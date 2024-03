Córdoba: cómo impacta en los jubilados provinciales el diferimiento en el pago de los aumentos

El Gobierno de Córdoba restableció el diferimiento en el pago de los aumentos a los jubilados provinciales.

La iniciativa fue publicada el jueves pasado en el Boletín Oficial mediante la Resolución 39 Letra D.

Argumentos

En los considerandos de la iniciativa se argumenta “que si bien los motivos inflacionarios que justificaron la implementación de las medidas no han desaparecido a la fecha, nos encontramos con que los incumplimientos del Estado Nacional para con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, se han visto agravados, pues no sólo no se han transferido las diferencias actualizadas de los fondos destinados a cubrir el desequilibrio de los sistemas previsionales no transferidos, conforme lo ordena la Ley Nacional N° 27.260, sus modificatorias y reglamentarias, realizadas en el pasado -y que motivaran la promoción de acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, sino que en lo que va del año 2024 no ha efectuado remesa alguna”.

Segmentación

El artículo 1 de la normativa establece tres segmentos de jubilados de acuerdo a los montos de los haberes:

En el primer grupo se incluyen a los pasivos que ganan hasta 235 mil pesos en bruto y cobrarán la suba simultáneamente a los activos.

De acuerdo a datos publicados por El Doce son 11 mil personas que representan el 9 por ciento de la totalidad de los jubilados de la Provincia.

En el segundo grupo están los que perciben entre 235 mil y 470 mil pesos en bruto. En este caso el incremento se difiere un mes. Como compensación se les da un bono de 20 mil pesos.

En este segmento hay unos 40 mil jubilados que representan el 35 por ciento de la totalidad de los pasivos provinciales.

Por último el tercer grupo está integrado por los que ganan más de 470 mil pesos. En este caso el diferimiento es de dos meses. Son el 56% del total de los pasivos provinciales.

Como compensación se les otorgará un bono de 30 mil pesos en febrero y otro de 50 mil pesos en el mes de marzo.