó el dato que observó a “un Llaryora muy rebelde” frente al mileísmo.

A pedido de Miguel Pichetto, los mandatarios y sus brazos ejecutores acordaron hacer una demostración de fuerza con el propósito de lograr una reunión con el gobierno, antes de la sesión del martes. Los opositores dialoguistas están cansados de la jugada libertaria de lanzar dardos por los medios.

Se busca que el cónclave sea a cara de perro, pero “con definiciones concretas de lo que quiere el gobierno”, sobre la base de que los moderados ya garantizaron el quórum y la aprobación en general. Resta saber cómo cierra el asunto de las facultades delegadas. Hay desconfianza en algunos opositores en cuanto a que, luego de sancionada la norma, la gestión libertaria avance con decretazos que afecten el financiamiento de las provincias.

Hay una pelea escondida en el debate que aflora a la superficie por la ley ómnibus. El punto pasa por la prórroga del Impuesto PAIS que representa el tercer impuesto más importante del esquema nacional desde que Milei lo subió 10 puntos (pasó a 17,5%). La extensión de este tributo, en medio de su judicialización, está presente en la ‘Ley de Bases’.

El gobierno bajó el paquete fiscal porque, en definitiva, no iba a prosperar en el recinto, pero necesita que este tributo siga. Representa uno de los mayores ingresos a las arcas públicas.

En la pulseada, Llaryora y un par de gobernadores más fogonean la avanzada de coparticipar este impuesto según la fórmula del fernet: “70 (Nación) - 30 (Provincias)”. Hay otros focos de reclamo para dar señales a la tribuna, pero este ítem pasó a ser “neurálgico” en la batalla por los recursos.

Dialoguistas, pero críticos. En medio de la fuerte pulseada desde la oposición dialoguista advierten que el gobierno de Milei debió dar marcha atrás ante un baño de realidad: la falta de votos. También la dura contraofensiva de los gobernadores y sus brazos parlamentarios en torno a la coparticipación del impuesto PAIS hizo recalcular al poder libertario.

Milei pasó del “no estoy dispuesto a negociar nada” a ceder ante la muralla opositora levantada por los gobernadores, muy molestos por las amenazas de fundir a los distritos si no aprueban la ley.

Algunas voces del arco dialoguista siguen sosteniendo que entrar en la lógica del ‘todo o nada’ implica pagar un alto costo político que no le reditúa al mandatario libertario a tan sólo 50 días de asumir el poder, sobre la base de que LLA es minoría en el Congreso.

“Es tan importante que el Presidente pueda gobernar como que los gobernadores puedan hacerlo. No se trata de ver quién es más fuerte; tienen que unir fuerzas para mejorar la vida de los argentinos”, expresó el coalicionista federal Oscar Agost Carreño.

“De lo que queda en la ley, estamos dispuestos a darle al Presidente las emergencias y facultades que necesita, pero en la misma medida y límites que se les dio a anteriores presidentes en democracia”, enfatizó el integrante amarillo de la bancada que aglutina a peronistas cordobeses, socialistas y del GEN que responde a los gobernadores.

Desde el bloque UCR, Luis Picat, aseguró que pese al cambio de 180 grados que hizo el gobierno aún quedan “dudas e incertidumbres” a resolver. Los diputados radicales arrancarán la semana con una reunión de bloque donde se encarará un nuevo análisis de situación, más allá de los diálogos que hubo durante el fin de semana.

Al rechazar la lógica libertaria del ‘todo o nada’, el boina blanca consideró que el poder que habita la Casa Rosada “tiene que aprender a lograr consensos en un gobierno que es de minoría”.

Acerca de las idas y vueltas de la administración Milei, Picat sostuvo que “no es sano para lograr previsibilidad y confianza en los ciudadanos y en los inversores”. Por último, reafirmó su postura en contra de las retenciones. “Tenemos todavía 8.000 millones de dólares que se aportan año a año que, si volvieran a las empresas, podrían invertir y generar más trabajo”.

Por su parte, Natalia De la Sota (HCF), volvió a apuntar duro contra el gobierno de LLA. “Que el oficialismo renuncie al capítulo fiscal solo demuestra que no tienen la intención de dialogar y menos de consensuar una ley. Solo los mueve el objetivo de ajustar brutalmente”, aseveró.

“Serán las provincias las que ahora sufrirán los ajustes y recortes, casi a modo de castigo de parte del Gobierno nacional. Me preocupa mucho que, entre Excel y Excel, no se tenga en cuenta que hay personas, no números. Son personas en Córdoba y el país, con realidades dificilísimas que están sufriendo el ajuste por los aumentos, la recesión y la no actualización de salarios”, completó.

De cara a la sesión del martes, se respira otro clima tras el anuncio de Caputo. De todos modos, las reuniones se intensificaron y las negociaciones tendrán continuidad hasta minutos antes de entrar al recinto. Los superpoderes a Milei no es un capítulo cerrado. El fantasma de los “decretazos” asoma en los opositores que desconfían del libertario.