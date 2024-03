Jorge Fernández Díaz habló sobre su nueva novela, “Cora”, y la calificó como un “refugio contra la política” por explorar los sentimientos a través de una historia de infidelidad. Además, sostuvo que la polarización en los medios y el creciente desinterés de la población por la política son un desafío para el periodismo. "Salimos de un populismo con ansias hegemónicas, como fue Cristina Kirchner, y caímos en un populismo de derecha", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Jorge Fernández Díaz es escritor y periodista. Durante 35 años fue alternativamente cronista policial, periodista de investigación, analista político, jefe de redacción de radios y revistas, en esta casa de Revista Noticias y Diario Perfil. Es uno de los columnistas de referencia del Diario La Nación, y conduce “Pensándolo bien” en Radio Mitre. Acaba de publicar su novela “Cora”, donde narra la historia de un detective privado especializado en infidelidades.

Jorge Fernández Díaz: "El periodismo está bajo dos fuegos: el populismo y la tecnología"

¿Qué puede encontrar tu lector en tu nueva novela “Cora”?

Cora no tiene nada que ver con la política. Cora es una especie de refugio contra la política. Creo que, después de haber escrito la trilogía de Remil, que era sobre el espionaje político y un ensayo grande, como una historia de Argentina en tiempo real, y escribir, como vos, todas las semanas y hablar sobre temas políticos, sobre temas argentinos, quería escribir una novela que pudieras leer en tres días y te pudieras refugiar.

Tiene que ver con algo que Tomás Eloy Martínez, antes de morir (que fue un mentor muy cariñoso y muy literario a lo largo de las décadas) me sugirió: “Tenés una gran intuición con el tema de la naturaleza femenina”, me dijo. No sé qué será la naturaleza femenina, pero así lo dijo Tomás, y los vínculos y por qué no volver a eso: “Creo que tendrías que dedicarte a eso”.

Jorge Fernández Díaz presentó su último libro, un policial con nombre de mujer

Yo no le di bola, pero hasta se presentaban lectores, y lectoras principalmente, a pedirme que volviera a ese territorio que habíamos hecho con Lanata sin filtro, con aquella tertulia un poco irónica que se llamaba El Doctor Amor, que lo hacíamos todo un año y después se convirtió en un programa nocturno.

También tiene que ver con que he conocido, primero como cronista policial, a muchos detectives. Después, cuando indagaba todo este tema amoroso, también a detectives privados, que están muy lejos del estereotipo de las películas y de las series, que se dedican a infidelidades, a la vida secreta, se dedican a robos, a estafas, a otro tipo de cosas pequeñas.

Pero yo pensé cómo sería una detective mujer, que no conocí nunca, y como la mujer siempre me parece más estudiosa, más aguda, imaginé que una mujer dedicada al tema amoroso se iba a especializar en su tema.

Páginas Marcadas: José B. Adolph y Jorge Fernández Díaz

Sobre esa tesis inventé una novela que se mueve en un territorio del barrio de Palermo Hollywood, a la detective la contratan de una gran empresa tipo Prosegur para fidelizar a sus clientes, y a medida que se va metiendo en la vida secreta de personas cada vez más, con más dinero y más poder, la situación se va volviendo más oscura, porque esas personas son capaces para defender sus secretos de cosas más violentas, digamos.

Jorge Fernández Díaz en la presentación de "Cora".

Cora es una novela policial, pero es una novela sobre los sentimientos y sobre la emocionalidad, y sobre todo una novela de mujeres, sobre mujeres, que eso es lo más hermoso, porque he tenido a lo largo de mi vida tantas amigas mujeres (sigo teniendo), jefas, y he aprendido mucho sobre las mujeres más que sobre los hombres.

Literatura femenina, ¿según quién?

Te escuchaba decir lo del "refugio de la política", y yo la semana precedente estuve en Brasil recorriendo los principales medios, y cuando estaba con el director del principal diario de Brasil, él me decía que tenía tres cosas. Una es la polarización en los medios, que hace que cada uno termine siendo una especie de periodista partidario. En segundo lugar, cómo la inteligencia artificial iba a destruir la profesión, reduciendo la cantidad de profesionales que se puedan dedicar a ello. Y, tercero, el creciente desinterés que las audiencias vienen teniendo por la política, abrumados por cada vez más noticias que no mejoran la vida. Y estos tres ítems, pero sobre todo el desinterés de la audiencia, son los grandes desafíos que tiene el periodismo en todas partes del mundo. ¿Tenés una visión parecida?

Yo tengo una visión parecida porque, ¿sabés las cosas que yo escuché en la pandemia? Escuché que en los congresos internacionales que se hacían por Zoom de editores decían que el libro iba a desaparecer, que las librerías iban a desaparecer, y no sucedió absolutamente nada de eso. Todo lo contrario, las librerías crecieron, las librerías de cercanías crecieron muchísimo más que las cadenas en todo el mundo. El libro creció, ese artefacto de la era Gutenberg. Me refiero a ese libro porque es una pequeña minoría la que lee fuera del papel.

Entonces, me parece, y noto desde la pandemia, que hay mucha gente que se desconecta expresamente, es decir que el sábado al mediodía se desconecta de WhatsApp, de internet y le cuesta mucho subirse al tren, y recién vuelve a conectarse el lunes por la tarde. Y ese desconecte a propósito, consciente, ese refugiarse fuera de la realidad, fuera de la lógica sanguinolenta de la política, a mí me parece toda una autopreservación que creo que aprendimos en pandemia. La gente aprendió a desconectarse en pandemia, a darse su lugar en pandemia, a no estar enchufado día y noche con las cosas.

