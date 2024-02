Tras las agresiones a los trabajadores de prensa, Bullrich recibirá a asociaciones de periodistas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llevará a cabo este mediodía un encuentro de trabajo con representantes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Fundación LED y la Academia de Periodismo. El objetivo principal de esta reunión será analizar medidas que garanticen una mayor seguridad para los periodistas mientras desempeñan sus tareas durante manifestaciones y eventos de alto riesgo.

La reunión se dará a más de una semana de que más de 20 periodistas denunciaran públicamente que fueron baleados o gaseados por las fuerzas federales de seguridad durante las manifestaciones en los alrededores del Congreso en contra de la ley ómnibus. Como se sabe, hubo movileros de TV, fotógrafos y trabajadores de varios medios de comunicación que fueron afectados mientras realizaban su trabajo.

Vale recordar que días atrás, cuando en una conferencia de prensa le preguntaron a Bullrich por la violencia contra los periodistas, la ministra dijo que "sería bueno que el periodismo tenga un chaleco que los identifique".

"En un momento se discutió que el periodismo no esté entre la manifestación y las fuerzas de seguridad. Los periodistas nos dicen que así no quieren trabajar porque no toman las imágenes que quieren", añadió en ese entonces.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

El encuentro está programado para las 12 del mediodía y se espera que en él se aborden diversas cuestiones relacionadas con la protección y el resguardo de los profesionales de la prensa en cobertura de manifestaciones en las que se aplique su protocolo antipiquetes.

La advertencia por los periodistas heridos

Días atrás, la Academia Nacional de Periodismo difundió un comunicado en el que manifestó su "profunda preocupación" por los casos que terminaron con varios reporteros gráficos heridos con balas de goma durante los incidentes frente al Congreso de la Nación.

También exhortaron a las autoridades "para que el periodismo sea respetado, tanto cuando ejerce su libertad de expresión como cuando cubre acontecimientos potencialmente violentos. Debemos destacar nuevamente que el sistema democrático se devalúa cuando la prensa libre encuentra obstáculos para desempeñar su función".

El Gobierno oficializó que Prefectura podrá volver a utilizar armas largas frente a delitos graves

Fopea también hizo lo propio. Sacó un comunicado en el que expresaron que "el momento más crítico se registró el jueves 1 de febrero cuando el accionar de las fuerzas de seguridad afectó a varios periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos que estaban desarrollando su trabajo".

"Nuestro Monitoreo relevó denuncias de varios colegas lesionados con balas de goma y que sufrieron consecuencias de la presencia de gas lacrimógeno", plantearon. "Los periodistas conocen los riesgos y procuran minimizarlos, pero proteger su función y su integridad física es responsabilidad ineludible de las autoridades de la jurisdicción", agregaron.

