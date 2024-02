El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, aclaró el exabrupto que manifestó durante la segunda jornada de debate de la Ley Ómnibus en el Congreso, pidió disculpas por llamar "pelotudos" a quienes aplaudían su discurso y aclaró que no se refería a los legisladores, sino a las "barras" ubicadas en los palcos.

"El aplauso en el Senado en mi época estaba prohibido, los conflictos de la calle y el discurso violento de la calle no puede venir acá, no quise ofender a ninguno, pero los que estaban ahí no debían estar ahí", afirmó Pichetto sobre lo sucedido este jueves en el reciento de la Cámara de Diputados.

"Creo que son cosas que deterioran el espacio institucional que entre todos tenemos que cuidar", agregó Pichetto, que al mismo tiempo solicitó a las autoridades, entre ellas al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, que se "achique" la lista de oradores y cuestionó a quienes hablan "sin saber del tema".

“Es el oficialismo el que tiene que achicar el número de expositores para tratar de sacar la ley, tratemos de jerarquizar esto, porque sino la política como valor y la representación del Congreso se caen a pedazos”, continuó el dirigente rionegrino.

En esa línea, explicó su reacción: “Cuando me manifesté ayer no iba dirigido a ningún diputado, sí a la barra y a un montón de gente que estaba gritando, insultando y aplaudiendo".

Además, sostuvo que "la gente que mira el debate por televisión" debe preguntarse si "estos tipos representan al pueblo y son diputados elegidos por la gente, y entran barras e insultan".

"Cuando yo ingresé a este Congreso en 1993 hablaban los que conocían del tema. Acá hablan todos, todo el mundo toma mate, está todo bien, pero es bochornoso a veces", completó el histórico exjefe de bancada peronista en el Senado.

El enojo de Pichetto en el recinto

Mientras en los alrededores del Congreso había incidentes con represón entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal tuvo un exabrupto luego de motivar los aplausos de un sector de personas cercanas al oficialismo.

"El bloque Hacemos no va a permitir que se interrumpa la labor de un poder del Estado. Lamentamos profundamente...", quiso decier pero no pudo concluir por los aplausos de los presentes.

"No, no aplaudan nada viejo. Dejen de aplaudir, no sean pelotudos, parece que están en una fiesta". Y luego retomó: "No lo vamos a permitir porque sería violentar a un poder del Estado que es el poder legislativo".

Y prosiguió: "La gente tiene derecho a manifestarse, lo que no tiene derecho es a provocar actos violentos así que busquemos el equilibrio y vamos a seguir sesionando aquí". Finalmente, le pidió a Menem que estableciera un orden entre los legisladores y "que no hable cualquiera".

