La UEPC reafirman su rechazo a la propuesta salarial del Gobierno y convoca a marcha docente en Córdoba

El pasado viernes, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) acordó convocar a una reunión plenaria con los secretarios generales del gremio, programada para el lunes 29 de enero. Esto ocurrió después de que rechazaran la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial.

Hoy, la UEPC reiteró su descontento con las opciones sugeridas por parte del equipo de Martín Llaryora y solicitó la preservación del acuerdo alcanzado de manera consensuada en septiembre de 2023. El acta del acuerdo salarial.

Desacuerdo salarial: UEPC analiza medidas de fuerza tras el rechazo a la propuesta del Gobierno provincial

Ante esta situación, se determinó que el jueves los educadores llevarán a cabo una marcha hacia la Unicameral durante la apertura de sesiones ordinarias. Al mismo tiempo que Llaryora estará llevando a cabo la apertura de sesiones ordinarias.

“El Gobierno insiste en firmar una nueva propuesta cuando esto ya había sido negociado. Incluso, unilateralmente nos liquidaron el salario de enero, sobre una propuesta que fue rechazada”, dijo Franco Boczkowski, secretario de UEPC Capital, en diálogo con La Voz.

El acuerdo alcanzado por Llaryora con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la UPS incluye un incremento del 10% en enero y una suma "no remunerativa" de 40 mil pesos. Para febrero y marzo, la actualización será del 50% de la inflación, con sumas no remunerativas de 15 mil pesos. Aunque la oferta es similar para los docentes, la UEPC aún no la acepta y pone en duda el inicio del ciclo lectivo 2024.

"Pero lo firmaron e incluyen en una cláusula que si hay una mejora de la propuesta salarial para otros sectores, particularmente docentes, esta mejora se tiene que trasladar a otros sindicatos, así que se les va a plantear acompañar a esta convocatoria", indicó Boczkowski.