Arturo Pérez-Reverte: "El miedo es el peor enemigo del periodismo"

El autor de “Las aventuras del Capitán Alatriste”, Arturo Pérez-Reverte, se refirió a la creciente tensión en Medio Oriente: "Los roles de víctimas y verdugos cambian constantemente". Además, ponderó la educación y la cultura como herramientas fundamentales para evitar manipulaciones políticas. "1000 tontos en manos de un malvado se convierten en 1001 malvados", definió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Arturo Pérez-Reverte es escritor, periodista, académico de número de la Real Academia Española desde el año 2003. Fue corresponsal de RTVE y reportero destacado en diversos conflictos armados y guerras. Es el autor, entre otras, de la saga de “Las aventuras del Capitán Alatriste” de la trilogía de Falcó.

Este fin de semana, cruzó a Javier Milei por sus críticas a su amigo Jorge Fernández Díaz y advirtió que, textualmente, “los populismos de derecha son tan nefastos e imbéciles como los de izquierda”. ¿Puede compartir con nosotros la defensa que realiza de su colega?

No puedo hablar del presidente argentino porque no voto ni soy de ese país, pero sí puedo hablar de mi amigo Jorge, a quien conozco hace más de 30 años. He vivido su trayectoria, soy su seguidor y amigo íntimo, por ende, mi opinión está calificada para poder defenderlo.

Hay que aclarar algo importante: un periodista tiene derecho a salir a criticar, a dar su versión de las cosas porque es su trabajo. Pero un presidente no puede utilizar el aparato de un Estado para atacar a un periodista o escritor, en todo caso, puede decirle de ir a un debate o, incluso, tomar un café.

Pareciera ser que no es sólo un tema de Milei, sino que hay una tendencia mundial de tomar a los periodistas, escritores y a todos a los que integran el aparato de producción de bienes culturales, como sus adversarios. Sucede con Trump, por ejemplo. ¿Usted percibe esta tendencia de buscar algo así como un enemigo ideal por parte de las nuevas derechas?

Este fenómeno de lanzar la ira y la cólera del pueblo contra el adversario político no es nuevo, tiene raíces históricas profundas. Desde los nazis hasta la antigua Grecia de Pericles, se ha utilizado para incitar a la población y generar cancelaciones y ataques públicos.

Hoy en día, con el poder de las redes sociales e internet, es aún más fácil calentar los ánimos, especialmente entre aquellos que quizás ni siquiera conocen bien el tema del que hablan. La gente se suma alegremente, deseando fervientemente que las acusaciones sean ciertas, para así poder crucificar al acusado en el escenario público.

Jorge Fernández Díaz, reconocido periodista y escritor.

Este fenómeno no se limita a España, es global, y se puede observar en todos lados, incluyendo países como Venezuela. Personalmente, he experimentado esto cuando el presidente de México, López Obrador, dedicó un programa entero a hablar de mí y criticarme por expresar mi opinión sobre un tema relacionado con España y México. Es una realidad lamentable que refleja la naturaleza de la política y la sociedad en muchas partes del mundo.

Volviendo a este caso concreto, durante la época del kirchnerismo, Jorge Fernández Díaz enfrentó los desafíos con integridad y valentía al expresar sus opiniones. Uno puede no estar a favor ni en contra de alguien específico, como Kirchner, pero siempre he defendido la importancia de escuchar, incluso a aquellos con quienes no estoy de acuerdo.

Escuchar el argumento contrario puede llevar a soluciones y a una comprensión más completa del panorama. Sin embargo, la tendencia de silenciar a quienes discrepan es preocupante. En los últimos tiempos, tanto los populistas de derecha como de izquierda han utilizado esta táctica para movilizar a sus seguidores contra aquellos que se oponen a ellos. Incluso, a veces, se lanza contra los intelectuales una cólera analfabeta.

Hablando de Occidente, usted fue corresponsal en varios conflictos armados. ¿Cuál es su opinión acerca de lo que está sucediendo en Israel en este momento?

Es un conflicto complejo y no tengo una opinión definitiva al respecto. Si alguien afirma entender completamente el problema y quiénes son los buenos y los malos, entonces no ha comprendido la complejidad del asunto. Este conflicto implica muchos ángulos y los roles de víctimas y verdugos cambian constantemente, lo que dificulta tomar una postura radical.

Es peligroso caer en el maximalismo y en alineaciones dogmáticas sin un análisis profundo. Es crucial reconocer que aquel que discrepa puede estar equivocado y que incluso en el lado opuesto puede haber personas inteligentes con argumentos válidos que contribuyan a encontrar una solución.

