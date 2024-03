Córdoba en off: qué hay detrás de la pelea Llaryora-Avilés

La escalada verbal del intendente de Carlos Paz, Esteban Avilés, contra el gobernador de Córdoba no se detiene. La última avanzada del jefe comunal fue por la quita de subsidios al transporte. Avilés fue al hueso: “Llaryora hace lo mismo que le critica a Milei: le quitó a los municipios los subsidios provinciales del transporte público”, publicó en X. El encargado de responder fue el ministro de Transporte, Marcelo Rodio, aunque algunos aseguran que no será el último que hablará sobre Avilés.

¿Cuál es el trasfondo de la pelea? "Esteban no se la jugó por Llaryora en la campaña, casi que no lo mencionó y Martín no se olvida de esas cosas", dijo un dirigente que camina los pasillos del Panal. Y fue un poco más allá: "Hay quienes dicen que Avilés es un traidor. Vamos a ver si alguien se anima a decirlo". Habrá que esperar.

Siciliano y el Radicalismo Auténtico

Una insólita situación se vive en Radicalismo Auténtico, el grupo interno de la UCR que tiene como principal referente a Myrian Prunotto. ¿Qué pasó? El sector de la vicegobernadora no participó del plenario que eligió autoridades provinciales, lo cual genera un severo inconveniente interno y algunos observadores de la situación indican que en el conflicto está involucrado el legislador peronista Miguel Siciliano.

Para poner un poco de claridad: en el plenario del viernes último fue elegido el dirigente Andrés Torres como jefe del sector, pero Prunotto y los suyos lo desconocen. ¿Por qué queda salpicado Siciliano? Simplemente porque el año pasado él sumó a Torres y su entorno al frente que lideró el peronismo y este grupo asistió a algunos actos en los que el jefe del bloque de legisladores oficialistas se presentaba como precandidato a intendente de Córdoba, cosa que finalmente no prosperó. Un lío.

Un hombre de Moreno, de las 62 a Seguridad Ciudadana

Tras el lanzamiento de la Guardia Urbana, se empezaron a conocer quiénes van a acompañar a Claudio Vignetta en el puesto en el que fue designado. Uno de los nombres que llamó la atención es el de Marcelo Díaz. El secretario General de Alecyt Córdoba (Asociación de Empleados de Correos y Telecomunicaciones) y de las 62 Organizaciones fue nombrado director de Control y Gestión de Seguridad Ciudadana.

El dato para tener en cuenta es que Díaz (que lidera un gremio de fuerte raigambre peronista) es el encargado de llevar adelante las actividades territoriales del histórico secretario político de la organización, Ricardo Moreno.

¿Ritual en la bañera?

En la última semana, trascendió que un grupo de libertarios estarían interesados en realizar el acto del Pacto de Mayo en la Estancia La Paz, en Ascochinga. La estancia fue el lugar de veraneo de Julio Argentino Roca, a quien Milei considera "uno de los mejores presidentes de la historia argentina".

De hecho, la habitación que el entonces presidente usaba, actualmente se ofrece como "Suite Roca", tiene un valor de 400 dólares la noche y todavía conserva la bañera original.

Desde Cleopatra bañándose en leche hasta Harry Styles, sumergido en hielo, el baño es un momento ceremonial desde hace milenios. Difícilmente alguien místico y esotérico como Milei pueda dejar pasar esta oportunidad de hospedarse y dormir donde un prócer lo hizo. ¿Buscará Milei empaparse del espíritu de Roca para enfrentar su mandato?