Cinco escritores en busca de un destino

Por ejemplo, el gran fenómeno editorial en el mundo son los libros juveniles infantiles, producto de que los chicos estaban ocho horas frente a la pantalla, necesitaban descansar y lo hacían con el libro. Muchos de ellos comenzaron a leer libros en ese momento. Entonces, yo creo en los refugios. Creo que necesitamos cada vez más desconectar varios días, y creo que necesitamos generar, los periodistas, otra clase de contenido que sea muy ganchero pero que no sea todo sobre la política.

La política es lo que garpa, como decimos nosotros. Es decir, hay tres millones de personas que están muy conectadas con la política, y el resto va y viene. Y hay gente que está totalmente desconectada a la política. Si el periodismo pudiera generar algo nuevo, tan interesante como para que la gente se refugie y se vaya de esos lugares, lo que pasa es que estos formatos son más difíciles de hacer y no están del todo a la mano y a la vista.

Escala la tensión entre Milei y Villarruel por el DNU: la Oficina de Presidencia publicó un duro comunicado contra la vice

La gestión del Gobierno de LLA

Haceme tu balance de estos primeros tres meses de la presidencia de Javier Milei.

Para empezar, creo que lo principal es que la sociedad argentina eligió a un personaje de la antipolítica y que en tres meses no hizo política, si entendemos política por una praxis política seria. No me refiero al discurso, ni me refiero a decir "son ellos o nosotros" y hacer todas esas grandilocuencias de cómics y construir permanentemente enemigos como hace Milei.

Victoria Villarruel y Javier Milei.

Hoy es un día donde se nota claramente que, a pesar de que el Presidente, después de múltiples fracasos (fracasó con el DNU, con la ley ómnibus, con los gobernadores de Juntos por el Cambio, con crear una alianza parlamentaria, con hacer una alianza de derecha con el PRO), el tipo gira y llama a una serie de acuerdos, pero de repente sigue dando la espalda al Congreso de la Nación, que es el edificio de la política. Entonces, hoy tiene una sorpresa amarga, y es que tiene un gran lío en el Senado y en Diputados, y eso es por no hacer política.

Pero es intrínseco, la sociedad eligió a un antipolítica y la verdad es que no se puede seguir gobernando sin hacer política. Entonces, esta me parece una de las grandes contradicciones.

DNU, en vivo: crece la tensión entre Milei y Villarruel, hubo quórum y comenzó la sesión en el Senado

Otro de los asuntos es que parece que los argentinos vamos de un dogma a otro dogma, del dogma del Estado total al dogma del mercado total. No podemos vislumbrar la idea de "tanto Estado como sea posible, tanto mercado como sea necesario". Es decir, una economía mixta razonable.

Por otra parte, salimos de un populismo con ansias hegemónicas, como fue Cristina Kirchner, y caemos en un populismo de derecha. Los medios de comunicación argentinos y la sociedad argentina no terminan de aceptar que Milei es un populista, es decir que se puede ser un ortodoxo monetarista y, a la vez, tener una praxis populista en el día a día. De hecho, eso está en el manifiesto de Murray Rothbard de la década del 90, de los paliolibertarios, cuando dice “señores, unamos el anarco-capitalismo con un neoconservadurismo duro”. Ese manifiesto base se llama “Populismos de derecha”.

Entonces, ¿qué significa el populismo? Si antes era la patria y la antipatria, el divisionismo de Laclau y de tantos otros, ahora hay otro divisionismo, otra mirada maniquea sobre los buenos y los malos de sentido contrario. Yo siento vergüenza como periodista de no denunciar hoy lo que denunciaba con Cristina Kirchner, No he variado mi posición, me parecía horroroso cuando la izquierda peronista hacía todo eso y me parece horroroso cuando lo hace la derecha, me da lo mismo quién lo haga, me parece que es una gran equivocación, una injusticia y algo potencialmente muy peligroso seguir jugando a construir enemigos en la Argentina.

Cristina Kirchner junto a Javier Milei en su asunción como presidente.

¿A qué atribuís que los insultos y agravios de Milei a los periodistas no generen la misma reacción, en los medios, que generaba el kirchnerismo?

No lo sé, creo que sigue en una especie de luna de miel con un nuevo presidente. Creo que está muy fresca en la sociedad, y eso lo cuenta muy bien Guillermo Oliveto (que hace estudios de profundidad, cualitativos), y ve que hay una cantidad muy importante de gente que tiene muy fresco el fracaso kirchnerista de muchos años, no de los últimos solamente, sino de muchos años. Porque yo siempre digo lo mismo: critiqué duramente al kirchnerismo durante años. Ahora, si el kirchnerismo hubiera pulverizado la pobreza, hubiera terminado con la inflación y con la indigencia, le seguiría criticando sus ansias hegemónicas, por supuesto, y sus locuras contra la prensa, pero tendría menos argumentos. El problema es que este ha sido un modelo muy fracasado y está muy fresco todavía en un montón de gente. Esa gente todavía banca, diría que es rehén de Milei esa gente, hoy. Y esa gente produce rating también.

Milei quiere disciplinar a periodistas

Entonces, siento que muchos periodistas se sienten respaldados por el rating, se sienten respaldados por su audiencia, y es cierto que a esa gente no le gusta mucho cuando critican al nuevo presidente. “Déjenlo gobernar”, “lleva 90 días”, responde esa gente. Molesta.

Pero yo creo que un periodista con honestidad intelectual tiene que criticar lo mismo que le criticaba a Cristina Kirchner. No es posible decirse un republicano que cree en la división de poderes y bancar que el Presidente diga que el Congreso es un nido de ratas. Si lo hubiera dicho Cristina Kirchner hubiese sido un escándalo, entre otras cosas que se han dicho y que se siguen diciendo en la Argentina.

MVB JL