Llaryora: “Este programa de seguir así, no tiene sustentabilidad”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, advirtió que “de seguir así” el actual programa fiscal de la administración de Javier Milei “no tiene sustentabilidad” y reclamó “un plan productivo”.

“Este programa de esta manera y de seguir así no tiene sustentabilidad. Pero no es que lo diga yo, el FMI vino, vinieron organismos y les dijeron ´si no tienen un acuerdo político a largo plazo, no tiene sustentabilidad´, sostuvo el mandatario provincial.

“Si al plan fiscal no le ponés un plan productivo de generación de empleo y de trabajo, se te va deteriorando la situación económica de la Argentina, la social, la real, la de la gente de todos los días”, agregó en declaraciones al canal C5N.

“Vos tenés que traer ese plan de incentivo para acelerarlo y para mover un poco la economía.

Esas cosas son las que te generan movimiento económico, lo otro no te genera movimiento económico, lo otro te está generando recesión”, consideró Llaryora.

Pacto de Mayo

Además señaló que “el Pacto de Mayo inclusive, como lo dijo el ministro Francos, está abierto a la incorporación de temas, a debates, porque ahora son enunciados”. “Esos enunciados hay que llenarlos de propuestas reales”, añadió.

“Si uno medianamente ve los 10 puntos la mayoría estamos de acuerdo, pero después hay que ponerles contenido, líneas y acción. Que se elija Córdoba para nosotros también me parece algo muy positivo”, reiteró el gobernador.

Sin embargo volvió a aclarar que “hasta mayo nos falta mucho tiempo”. “Nosotros tenemos que resolver temas ya, así que estamos esperando una convocatoria de manera urgente para poder justamente trabajar en temas que tenemos que resolver ya”, expresó Llaryora.

“El Parlamento tiene una agenda. Hay determinadas normativas y leyes que son esenciales. El gobierno tiene una agenda. Los gobernadores tenemos también otra agenda. Me parece importante compatibilizarla porque el deterioro social es muy grande y necesitamos rápidamente ponerle a este programa fiscal un programa socioproductivo que atempere los efectos del programa fiscal”, precisó.

Fallos judiciales

También aseguró que “hay situaciones racionales que tienen que encaminarse”. “Porque el Congreso está en marcha. También hubo fallos judiciales la otra semana como en Chubut, en Misiones, y en un montón de lugares donde ya empiezan a ponerle sentido común a muchas de las medidas que se tomaron. Vos no podés tomar medidas en contra de legislaciones establecidas”, detalló.

El mandatario afirmó que “este recorte de casi 90 por ciento de transferencias” es “a sectores, porque algunos dicen ´cortamos transferencias a provincias´”.

“Vos cuando sacás el Fonid o el incentivo docente le sacás el salario a los docentes de la Argentina”, ejemplificó.

Llaryora opinó que “el país tiene que tener previsibilidad” y “no levantarse todos días y no saber si tal fondo sigue o no sigue”.

“De ese acuerdo, de esa nómina la mayoría de las cosas las compartimos, no porque las compartamos porque están en un acuerdo, sino porque en Córdoba se cumplen”, concluyó.