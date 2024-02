La discusión metodológica sobre la sesión y la advertencia de Monzó: "Vamos a estar 10 días votando"

Después de treinta horas de discusión en general del proyecto de ley ómnibus que se extendió durante tres días de la semana pasada, los diputados de distintos espacios quieren agilizar el trámite y ya surgieron los primeros cruces sobre la mejor metodología para lograr el doble objetivo: acelerar los tiempos y aprobar la ley.

"Señor presidente, son 525 artículos, solamente votar son tres minutos, son 26 horas votando, un día entero votando y si multiplicamos por 10 minutos de los oradores, tenemos 15750 minutos, son 262 horas. Son diez días votando", planteó Emilio Monzó, integrante del bloque Hacemos Coalición Federal y de amplia experiencia legislativa, sobre todo por su condición de ex titular de la Cámara baja.

El planteo del referente de Carlos Tejedor tuvo que ver con el esquema inicial que planteó el diputado de LLA Gabriel Bornoroni: ir leyendo uno por uno los artículos del dictamen de mayoría a tratar, aún cuando no hayan tenido ninguna modificación respecto a la versión salida del plenario de comisiones.

Durante buena parte del debate que se llevo a cabo la semana pasada, los legisladores de Unión por la Patria encabezados por Germán Martínez reclamaron conocer el texto definitivo de la normativa, que nunca llegó ante las dificultades del oficialismo por reunir los consensos y cerrar una versión final.

"Entendamos que es imposible llevar la sesión de esta manera, economicemos los tiempos, los párrafor que no se van a modificar no se leen, sino vamos a estar 10 días aca y no va a salir la ley", insistió Monzó.

En ese sentido, el presidente de la Cámara Martín Menem accedió a realizar una modificación en la manera de encarar el tratamiento de la ley, lo que también incluyó cambios al momento de votar. El requerimiento que predominó fue el de la votación nominal, es decir con registro de la elección de cada uno de los legisladores, y no a mano alzada como quería en un primer momento LLA.

El diputado Juan Marino, de UxP reiteró además el cuestionamiento de que no había dictamen impreso, aunque Menem lo cruzó de inmediato para explicarle que ese tema ya se había solucionado con el acuerdo entre los espacios para ir leyendo los cambios en cada artículo y le retrucó: "Es un problema que usted solo ve".

Otro de los debates metodológicos fue en torno a la votación por capítulos y artículos sobre determinados temas sensibles y allí surgió un pedido de parte del radicalismo para que también se discuta en particular no solo los artículos sino cada uno de los incisos que lo componen, en especial en el tramo de las delegaciones de facultades, donde el número final es muy "fino".

Precisamente, la preocupación tenía que ver con el inciso H del artículo 4 de la delegación de facultades, en el que se permite la modificación de fondos fiduciarios o fideicomisos que involucran a las distintas provincias y que, según remarcó la diputada Carla Carrizo, no en todos los casos tienen que ser eliminados y que deben ser tratados caso por caso.