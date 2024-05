Día 145: Prensa, la libertad no avanza

"Es el Día Mundial de la Libertad de Expresión, y se sabe que la relación entre el poder y la prensa suele ser tensa. En el plano nacional, tenemos un presidente que no da entrevistas y a veces parece no recordar que es el primer mandatario y no un panelista de televisión", reflexionó Alejandro Gomel en el inicio de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Milei habla solo con un grupo selecto de periodistas de medios específicos y no suele dar conferencias de prensa. Su equipo va por la misma línea, como el caso de Nicolás Posse, un jefe de Gabinete que no habla con la prensa.

Son reiterados los ataques hacia distintos medios y profesionales de la comunicación, con el Presidente buscando la humillación constante de sus críticos. Recordemos cómo calificó de “ratas” a los diputados, para luego llamarlos “patriotas” una vez que le dieron media sanción a la Ley Bases.

La Academia Nacional de Periodismo sacó un comunicado en donde se puso el acento sobre todo lo que está pasando con los medios desde la asunción de Milei. “La democracia se convierte en un sistema político devaluado cuando carece de la vigencia plena de la libertad de prensa”, sostuvo la agrupación.

La peligrosa violencia que derrama Milei y la tentación de gobernar por decreto

Además, el comunicado subraya que “el periodismo nunca negó a ningún exponente del Gobierno el derecho a desmentir una información falsa, a aclarar una noticia confusa o distorsionada o a exponer sus opiniones frente a opiniones disidentes”, y luego agrega: “El jefe de Estado no tiene derecho a lanzar manifestaciones degradantes e intimidantes cuando se refiere al periodismo”, recordándole “el alcance que tiene su voz, aun más con la emergencia de las redes sociales”.

Milei quiere disciplinar a periodistas

El texto también advierte acerca de la proliferación de fake news: “Siempre hubo noticias falsas (...), pero nunca en la proporción devastadores de estos tiempos”, y destaca que esto se agrava cuando “es el Gobierno el que recurre a personas rentadas para agraviar y calumniar a sus críticos en las redes”.

Finalmente, se solicita al Gobierno a "cumplir con el mandato de la Constitución y los principios que sirven de base para una república democrática”, y se destaca la necesidad de “una Justicia confiable y ejemplar para la sociedad integrada por jueces probadamente honorables”, para asegurar la existencia de una verdadera prensa libre en el país.

El vínculo entre el periodismo y Milei

Veamos la relación entre las prensas y los presidentes que precedieron a Milei. En el Día del Periodista del 2016, Macri brindó con periodistas y expresó un mensaje en el que pidió que “los argentinos y el periodismo recuperemos el valor de la palabra”. Por su parte, Alberto Fernández le dedicó palabras de reproche en 2022 a la prensa, cuando un medio anunció que los patrimonios del binomio presidencial se habían triplicado de un año para el otro. “Es falso, pero el objetivo no es informar, sino generar indignación”, denunció el entonces primer mandatario.

Luego de ganar las PASO de agosto pasado, Javier Milei continuó expresando de su violenta forma de comunicar, al sostener que “se termina el curro de los micrófonos ensobrados hijos de la pauta y de los profesionales truchos, que venden sus servicios a los sicarios de la política”. El Presidente repite esta idea de que los periodistas son “ensobrados” cada vez que no coinciden con lo que él enarbola, algo que viene haciendo desde la campaña electoral.

Periodismo y medios: EE.UU., Brasil y Argentina

Hace poco, la comisión de la Libertad de Expresión del Congreso tuvo su reunión constitutiva y comenzó a tratar lo que está sucediendo en la relación entre Milei y la prensa. En ese espacio, el diputado Leandro Santoro aseguró que, en los 4 meses de gestión oficialista, más de 15 periodistas se mostraron preocupados por sentir cercenado su derecho a la libertad de expresión. “No es casual que quien se autopercibe fanático avance contra libertades y derechos”, expresó.

En este particular contexto, surgen dudas sobre el futuro de los medios públicos, un elemento crucial en todos los países del mundo para garantizar la pluralidad de voces. Aún resuena el caso del cierre de Télam y un debate que se asoma más que necesario en un contexto en el que la relación entre el Gobierno y la prensa viene siendo tan sinuosa.

AO FM