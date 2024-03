Osvaldo Giordano, quién estuvo 60 días a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dentro del gobierno de Javier Milei dio a conocer el trasfondo de cómo se tomó la decisión que terminó con el acuerdo que tenía el organismo previsional con Nación Seguros, y que poco después derivó en una investigación por irregularidades de contrataciones de seguros en el Estado protagonizadas por el expresidente Alberto Fernández, quién fue acusado de malversación de caudales públicos, violación a los deberes de funcionario y abuso de autoridad.

Durante su fugaz paso por el organismo, Giordano fue quien decidió dar de baja del organismo a Nación Seguros. Desmarañando un red que generaba millonarias comisiones a un broker cercano a Sergio Massa y con vínculos con el ex presidente de la Nación.

Imputaron a Alberto Fernández por supuestas irregularidades de contrataciones de seguros en el Estado

"En un organismo como ANSES, aparecen dificultades, desafíos y complejidades permanentes, sobre todo en el inicio de una gestión. En ese marco, apareció la cuestión de los seguros", sostuvo el ex funcionario nacional.

"La última factura de Nación Seguros era de 1.700 millones de pesos", explicó Giordano en el programa que conduce Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia. Y agregó que "la póliza vencía en febrero y teníamos que tomar una decisión. El autoseguro fue lo más rápido y seguro, que nos mostró la brecha del costo del seguro contra el autoseguro".

Habló Giordano: El ex titular de la ANSeS justificó la baja de los seguros impuestos por Alberto Fernández porque el organismo perdía plata

"La brecha era del orden del 40%, una diferencia muy contundente. Ahí se despejó todo y fue más fácil la decisión", sentenció. Giordano señaló que desconocía lo que había detrás de la contratación de Nación Seguros: "Al principio no tomamos dimensión de lo que después apareció. Desde ANSES desconocíamos lo que pasaba una vez que la plata entraba a Nación Seguros". Y agregó, "No había ningún elemento en ANSES para iniciar la investigación, porque todo pasaba después de que se hacía el pago".

Luego recordó que su retirada de ANSES fue una decisión tomada por el propio actual presidente luego de que la esposa de Giordano, la diputada nacional Alejandra Torres, votara en contra de la Ley Ómnibus en la Cámara baja.

"Fue un momento muy desagradable, sobre todo para mi pareja, porque no había ninguna justificación. Mi trabajo en ANSES no fue convocado como un acuerdo entre el Gobierno nacional y el peronismo de Córdoba: a mí me convocaron para hacerme cargo de la gestión de ANSES. Por eso fue muy sorpresivo", dijo.

"Pedirme la renuncia porque no influí en el voto de un inciso de una ley por parte de mi pareja me parece injustificado", concluyó.

JPO/LT