Bullrich, sobre la represión a periodistas: "Sería bueno que el periodismo tenga un chaleco que los identifique"

El brutal episodio de incidentes por la represión que se produjo en las inmediaciones del Congreso ayer jueves 1 de febrero dejó un saldo de al menos 26 periodistas heridos, entre balazos de goma y gas pimienta, además de muchos otros manifestantes heridos de organizaciones sociales o hasta jubilados que se acercaron a protestar mientras los diputados trataban la llamada Ley Ómnibus.

La postura de muchos de los funcionarios legislativos que apoyan al gobierno de Javier Milei o directamente funcionarios ejecutivos era que los manifestantes no eran verdaderos "trabajadores", sino que estaban allí con un fin político de perjudicar a la actual gestión. Sin embargo, la cantidad de trabajadores de prensa damnificados que estaban cubriendo los eventos fueron la clara prueba del violento contexto.

Por todo esto, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien ordenó el operativo de las fuerzas federales, pidió a los periodistas que tienen que estar "identificados" para evitar que esto se repita, y hasta sugirió que la prensa no debiera estar cubriendo entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Más de 20 periodistas y trabajadores de prensa heridos durante la represión frente al Congreso

"Vamos a hablar con las organizaciones como lo hicimos en otra gestión. Con Adepa, con Fopea. Nosotros necesitamos que los periodistas se identifiquen, tengan un chaleco y podamos saber que son periodistas", comenzó su discurso en conferencia de prensa.

Más adelante, sugirió incluso que los periodistas no estén cubriendo estos episodios: "En un momento se discutió que el periodismo no esté entre la manifestación y las fuerzas de seguridad. Los periodistas nos dicen que así no quieren trabajar porque no toman las imágenes que quieren".

Y, por último, volvió a pedirle al periodismo que en situaciones futuras de esa índole, se identifiquen: "En consecuencia, si están en el medio de la situación, es muy difícil distinguirlos. Entonces sería bueno que el mismo periodismo, a través de sus organizaciones, tengan un chaleco distintivo que diga 'Prensa'".

Los trabajadores de prensa heridos

Tanto el miércoles como el jueves, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes con camiones hidrantes, balas de goma y gas pimienta y más de 20 trabajadores de prensa resultaron heridos.

Patricia Bullrich justificó el operativo en la marcha frente al Congreso: "Nos prueban todo el tiempo"

Según la información que recolectó el gremio de prensa, SiPreBA son al menos 26 los afectados que recibieron al menos una bala de goma o que debieron ser socorridos tras intoxicarse con el gas pimienta.

Adentro del recinto, legisladores opositores de Unión Por La Patria y el Frente de Izquierda, sostenían que era imposible sesionar mientras se reprimía afuera del Congreso. Algunos de ellos abandonaron el recinto y bajaron a acompañar a los manifestantes a la calle.

La lista de los 26 trabajadores heridos:

Victor Carreira, reportero gráfico, Télam, un balazo de goma en la pantorrilla. Alfredo Luna, reportero gráfico, Télam, delegado de SIPREBA, un balazo de goma en el muslo. Lorena Tapia, periodista, TVP, bala de goma en la cintura. Ignacio Petunchi, reportero gráfico, Ámbito Financiero, delegado de SIPREBA, Balazo de goma en la espalda. Bernardino Avila, reportero gráfico, Página/12. Bala de goma en el gemelo. Hernán Nucera, cronista, C5N, cuatro balas de goma. Nicolás Ramos, reportero gráfico, AnRed, dos balas de goma en la pierna y muslo. Susi Maresca, reportera gráfica, tres impactos de bala de goma. Rodrigo Ruiz, reportero gráfico, Cítrica, herida de impacto x perdigón en pierna izquierda. Celeste Alonso, reportera gráfica, freelance. Gas pimienta en la cara. Santiago Loidl, Télam. Daiana Quiroz, Telesisa. Bala de goma. Laki Quispe, Telesisa. Gas pimienta. Bruno Ganje, camarógrafo, Canal 9/IP. Bala de goma. Agustín Maicas, cronista audiovisual, Télam. Aspiró mucho gas y se desmayó. Martín Vega, Revista Crisis, dos balazos de goma, mano y pierna. Juan Santiago Valeiro, reportero gráfico Revista Mu, balazo de goma en el brazo. Sol Erazo, Tramas.ar, varios balazos de goma en la pierna. Kresta Pepe, reportero gráfico, La Izquierda Diario, balazo de goma en la cara. Germán Darío de Los Santos, reportero gráfico, DTL!, bala de goma. Jerónimo Rojas, Télam, golpe en la costilla. Antú Divito Trejo, reportero gráfico, La Retaguardia, gas pimienta en la cara. Daniela María Coradeghini, Afro Decires, bala de goma en la pierna. Movilero de La Garganta Poderosa, cuello quemado con gas pimienta. Lucas Pedulla, Revista Mu, golpes (reprimido el miércoles 31). Rodrigo Abd, reportero gráfico, (reprimido el miércoles 31)

