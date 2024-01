Hay acuerdo entre Llaryora y el gremio de los estatales con cifras no remunerativas y hasta marzo

La Provincia y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) firmaron un acuerdo salarial hasta marzo con cifras no remunerativas. Fue aprobado pasado el medio día de este martes en una asamblea del gremio.

En la comunicación que dio a conocer los representantes de los trabajadores se destacan montos que no serán parte del salario básico y el mantenimiento de la suspensión del diferimiento para los jubilados.

A partir de enero ya no se actualizarán siguiendo la inflación, sino que tomarán sólo el 50% del valor.

En enero, los empleados recibirán un 10 por ciento de incremento sobre todos los componentes salariales remunerativos y un plus de 40 mil pesos no remunerativos; los jubilados y pensionados tendrán la misma suba del 10% y 15 mil pesos no remunerativos.

Estos montos estarán acreditados con los salarios de enero, es decir con el pago durante los primeros días de mes próximo.

Para el mes de febrero, el incremento será del 50 por ciento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un monto no remunerativo de 40 mil pesos.

En mazo se concretará un idéntico porcentaje siguiendo el 50% del IPC para el básico que también impactará en los pasivos y un no remunerativo de 50 mil pesos.

Además, finalizado el primer trimestre habrá una revisión del acuerdo y las sumas no remunerativas pasarán a conformar el salario “en blanco”.

Como quedan detalladas las subas

Enero:

Empleados: 10% sobre todos los componentes salariales + $40.000 no remunerativos

Jubilados: 10% en sus haberes + $15.000

Febrero:

Empleados: 50% del IPC Córdoba sobre todos los componentes salariales + $ 40.000 no remunerativos

Jubilados: 50% del IPC Córdoba + $ 15000

Marzo:

Empleados: 50% del IPC Córdoba sobre todos los componentes salariales + $ 50.000

Jubilados: 50% del IPC Córdoba + $ 15000