Cómo sigue Belgrano, tras las disculpas de Real y un pálido empate en Rosario

El técnico de Belgrano, Juan Cruz Real, tuvo una semana muy complicada. El lunes, su equipo perdió ante Gimnasia y Esgrima La Plata de local, fue insultado por los fanáticos del ‘Pirata’, tuvo un cruce público con uno de sus dirigidos, Bryan Reyna, y el vestuario se le puso difícil. Por tal motivo, la dirigencia comandada por Luis Fabián Artime se reunió con él para tratar de calmar las aguas y le sugirieron que se disculpara ante el plantel y la gente.

En ese contexto, habló con sus dirigidos en el predio de Villa Esquiú y horas antes del juego ante Newell’s por la fecha 13a de la Liga Profesional, declaró en Cadena 3: “Pido disculpas al plantel, club e hinchas de Belgrano”. Dicen que las disculpas no se piden, se ofrecen. Es el receptor el que tiene la pelota.

Y ayer en Rosario los futbolistas tuvieron la ocasión de hacer público, con hechos, si aceptaban esas disculpas. Por lo visto en la cancha, se puede decir que quedan algunas dudas. Porque Belgrano dejó una imagen muy pálida en el empate sin goles ante Newell’s en el estadio Marcelo Bielsa y se aleja de la chance de jugar otra copa internacional. No obstante, el resultado sirvió para cortar una racha de cuatro partidos con derrotas.

El primer tiempo del ‘Pirata’ en Rosario fue muy flojo, con una defensa que dejó mucho que desear y una ofensiva que generó poco y nada, y cuando tuvo alguna oportunidad, la desaprovechó increíblemente. Se fueron al vestuario 0-0 por la mala puntería de los futbolistas de la ‘Lepra’. En el complemento mejoró, jugó un poco más arriba, pero no generó ni una sola situación clara de gol.

¿Qué pasó con Reyna? El peruano, que fue pedido a gritos por los hinchas de Belgrano en el Gigante, a lo que Real hizo caso omiso, y no sólo eso, ya que después dijo que no estaba al ciento por ciento, ayer estuvo nuevamente en el banco de suplentes. Pero ingresó a los 12 minutos del complemento y no aportó mucho, salvo un corte defensivo a los 19’, ayudando en lo colectivo. ¿Será eso lo que le pedía Real? Hoy, el jugador viajará a su país para sumarse a la Selección de Perú.

ANÁLISIS. “Mis jugadores hicieron un esfuerzo grandísimo. Siempre buscamos ganar, pero como se dio el partido sacamos un buen resultado”, dijo Real en Rosario.

REAL 'PIRATA'

◆ Fue anunciado como DT de Belgrano el 25 de marzo.

◆ Lleva dirigidos 24 partidos.

◆ Logró nueve triunfos, ocho empates y siete derrotas.

◆ Belgrano hace siete partidos que no gana.

◆ “Nuestro proceso está dando frutos: los resultados fueron buenos, clasificaciones y ventas históricas”, dijo el entrenador sobre su campaña en el club.

TRANSFERENCIA HISTÓRICA

Desde su aparición, Matías Moreno generó expectativas pero su partida fue más rápida de lo esperado. Así, Belgrano hizo una venta histórica, ya que vendió la ficha del marcador central, de 20 años, a la Fiorentina de Italia. Según informó la dirigencia del ‘Pirata’ la venta se hizo en los siguientes términos:

◆ Importe fijo: 5.550.000 dólares.

◆ Importe variables (por objetivos): 1.332.000 dólares.

◆ Total transferencia: 6.882.000 dólares.

◆ Plusvalía del diez por ciento de una futura venta que supere los 5 millones de euros.

EL 'COLO' A BOCA

En los últimos días se produjeron ventas millonarias en Belgrano, que dejan expuesto el gran trabajo en las divisiones formativas del club. El viernes se oficializó la partida de Juan Barinaga a Boca. Se vendió el ciento por ciento de los derechos económicos y federativos en 3.165.875 de dólares y una plusvalía del 15 por ciento de una futura venta neta que supere los 2.500.000 dólares. Por otra parte, en las próximas horas se produciría la partida de Santiago Longo a los Emiratos Árabes Unidos. Es pretendido por Shajah FC.