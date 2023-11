Jorge Fontevecchia y Ernesto Tenembaum compartieron una entrevista en duplex para examinar el debate de los candidatos a vicepresidente, que fue transmitida simultáneamente por Modo Fontevecchia, en Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) y Radio Con vos para el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?

Ernesto Tenembaum: Nosotros hemos hablado de algo que nos preocupa bastante: cuál es el grado de libertad que hay en la democracia y cuál es el grado de libertad que hay en el país. Escuché un audio de Javier Milei en el diálogo que tuvo con Jaime Bayly, en el que avala el escrache a periodistas, usando literalmente la palabra “escrache”.

Jorge Fontevecchia: Sí, de hecho no me sorprende que los periodistas seamos el objeto de deseo agresivo por parte de todo aquel que resulte autoritario. No pienso votar por Javier Milei, me parece que es peligroso para la democracia, de hecho lo venimos sosteniendo de manera sistemática por múltiples motivos. En nuestra conversación de ayer compartimos que Milei debe tener alguna inteligencia para hacer la construcción política que hizo en tan poco tiempo, al igual que Macri.

Hay distintos tipos de inteligencia, y probablemente la más importante de todas es la inteligencia emocional, creo que es allí donde reside parte del talón de Aquiles del candidato de La Libertad Avanza.

ET: En la entrevista de Javier Milei con Bayly, él declara que “hay periodistas que mienten mucho”. Hace un par de años, Milei insultó de una manera terrible a una periodista en Salta, también hay episodios públicos con personajes del mundo artístico, por ejemplo, a Sol Pérez la hace llorar diciéndole barbaridades y le apunta con el dedo como si fuese un arma. En la lista de enemigos de Milei los periodistas están siempre. Me gustaría pensar cómo sería la relación de Javier Milei con la libertad de prensa si llega a ganar la presidencia.

JF: Habría que difundir la idea que tiene nuestro colega Iván Schargrodsky sobre pedirle a los candidatos y a los políticos relevantes que no le concedan reportajes únicamente a medios y periodistas amigos. En el periodismo también tenemos nuestros serios problemas, y uno de los problemas centrales es que los entrevistados eligen a qué programa ir. Concretamente, yo puse un mensaje dirigido a Mauricio Macri a partir de lo que había dicho Longobardi, sobre que no le daba reportajes a él y le daba a los medios que parecían compartir sus ideas. El entrevistado tiene que ser tratado con respeto y el entrevistador nunca tiene que abusar de su control del micrófono, pero sí hay que exigir a los entrevistados que no vayan solamente a los medios con los que tienen simpatía, y me parece que esto es exigible tanto a Mauricio Macri como a Javier Milei.

ET: Con Macri no tengo una nota desde antes del 2015, la última nota me la dio el día siguiente del triunfo electoral, como presidente y opositor nunca pude entrevistarlo. Hablé con él un par de veces y después me cansé de pedirla. Javier Milei me dio algunas notas, incluso en la que le pregunté si habilitaría la venta de niños, a lo que él respondió titubeando y diciendo que en ciertas ocasiones, sí. A partir de esa entrevista nunca más me dio bola y me dijo que se enojó mucho por haberme hecho eco de información de “minucias incomprobables que lo dañaban a él”. Creo que se refería a entrevistas a jóvenes que habían sido fundadores de LLA y denunciaron que, entre las cosas que les molestaban, les ofrecían bancas a cambio de favores sexuales. Estimo que se debe referir a eso, además me dijo que como soy un periodista “que recibe pautas” (que son dos migajas) no me iba a seguir dando notas. Massa tampoco me dio un reportaje.

JF: Me parece buena idea exigirle a todos los candidatos y políticos relevantes que cumplan con una mínima función para que no sea claro que siempre le dan reportajes a los medios con los que tienen afinidad.

Estoy muy influenciado por la mirada de la historia de Hegel, y creo que los presidentes o los dirigentes son cuerpos que usa la historia para seguir su rumbo; o como decía Marx, “los seres humanos hacen la historia pero siempre con las condiciones de posibilidad” . Siempre me pregunto para qué la historia argentina necesita un Milei. Usando los términos de Pablo Gerchunoff de la “no nostalgia”, creo que Mauricio Macri vino a cumplir un papel: enterrar la nostalgia de 1910, de la Argentina absolutamente potencia.

Alberto Fernández también vino a cumplir una función, enterrar la nostalgia de 1945, por lo que representa el kirchnerismo de esa especie de anacronismo de volver al 45 y al 70.

