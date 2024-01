Desacuerdo salarial: UEPC analiza medidas de fuerza tras el rechazo a la propuesta del Gobierno provincial

La propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial fue rechazada por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), y el próximo lunes, 29 de enero, llevarán a cabo un plenario para evaluar posibles acciones de fuerza.

Durante la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo entre autoridades del Gobierno de Córdoba y representantes del gremio, la UEPC afirmó que la Provincia reiteró su decisión de no cumplir con el acta acuerdo salarial de 2023. En su lugar, la Provincia “pretende aplicar un aumento del 14.6% para el mes de enero y un porcentaje equivalente al 50% respecto del mes anterior del índice que publica el IPC Córdoba para los meses de febrero y marzo, que podrá ser distribuida conforme particularidades del escalafón docente”, lee el comunicado difundido por la entidad.

"Desde UEPC rechazamos dicho ofrecimiento y exigimos que se cumpla el acta acuerdo salarial 2023 en todos sus términos, es decir, con la actualización automática por inflación. Al mismo tiempo, reclamamos que la discusión paritaria para este 2024 inicie a partir de febrero, como establece el acta antes mencionada", agregaron.

Debido a esto, el próximo lunes 29 de enero, el gremio llevará a cabo una reunión plenaria de secretarios generales con el fin de examinar y discutir las medidas y acciones sindicales a implementar en los días subsiguientes.

Comienzo de clases

Después de la manifestación del miércoles pasado, Roberto Cristalli, secretario general de la UEPC, cuestionó el comienzo del ciclo lectivo 2024, si no se logran resolver las negociaciones paritarias.

"Somos prudentes, tenemos más de 20 días para discutir y dialogar y ya lo veremos. Lo que queremos es estar en las escuelas, tener el salario que corresponde", indicó ayer martes a Cadena 3.

Además, “en Córdoba tenemos una paritaria no cerrada de 2023 que el gobierno la desconoció ante el ministerio de trabajo”, advirtió y dijo que de no resolverse ese asunto no podrán avanzar con la de este año.