Este es solo uno de los muchos problemas que enfrentamos y que han sido constantes en la historia de la humanidad: guerra, tensión, crisis y caos. Durante años, en Occidente, hemos disfrutado de una relativa bonanza, pero la realidad es que estas amenazas siempre están presentes y pueden surgir en cualquier momento.

Lo vemos en conflictos como Gaza y Ucrania, y podría ocurrir en otros lugares, incluso en Argentina o España. Ojalá podamos evitarlo, pero debemos estar preparados para enfrentar los desafíos que nos presenta la vida.

El inclaudicable valor de la educación en la sociedad

Jorge Fernández Díaz tiene una frase que me gusta mucho: “Para ser un buen periodista hay que ser más que periodista, por ejemplo, escritor”. ¿Qué fortalezas le da a un periodista ser escritor?

En la sociedad actual, la cultura juega un papel crucial, especialmente en un mundo donde la información se difunde tan rápidamente. Ahora más que nunca, es vital tener un bagaje cultural sólido que incluya referencias clásicas del periodismo, la literatura y la historia.

En un entorno donde cualquier persona puede volverse viral con un simple tuit y propagar bulos o noticias falsas, los periodistas y escritores se convierten en una especie de salvaguarda frente al poder y la desinformación. Son la única garantía frente al poder, por eso, el miedo es el peor enemigo del periodismo. Son quienes deben poseer la autoridad y el conocimiento para discernir la verdad y rectificar en caso de error. Todos podemos cometer errores, pero cuando alguien con un bagaje cultural sólido los comete, su equivocación puede ser analizada y corregida de manera constructiva.

Lamentablemente, en España, Argentina, México y en general en Occidente, la falta de cultura, conocimiento y educación es un problema que debilita nuestra capacidad para discernir la verdad y protegernos de la manipulación.

Usted habló de maximalismo, ¿puede ser que los populismos, sean de derecha o de izquierda, tengan esa característica invariable, es decir, un exceso en la certidumbre?

Lo más preocupante es la falta de espíritu crítico en la masa. El populismo juega con la ignorancia, la falta de educación y el desconocimiento, aprovechando los aspectos más oscuros y torpes de la naturaleza humana. Se apropia de nuestras debilidades y las utiliza como arma contra nosotros mismos.

Por eso, la única defensa real es la educación y la cultura. Un público educado, sea en las redes sociales, la televisión, la prensa o la literatura, tiene la capacidad de discernir y detectar la manipulación. Sin embargo, mi optimismo se ve afectado por el declive cultural que está afectando a España, Europa, Argentina y el resto del mundo occidental.

Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos.

La falta de una educación que fomente ciudadanos críticos y libres deja el terreno fértil para los oportunistas y manipuladores. Mi preocupación, aunque ya soy mayor, es el futuro de mi hija y de las generaciones venideras.

Un público cada vez menos educado y menos preparado será presa fácil para aquellos sin escrúpulos que buscan su beneficio personal a costa de la sociedad. Lamentablemente, veo pocas soluciones a este problema, lo que augura tiempos difíciles por delante.

Usted habla críticamente del declive cultural que está padeciendo Europa en general, ¿pero España no tiene aún suficientes anticuerpos, por lo que no es tan factible que surja un Milei o un Trump allí?

Denos un poco de tiempo. Los desafíos son enormes. Recuerdo el concepto del "movimiento uniformemente acelerado": una pieza que avanza lentamente al principio, pero la pendiente la impulsa hasta que termina moviéndose muy rápido. Creo que esto es lo que nos depara el futuro.

Si fuera un político sin escrúpulos, me concentraría en preparar populismos para un futuro donde será fácil manipular a las masas. Cualquier tuit, cualquier mentira, cualquier noticia falsa puede difundirse rápidamente y ser aceptada como verdad. En ese sentido, es un momento muy vulnerable para la humanidad en general.

La única solución que veo es la educación. Un público preparado y crítico que pueda identificar a los manipuladores, mentirosos y embusteros. Sin embargo, si descuidamos la educación, si permitimos que la ignorancia se extienda, estaremos entregando a las generaciones futuras en manos de aquellos que buscan su propio beneficio. Acuérdense que 1000 tontos en manos de un malvado se convierten en 1001 malvados.

Es un proceso complejo y difícil de abordar, pero como ciudadano y escritor con experiencia, puedo ver los peligros que acechan. Me sorprende ver cómo aquellos con el poder de cambiar esto a menudo sucumben a las tendencias y entregan el futuro de las generaciones jóvenes a los lobos implacables del futuro.