Me pregunto cuál es el papel que cumple Milei, para qué viene. Me quiero ilusionar con él, Freud planteaba que el síntoma era económico, decía que el síntoma era más barato que la enfermedad, y para los médicos es una señal de algo que está mal y hay que corregir. Quiero creer que Milei viene a cumplir un rol terapéutico para hacernos dar vergüenza, para que pensemos a lo que hemos llegado y nos planteemos que debemos ponernos de acuerdo en cuestiones básicas, no puede ser que una persona así pueda ser presidente de la Argentina.

ET: ¿Vos crees que Milei va a ser presidente?

JF: A los 13 años, cuando me enteré lo que el cardenal Belarmino le hizo a Galileo Galilei, me hice ateo. A los 18, decidí que no se debía decir que se era ateo, sino que había que cambiarlo por agnóstico por todos los curas buenos que ayudaban en la época de la dictadura, así que me hice agnóstico.

Cuando estuve detenido en el Olimpo sí creía en Dios, y le prometí que si me salvaba iba a dejar lo que más quería, que era el periodismo. Me salvé y volví a la Argentina cuando llegaba la democracia.

Yo pasaba siempre por frente de la Catedral de San Patricio, que para mí era un edificio más. El último día que volví sentí que la catedral me llamó, entré y le pedí disculpas a Dios por no cumplirle, por no poder dejar el periodismo, pero le prometí que iba a tratar de ser el mejor periodista que pueda y que cada vez que haya un conflicto entre mi interés personal y lo que es bueno, voy a elegir lo que es bueno.

Con esta actitud de agnóstico, te digo que con los años me hice un poco más creyente. Quiero creer que la sociedad argentina no se va a suicidar y Milei no va a ser presidente, pero es una proyección de fe.

La encuestadora Atlas Intel, que acertó las elecciones en España, dice que Massa después de la primera vuelta había quedado arriba en el balotaje, pero que con el tema de la nafta el candidato de UxP perdió 4 puntos. Algunos dicen que tiene que ver con Maximo Kirchner, que no quiere que gane Massa y prefiere que gane Milei porque asume que va a ser un desastre y eso le va a permitir volver con un gobierno kirchnerista. Puede ganar uno o el otro, yo creo que va a ganar Massa, pero reconozco que no es epistémico.

ET: ¿Vos decis que el 19 se va a demostrar si Dios existe?

JF: Me gustaría juntar a Dios con Hegel, siempre se dice que Kant quería defender la existencia de Dios. Yo entrevisto un premio Nobel semana por medio y les pregunto si son creyentes, casi siempre me responden que sí, a partir de eso abro el interrogante sobre si la vida es caos u orden, siempre me dicen que hay orden.

Kant tiene una frase hermosa: “dos cosas maravillan mi intelecto y continuamente llaman mi atención, que es el cielo estrellado sobre mí y la razón que yace bajo mis pies”.

ET: ¿Vos decis que como hay Dios y orden, al borde del precipicio ‘el auto frena’?

JF: Sí.

Jairo Straccia: ¿De una eventual presidencia de Sergio Massa, te preocupa algo en materia de libertades?

JF: Sí, los jefes de prensa de Sergio Massa son un desastre. Santiago García Vázquez llamaba para quejarse de los títulos y me parecía un irrespetuoso, son unos brutos. Espero que haya gente más inteligente, más competente, un presidente tiene muchas más posibilidades de contratación.

JS: Cuando Milei habla de “eliminar la pauta”, ¿qué reflexión tenes sobre cómo se usa la publicidad desde el Estado y los medios?

JF: En otros países tiene distintos grados de importancia, en México, por ejemplo, es mucho más importante que en Brasil.

En líneas generales, en todos los países en desarrollo, la publicidad pública presenta un porcentaje importante, una cosa es la pública y otra la política.

Si la publicidad pública está destinada a informaciones de servicio público me parece muy bien, si está destinada a promocionar al candidato de turno me parece muy mal.

No alcanzo a escuchar tu programa y después nos superponemos, pero me cuentan que ustedes son muy críticos de La Nación+, a quien Milei también acusa de “ensobrados”.

Perfil fue la única empresa de Argentina que durante los 12 años de kirchnerismo no recibió nada de publicidad oficial. Clarín y Nación tuvieron ese problema, pero tratá de imaginarte 12 años. Debería haber una ley que regule que haya publicidad oficial y que se reparta con un criterio racional. Nosotros fuimos fundamentales en un juicio que llegó a la Corte Suprema de Justicia y hoy no existe la discriminación que pudo hacer Nestor Kirchner gracias a ese fallo de la Corte Suprema.

